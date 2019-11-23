Остались вопросы: Москва и Киев не решили конфликт в Гааге

Между Москвой и Киевом сохраняются «принципиальные разногласия», которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.

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«Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них», — цитирует РИА «Новости» заявление МИД России.

В ведомстве отметили, что это заседание, которое состоялось 21 ноября, носило технический характер. На нем были согласованы процессуальные документы. Так стороны обговорили статус и порядок работы арбитража, а также правила процедуры.

Однако остались «зависшие вопросы», которые должен решить сам суд. Например, ему стоит определиться с разделением процесса на два этапа: юрисдикционный и субстантивный.

На первом этапе устанавливается, есть ли у арбитража соответствующие компетенции, чтобы рассматривать иск Украины в отношении России о том, что та якобы нарушила международные акты, задержав в прошлом году украинских моряков и корабли. Второй этап – разбирательство по существу.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российская сторона настаивает на том, что такое поэтапное разделение процесса необходимо. Вместе с тем арбитражу нужно также определить график представления процессуальных документов и то, насколько разбирательство будет открыто для общественности.

«Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время. После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с керченским инцидентом вступит в практическую фазу», — добавили дипломаты в заявлении.

Ранее украинские власти заявили о своем намерении продолжить суд с Россией из-за прошлогоднего инцидента в Керченском проливе. Напомним, что моряки были отправлены на родину 7 сентября в рамках взаимного обмена заключенными между Россией и Украиной. О том, что представители Киева поедут в Гаагу сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль на своей странице в социальной сети Facebook. Причем она разместила запись в день, когда украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» были переданы украинским представителям. По словам Зеркаль, Украина намерена «доказать всему миру», что проход украинских кораблей в Керченском проливе был «мирным и законным». Поэтому Россия якобы нарушила нормы международного права.

Замглавы украинского внешнеполитического ведомства также отметила, что приговор международного суда (он был вынесен еще в мае этого года) не является самоцелью правительства страны. «Наша цель — установление нарушения права, его восстановление и получение надлежащей компенсации. Именно это и заложено в иске от 1 апреля 2019 года», — заявила она.

Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) вынес свое решение еще в конце мая. Согласно документу, Россия должна была освободить и передать Украине три судна и 24 моряков. Отмечалось, что это решение является окончательным и обязательным для выполнения. Вместе с тем это не означало, что российские правоохранители должны будут прекратить уголовное дело в отношении задержанных украинских военных. Москва не участвовала в весенних заседаниях, так как настаивает на том, что у трибунала организации нет соответствующей юрисдикции, позволяющей рассматривать иск Украины.

Моряки и корабли были задержаны в ноябре прошлого года. Тогда российская сторона обвинила 24 военнослужащих в нарушении госграницы страны. Они без предупреждения прошли через Керченский пролив и совершали опасные маневры, не реагирования на требования пограничников остановиться.

Однако украинские власти уверены, что моряки действовали в соответствии с международным законодательством, и Россия якобы нарушила своими действиями Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Так или иначе морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, что соответствует части 3 статьи 322 УК РФ, а корабли конфисковали, приобщив их в качестве вещдоков к материалам дела.

После того, как российские правоохранители завершили все необходимые следственные действия, они передали их украинцам. Произошло это 18 ноября.

Вместе с тем в Кремле ранее подчеркивали, что возвращение судов никак не связано с решением международного трибунала ООН.

Однако на Украине считают по-другому. Так, по словам главы минобороны Украины Андрея Загороднюка, Россия пошла на этот шаг не по собственной воле, а потому что требовалось выполнить постановление трибунала.

«Возвращение катеров и буксира — это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», — написал он в Facebook.