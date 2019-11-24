Протестная мобилизация: Гонконг делает свой выбор

В воскресенье, 24 ноября, в Гонконге проходят выборы. На них решается состав 18 местных окружных советов, которые выполняют роль органов муниципальной власти.

Ноябрьские выборы — первые с момента начала в этом районе массовых беспорядков, и результаты голосования могут стать своеобразным маркером поддержки протестов среди гонконгцев, а в перспективе — умеренно повысить политическое влияние оппозиции.

Муниципальные выборы организуются каждые 4 года, предыдущие прошли в 2015 году. В этот раз голосование решит судьбу 452 мандатов из 479 возможны — 27 членов, в соответствии с законом, назначаются не в выборном порядке.

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Доминирующая часть окружных советов в районе традиционно контролируются кругами, лояльными Пекину и местной администрации — как правило, в своих программах они обращаются к вопросам местного значения и прямых компетенций самих советов, таких как инфраструктура и социальные вопросы. На последних выборах прокитайские политики одержали уверенную победу и находились у власти во всех округах, кроме одного. В этот раз, впрочем, история может развернуться совсем иначе.

В преддверии выборов серьезное внимание приковано к кампаниям гонконгской оппозиции — пускай она и не вывернет ситуацию наизнанку, однако так называемая «протестная мобилизация» уже стала одним из ключевых факторов избирательного процесса. Причина — все те же акции протеста, продолжающиеся с начала лета 2019 года. Демонстрации начались после принятия закона об экстрадиции преступников в материковый Китай, однако позже круг требований протестующих значительно расширился.

В преддверии выборов протесты значительно повысили активность избирателей — газета «Ведомости» приводит статистику, согласно которой

для участия в голосовании зарегистрировалось на 12% больше людей по сравнению с 2015 годом. Называются цифры в 4,13 млн человек — это больше половины населения всего Гонконга.

И, действительно, очевидцы сообщают, что на избирательных участках в Гонконге к моменту открытия уже образовались очереди.

«Активная часть оппозиции выбрала «непарламентский» путь сопротивления, но значительная часть населения, недовольного ситуацией, но при этом напуганного радикалами, может проголосовать за оппозицию на выборах. Это будет умеренным выражением недовольства народа», — анализирует в разговоре с «Газетой.Ru» перспективы протестного голосования профессор Российского университета дружбы народов, востоковед Юрий Тавровский.

Выборы в окружные советы практически полностью проходят напрямую — поэтому это главная возможность оппозиции повлиять на гонконгскую политику. Например, глава гонконгской администрации определяется комиссией выборщиков, и 117 из 1200 мест в ней получает та политическая сила, которой принадлежит большинство в окружных советах.

Сейчас комиссию контролируют лоялисты — на их стороне две трети выборщиков. Осознавая шанс захватить инициативу, оппозиционные круги выдвинули для участия более полутысячи кандидатов.

Даже в случае муниципального триумфа консолидированная оппозиция не обретет прямой власти в Гонконге, однако это может подтвердить ее авторитет в цифрах и предоставить новые рычаги давления в переговорах с Китаем. Также ноябрьские муниципальные выборы можно считать «игрой на упреждение» в преддверии осени 2020 года — тогда в Гонконге пройдут выборы в местный парламент, половина членов которого также избирается на прямых выборах.

Перед выборами представители демонстрантов регулярно выражали опасения, что руководство Гонконга может вовсе отменить или перенести выборы, сославшись на обострение ситуации в регионе. Появлялись сообщения о недопуске до выборов оппозиционных политиков. При этом американский канал CNBC со ссылкой на выступление перед прессой главы гонконгской администрации Кэрри Лам сообщает, что местные власти готовы к выборам и надеются, что они пройдут «честно, справедливо, безопасно и упорядоченно».

Напомним, уличные акции, позже переросшие в масштабное и организованное сопротивление и стычки протестующих с полицией, начались после вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Спустя полтора месяца после начала демонстраций законопроект был отозван, однако напряженности это не сняло, а так и не утихнувшие протесты продолжаются по сей день.

Список требований участников демонстраций за это время даже расширился — они хотят отставки главы гонконгской администрации Кэрри Лам, привлечения к ответственности «за применение насилия» к протестующим сотрудников местной полиции, а в перспективе — введения в Гонконге всеобщего избирательного права.

Осенью протесты прошли очередной виток эскалации — помимо регулярных столкновений протестующих («ядром» которых стали студенты) с силами правопорядка, участились случаи поджога и разгрома отделений «прокитайских» компаний. Полицейские применяют слезоточивый газ и резиновые пули, демонстранты пользуются «коктейлями Молотова». В преддверии выборов был, как пишет ТАСС, оцеплен и локализован один из крупных очагов сопротивления — Политехнический университет Гонконга.

Как пишет Carnegie.ru, протесты оказали значительное влияние на самоопределение жителей Гонконга —

если до событий лета этого года гонконгцами себя называли 66% населения района, а китайцами -— 32%, то сейчас это соотношение уже составляет 76% против 23%.

Данные могут свидетельствовать о стремлении местных к большей самостоятельности — однако другие исследования показывают, что все меньше людей устраивает накаленность и ожесточенность противостояния между полицией и протестующими. Не вызывает среди гонконгцев одобрения и злоупотребление насилием — и властью, и оппозицией.

Материковый Китай в ситуацию пока что вмешивается умеренно — это связано с возможными ответными мерами со стороны США. 19 ноября американский конгресс принял так называемый Hong Kong Human Rights and Democracy Act (Закон по правам человека и демократии в Гонконге), который позволит США вводить санкции против китайских чиновников, допустивших нарушение прав человека в районе. При этом законопроект еще должен одобрить президент США Дональд Трамп. В связи с этими мерами китайские власти уже выразили официальный протест и пригрозили «ответными мерами» со своей стороны.

«Мейнстрим китайской политики по отношению к США сегодня — выигрывать время, поэтому прямо сейчас мер со стороны Пекина ждать не стоит. Это еще не последний шаг», — прогнозирует Юрий Тавровский.

Выступая на саммите БРИКС в Бразилии, глава КНР Си Цзиньпин заявил, что «непрекращающиеся и насильственные преступления» подорвали верховенство закона и общественный порядок в Гонконге.

«Прекращение насилия и восстановление порядка в Гонконге — первостепенные задачи на сегодня», — цитирует китайского лидера The Guardian.