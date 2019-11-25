«Всесоюзная стройка»: экс-нардеп назвал Крым жемчужиной

Бывший депутат Верховной рады Василий Волга посетил Крым и остался впечатлен поездкой. В эфире YouTube-канала TopInform экс-парламентарий заявил, что жителям Украины трудно вообразить масштабы и темпы инфраструктурного строительства в Крыму.

«Крым превратится, уже превращается в жемчужину», — подчеркнул Волга.

Он также сравнил ситуацию на полуострове «с всесоюзной стройкой времен Советского Союза». По словам экс-депутата, с 2014 года российские власти построили в Крыму множество электростанций. Теперь полуостров не просто способен сам себя обеспечивать энергией, отметил он, но даже экспортирует электричество в континентальную Россию.

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Украинские политики уже не впервые приезжают в российский Крым. В мае парламентарий от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич на майские праздники отправился вместе с женой в романтическое путешествие в Крым.

Как сообщили в пресс-службе депутата, он побывал в Ялте, где местные жители узнавали его и здоровались, а также «поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло». Также супружеская пара кинула монетки в море, чтобы еще раз вернуться на полуостров.

Не впервой Крыму слышать и сравнение с жемчужиной — в 2018 году экс-депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что украинцам больно осознавать потерю Крыма, который для страны являлся «жемчужиной в короне».

Она также заявила, что жители полуострова проголосовали за вхождение в состав России в 2014 году, потому что «Крым был напуган и боялся войны». Вместе с тем Герман выразила надежду, что однажды регион снова станет частью Украины.

Однако есть среди украинских политиков и другое мнение. Буквально накануне, 24 ноября, бывший депутат Рады Евгений Балицкий заявил, что Украине никогда не удастся вернуть Крым.

«К нам не вернется Крым. Ни Крым, ни Донбасс не вернутся. <…> Они нас ненавидят. После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды», — сказал украинский политик.

Он посоветовал властям навсегда забыть про утраченные территории и «оформить это мероприятие» в рамках украинского законодательства.

Прогресс Крыма под флагом России признают и многие участники зарубежных делегаций, в частности — из Западной Европы и США, посещающие полуостров вопреки санкциям. В мае 2019 года член американской организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтайр, который в составе делегации иностранных государств пробыл пять дней в Крыму, заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

«Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах — стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое», — подчеркнул американский общественник.

В начале осени 2018 года представители делегации общественных деятелей из Соединенных Штатов, посетившие Крым, заявили, что прошедший в 2014 году общенародный референдум полностью соответствовал закону. Представитель «Центра гражданских инициатив» Сильвия Демарест заявила, что обязательно расскажет своим согражданам о сложившейся в Крыму обстановке.

Она подчеркнула, что решение о воссоединении с Россией было волеизъявлением жителей Крыма. «Я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», — отметила Демарест.

Полуостров Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что крымский вопрос закрыт окончательно — жители полуострова весной 2014 года сделали свой исторический выбор и вернулись на родину.

Крым известен как один из самых благоприятных для туризма регионов России благодаря мягкому климату, пляжам, множеству достопримечательностей и богатой истории. Инфраструктура полуострова долгое время при независимой Украине находилась в сравнительном упадке.