«Лучше быть красным»: Лавров процитировал советский мем

В столетие со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о шутке, которую тот произнес на заседании Генассамблеи ООН в разгар «холодной войны». Как сообщается на сайте МИД РФ, эта фраза стала «первым мемом» в среде всемирной Организации.

«Better red than dead», – напомнил по-английски российский министр слова советского постпреда. В переводе эти слова означают «лучше быть красным [коммунистом], чем мертвым». Трояновский произнес ее в шутку, когда в 1980 году в помещение Совбеза ООН пробрались маоисты и облили советского дипломата красной краской, символизирующей кровь.

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Существует и альтернативная версия этой фразы – «Better dead than red», имеющая противоположный смысл. Этот лозунг имел большую популярность в антикоммунистических кругах на Западе, особенно – в Америке эпохи маккартизма и «охоты на красных ведьм».

Фраза «Better red than dead» обычно приписывается британскому философу Бертрану Расселу. В 1958 году он написал, что «если нет других альтернатив, кроме господства коммунистов или вымирания человечества, то первый вариант – меньшее из двух зол».

Лавров также отметил, что Трояновский был весьма находчивым дипломатом, и его качества «проявлялись как в мелких, так и в самых серьезных делах».

Олег Трояновский был сыном полномочного представителя СССР в США Александра Трояновского, революционера-большевика. Закончил частную квакерскую школу Сидвелл-Френдс в Вашингтоне, округ Колумбия.

Карьера Трояновского как дипломата началась в годы Второй Мировой войны. Он работал в Лондоне, в совместном комитете стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, занимаясь вопросами психологической войны.

Впоследствии Трояновский был послом СССР в Японии и Китайской народной республике, а после занял должность постоянного представителя Советского союза при ООН.

В 1958-1967 годах Олег Трояновский был помощником по внешнеполитическим вопросам председателя Совета министров СССР Николая Булганина и генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева.

В 1999 году дипломат был признан заслуженным работником дипломатической службы России. Умер он в 2003 году в Москве.

Постпред при ООН — важная дипломатическая должность. Обычно занимают ее неординарные и профессиональные сотрудники дипкорпуса, что признают и политические оппоненты зарубежных государств. Примером можно назвать постпреда РФ при ООН Василия Чуркина — в 2006 году дипломат получил пост постпреда РФ при ООН и служил на этой должности 11 лет. Коллеги отмечали его чувство юмора и высокий профессионализм.

20 февраля 2017 года Чуркин скончался в Нью-Йорке, не дожив одного дня до 65-го дня рождения. Агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источник в администрации города, что российский дипломат умер от сердечного приступа, признаков насильственной смерти парамедики не обнаружили.

Впоследствии американская экс-постпред при ООН Саманта Пауэр оставила воспоминания об умершем коллеге из России. По словам дипломата из Америки, она познакомилась с российским коллегой в 1990-х годах во время боснийского кризиса. Пауэр была поражена тем, как свободно Чуркин владел английским языком, шутил и разбирался в американском кинематографе и литературе. Кроме того, Пауэр впечатлил успех российского дипломата, убедившего боснийских сербов отвести от Сараево тяжелую артиллерию.

Она отмечает, что с Чуркиным у них «сложилось некое подобие настоящей дружбы».

Пауэр пишет также, что Чуркин умел отстаивать свою позицию и боролся за российские интересы. Кроме того, именно постпред РФ при ООН лучше остальных дипломатов разбирался в правилах и процедурах международной организации, чем «мастерски пользовался».

Она добавила, что уважала Чуркина и испытывала к нему симпатию, хотя в ООН дипломаты постоянно сходились «в публичной и жаркой битве».

В 2017 году Пауэр уже отзывалась о Чуркине весьма комплиментарно в статье для The New York Times.

«Виталий провел свою профессиональную жизнь, защищая свою страну, культуру и традиции которой любил. Хотя он никогда не говорил о своих взглядах на президента [Путина], у меня сложилось впечатление, что он ценит приход России на международную арену при Путине, однако предпочитает мирные методы», — говорилось в статье.