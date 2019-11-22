Поддельный документ: как разваливается «российское дело» в США

Одного из бывших юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года, сообщает CNN. Информация об этом будет включена в доклад, который готовит генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Горовиц.

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Cам Горовиц уже направил улики по документу, который, возможно, подвергся правке, федеральному прокурору Джону Дарему. Последний изучает законность расследования дела о якобы имевшем место российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Подделка документа сотрудником спецслужб — это тягчайшее преступление, и в случае, если вина будет доказана, ему грозит многолетний тюремный срок.

Стоит отметить, что ранее в прессу уже попадали сведения, касающиеся агентов ФБР, которые демонстрировали свое неприязненное отношение к Трампу и всячески пытались помешать его кампании.

Так, The New York Times писала, что ФБР направляло агента под прикрытием на встречу с Джорджем Пападопулосом, работавшим тогда сотрудником штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа. Встреча состоялась в сентябре 2016 года в одном из лондонских баров. К политтехнологу пришла агент по имени Азра Турк, которая представилась научным сотрудником и предложила обсудить внешнюю политику США.

ФБР испытывало на тот момент сильное беспокойство относительно того, что Россия могла подорвать американские выборы. Однако операция не принесла каких-либо результатов, уточнили в газете, ссылаясь на свои источники.

Кроме того, офицеры ФБР, которые должны были осуществлять доследственную проверку возможных нарушений со стороны кандидата от демократов Хиллари Клинтон, также предвзято вели себя в отношении Трампа. Информация об этом содержится в докладе генерального инспектора американского минюста, обнародованном летом 2018 года. Он ссылается на переписку двух агентов ФБР Питера Стрзока и Лизы Пейдж. На вопрос Пейдж «Правда ведь, что Трамп не будет президентом?» Стрзок отвечает: «Мы его остановим».

В переписке с Пейдж Стрзок называл Трампа «идиотом», «отвратительным», «катастрофой» и «угрозой». В одном из сообщений, отправленных за четыре дня до выборов, Пейдж сказала Стрзоку, что «американские президентские выборы и, следовательно, состояние мира, фактически висит на волоске». Впоследствии оба были уволены из ФБР.

Президент США никогда не скрывал своего негативного отношения к спецслужбам и разведывательному сообществу. Он заявлял, что американские разведагентства — это часть так называемого «глубинного государства», которое служит щитом для тайной политической элиты США. Термин «глубинное государство» (derin devlet) взят из турецкого языка, где использовался для обозначения параллельного государства, состоящего из сотрудников спецслужб, армейских и полицейских чинов.

Еще в 2018 году Трамп заявил, что жизни многих, кто приехал в Вашингтон работать, были разрушены в результате расследования «вмешательства» России в выборы.

«Кто вернет молодые и прекрасные жизни, которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией? Они приехали в Вашингтон с горящими глазами и с желанием помочь нашей стране... но вернулись домой разбитыми в пух и прах!» — написал он в Twitter.

Он также утверждал, что ФБР внедрило шпиона в его предвыборный штаб в 2016 году, но не проинформировали его о расследовании «российской проблемы».

Считается, что свою роль в негативном отношении сотрудников ФБР к Трампу сыграл тот факт, что он уволил популярного главу ФБР Джеймса Коми. Сам Коми отмечал, что Трамп пытался добиться от него «лояльности» и просил не трогать советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который стал объектом проверки со стороны ФБР в связи с его общением с российским послом Сергеем Кисляком.

В то же время самому Коми досталось и от демократов, которые заявили, что его заявления о новой проверке в отношении электронных писем Клинтон повлияли на ее проигрыш. Речь идет о служебных письмах кандидата в президенты, которые она, будучи госсекретарем, направляла с частного почтового ящика.

Впоследствии бывший заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб заявил в эфире MSNBC, что ведомство оказало «неоспоримое» влияние на президентские выборы в США 2016 года.

«Я считаю, что наши решения в конце расследования дела о почтовой переписке Хиллари Клинтон, в том числе решение объявить в октябре о возобновлении дела в результате [обнаружения] электронных писем… неоспоримо, эти действия повлияли на выборы [президента США в 2016 году]», — говорил Маккейб.