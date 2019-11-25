Изменить мнение Запада: Крым проведет трибунал по инциденту

Международная ассоциация «Таврида», представляющая Крым в Брюсселе, намерена созвать международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов, передает РИА «Новости».

Трибунал намерены провести весной следующего года. По словам Молохова, это «квазисудебный процесс», который может изменить общественное мнение в западных странах.

Уже начат отбор кандидатур для участия в работе трибунала. Чиновник отметил, что инцидент будут обсуждать несколько сессий подряд, каждая из которых займет по несколько дней.

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Первая сессия трибунала должна пройти в России «недалеко от места инцидента».

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли государственную границу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры. Как сообщили в ФСБ, украинцы игнорировали законные требования российских властей остановиться.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России, протаранив один из кораблей ВМСУ.

После преследования российские пограничники задержали нарушителей, и некоторое время спустя суд заключил 24 украинских моряков под стражу по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.

После этого Киев объявил в нескольких восточных и южных областях Украины военное положение, которое было снято через месяц. Признать свою вину и взять ответственность за провокацию украинские власти отказываются.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве подчеркнул, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах Петра Порошенко, который ради повышения политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.

При этом в период правления Порошенко заявления о намерении украинской стороны пройти через Керченский пролив звучали регулярно, нередко — и от самого главы государства. 5 февраля он сообщил, что украинские корабли снова пройдут через Керченский пролив, и на их борту могут быть эксперты ОБСЕ и журналисты.

«Я не буду говорить, когда [будут идти корабли через пролив], так как идут только добровольцы. Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, и очень просится [первый вице-спикер Верховной рады] Ирина Геращенко», — рассказал Порошенко в эфире телеканала ICTV.

«Мы будем отстаивать свободу мореплавания», — заявил бывший украинский глава.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что проход через Керченский пролив открыт для судов любых иностранных государств, но при этом необходимо действовать в рамках законодательства и признать пролив российскими водами.

Моряки ВМСУ тем временем продолжали находиться в СИЗО. Не добившись освобождения в результате двусторонних контактов, Киев решил обратиться для рассмотрения этого дела в Международный трибунал ООН по морскому праву, который 25 мая постановил обязать Россию «немедленно» освободить задержанных моряков и вернуть украинской стороне арестованные суда.

В результате прямых телефонных переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским украинских моряков освободили и обменяли. 7 сентября Москва и Киев одновременно обменялись ранее удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В Россию прибыли главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе Владимир Цемах.

Спустя пару месяцев Россия вернула Украине буксир «Яны Капу» и бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь». Корабли остаются вещественными доказательствами, но были переданы украинской стороне на ответственное хранение, объяснил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

При этом Киев обвинил Москву в пропаже значительной части оборудования и оружия, установленных на кораблях. В частности, большой резонанс в СМИ вызвали сообщения об исчезновении унитазов, а также изъятии у моряков автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.

В ФСБ отвергли обвинения — бронекатера, отмечает спецслужба, были переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.