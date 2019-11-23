«Посылочка из унитазов»: в Госдуме предложили помочь Украине

Депутат Госдумы России Петр Толстой предложил отправить украинцам «посылочку из унитазов», раз они так «негодуют» из-за якобы испорченных кораблей, которые российская сторона вернула 18 ноября.

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«Украинцы негодуют, говорят, что корабли испорчены. На них не хватает деталей, каких-то лампочек, и, самое главное, унитазов. На самом деле, конечно, никто ничего не брал, но если нашим украинским коллегам собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать, поработать над этим вопросом», — иронично пообещал парламентарий в эфире НСН.

Он также отметил, что ФСБ уже опубликовала видео, на котором показаны как сами корабли, так и факт их передачи. «На этих кадрах видно, что все лампочки и унитазы на месте. Отсюда — вопрос: что они их выбросили что ли, когда получили корабли?» — предположил Петр Толстой.

Российская служба безопасности действительно ранее обнародовала двухминутное видео. Сначала в нем показываются корабли внешне, а затем их внутреннее состояние. На кадрах были показаны рубка, каюты, камбуз и гальюн. При этом нельзя сказать, что корабли как-то заметно повреждены.

Кроме того, запечатлен и непосредственный момент передачи судов, когда стороны подписывают необходимые бумаги. Сотрудники ФСБ отметили, что Киев получил их в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой». Вместе с тем подчеркивалось, что если суда успели «угробить» во «время перехода от берегов Крыма до Очакова», то это уже проблема украинской стороны. По словам представителей ведомства, у украинцев не было каких-либо претензий во время подписания документов.

Такой ответ последовал после заявления командующего ВМС Украины Игоря Воронченко. Он пообещал, что «весь мир» узнает о «варварском отношении россиян» к украинским кораблям, передает «Интерфакс-Украина». По словам военного, на кораблях нет некоторого бытового оборудования: «плафонов, розеток и даже унитазов». При этом, он уверен, что это российская сторона «угробила» переданные судна, пока они были конфискованы.

Процесс передачи кораблей проходил в 30 км от мыса Такиль (нейтральные воды Черного моря). При этом на протяжении всего пути их сопровождали буксиры, так как сами корабли не на ходу. После того, как суда передали украинским представителям, они направились в сторону Одессы.

На суднах также отсутствует оружие, некоторые документы и техника – они приобщены к материалам дела о нарушении российской госграницы 24 украинскими моряками. «Они признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела», — рассказал ранее РИА «Новости» адвокат военных Украины Николай Полозов.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский ранее пообещал, что вернет все оборудование и вооружение, которое осталось в России. «Я увидел состояние, будет расследование. Мы увидим все детали», — сказал он в военной гавани в Очакове, куда прибыли корабли. Вместе с тем он заявил, что обратится к российским представителям, «чтобы они вернули все».

Это не единственное обещание, которое связано с этим суднами. Так, в пресс-службе Зеленского заявили, что корабли будут отремонтированы в ближайшие месяцы. «Глава государства уточнил, что в течение трех месяцев катера будут отремонтированы», — приводит РИА «Новости» сообщение.

Ранее корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» в течение почти года были конфискованы Россией в качестве вещественных доказательств. Российские пограничники задержали их вместе со всем экипажем в конце ноября 2018 года.

Произошло это из-за того, что моряки без предупреждения вошли в акваторию Черного моря и начали совершать опасные маневры. ФСБ России оценила эти действия как провокацию. При этом военные Украины не обращали внимания на все призывы остановиться. Кроме того, они нарушили российскую госграницу. В итоге пограничникам пришлось их задержать, применив оружие.

В итоге 21 иностранных военных были обвинены в незаконном пересечении границы — часть 3 статьи 322 УК РФ. Но спустя несколько месяцев – 7 сентября – их передали Украине в рамках взаимного обмена с Россией.