Не дают в эфир: репортер пожаловался на «Би-би-си» и Россию

«Би-би-си» отказывается опубликовывать материалы своих сотрудников, которые посвящены связям британских политиков с Россией и Украиной, в этом вещательную компанию обвинил ее бывший сотрудник Джон Суини. Газета The Times сообщила в воскресенье, 24 ноября, что Суини написал жалобу на «Би-би-си» в британский медиарегулятор Ofcom.

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«У «Би-би-си» есть блестящие журналисты, которые делают отличные вещи, но это не означает, что вымотанное и запуганное руководство не убивает истории, особенно о влиянии России на британскую политику вплоть до премьер-министра. Я надеюсь, что Ofcom решит эти проблемы», — цитирует издание жалобу Суини, в которой

он также отмечает, что не должно быть «фаворитизма для друзей на высоких постах».

Журналист рассказал, как его бывшее начальство не хотело ставить в эфир некоторые сюжеты, над которыми он работал он сам и его коллеги. По информации издания, среди этих расследований был материал, в котором говорилось о том, что экс-министр культуры Великобритании Джон Уиттингдейл якобы связан с украинским миллиардером Дмитрием Фирташом. Было также расследование, касавшееся деловых интересов, которые имелись в России у члена палаты лордов Питера Мандельсона.

В другом материале журналиста речь шла о деятельности главного спонсора агиткампании в поддержку Brexit Аррона Бэнкса, которого ранее обвиняли в получении денег от России. Вместе с тем Суини упомянул и материал, который телеканал «Би-би-си» анонсировал, но так и не выдал в эфир. Это был выпуск специализирующейся на журналистских расследованиях программы Panorama, посвященный российскому предпринимателю Роману Абрамовичу.

«Из-за угроз со стороны крайне правых, российского государства и их марионеток руководство «Би-би-си» во главе с генеральным директором корпорации Тони Холлом теперь так боится любых рисков, что журналистские расследования оказываются под угрозой, а должный уровень беспристрастности не поддерживается», — утверждает Суини в своей жалобе.

В то же время представители вещательной компании не согласны с обвинениями бывшего сотрудника. В «Би-би-си» отметили, что над некоторыми из упомянутых Суини сюжетами работа до сих пор ведется.

«Из нашего интервью с принцем Эндрю, имевшего глубокие последствия для королевской семьи, нашего недавнего расследования антисемитизма в Лейбористской партии, нашей программы по предполагаемому сокрытию военных преступлений британской армией, нашей серии из трех статей о Китай при президенте Си <…> трудно утверждать, что «Би-би-си» не имеет жесткой публичной журналистики», — ответили The Times в медикомпании.

Сам же репортер Джон Суини ушел из корпорации в октябре этого года. Он проработал в «Би-би-си» 17 лет и готовил, в основном, сюжеты для выпусков программы Panorama.

Причиной его ухода стал скандал, в котором Суини был замешан.

Он готовил сюжет о британском ультраправом активисте и основателе радикальной группировки «Лига английской обороны» Томми Робинсоне. Во время его подготовки он общался с помощницей Робинсона. В разговоре с ней журналист допустил несколько неосторожных высказываний, которые были тайно записаны женщиной на камеру. На видео запечатлен Суини, хвастающийся тем, что потратил значительную сумму из средств, которые были выделены ему для подготовки материала, на неслужебные цели — алкоголь. После этого вещательная компания начала дисциплинарное расследование в отношении своего сотрудника.

Вышедшее ранее интервью сына королевы Елизаветы II принца Эндрю вызвало шквал критики со стороны экспертов. В разговоре с журналистами член королевской семьи объяснил свои отношения с финансистом Джеффри Эпштейном, которого ранее осудили в США за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Недавно Эпштейн умер в американской тюрьме.

Как передает «Би-би-си», после того, как это интервью было обнародовано, многие специалисты назвали его катастрофой. Так, по словам бывшего сотрудника пресс-офиса Букингемского дворца, а ныне обозревателя по делам королевской семьи Дикки Арбитера, этот разговор был мучительным. В то же время королевский корреспондент вещательной корпорации Джонни Даймонд считает, что этим интервью принц нанес себе серьезный ущерб.

«Интервью было возможностью обелить свое имя и спасти свою репутацию. Оно провалилось, наихудшим образом», — выразил свое мнение журналист.