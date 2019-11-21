Услуга за услугу: посол США сдал Трампа

Посол США в ЕС Гордон Сондленд выступил на открытых слушаниях в рамках расследования по импичменту президенте в палате представителей конгресса США. В Белом доме уверены, что показания дипломата полностью оправдывают американского лидера Дональда Трампа.

Сондленд в очередной раз подтвердил, что сам президент США лично ничего не требовал от украинского лидера Владимира Зеленского по принципу «услуга за услугу», считают в администрации Трампа.

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Демократы в палате представителей еще в сентябре запустили процедуру импичмента в отношении президента из-за его разговора с Зеленским. В ходе переговоров Трамп попросил своего коллегу расследовать дело компании Burisma, в совет правления которой входил Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы расценили действия Трампа как поиск иностранной помощи для своего переизбрания, так как Байден-старший один из претендентов на номинацию в кандидаты от Демократической партии на выборах-2020.

«Прямые доказательства, которые были озвучены на сегодняшних слушаниях, позволяют ясно понять, что обвинения со стороны демократов являются беспочвенной и жалкой попыткой пересмотреть результаты выборов 2016 года», — говорится в сообщении Белого дома.

Предвыборный штаб президента США распространил схожее заявление, отметив что Сондленд в ходе слушаний несколько раз подтвердил отсутствие каких-либо требований от Трампа по Украине.

«Сондленд также дал показания, что никто никогда не говорил ему о том, что помощь Украине привязана к расследованию. В нормальном мире на этом история и закончилась бы, но в Вашингтоне основанный на обмане процесс импичмента, который инициировали демократы, продолжается, нанося вред американскому народу», — подчеркнули в штабе американского лидера.

При этом американский посол, выступая в конгрессе, вполне четко заявил, что должностные лица администрации США хотели использовать в диалоге с правительством Украины принцип «услуга за услугу».

«Представители комитета часто затрагивали эти сложные вопросы в форме, а была ли «услуга за услугу». Как я и говорил ранее, мой ответ — да», — сказал Сондленд.

Вашингтон якобы настаивал, чтобы Киев начал расследование, касающееся деятельности на Украине сына Байдена, считает Сондленд, в обмен США обещали оказать финансовую помощь украинской стороне и организовать встречу Трампа с Зеленским.

»[Адвокат Трампа] Рудольф Джулиани передал министру энергетики Рику Перри, [бывшему] спецпредставителю [США по Украине] Курту Волкеру и другим, что президент хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о решении начать расследование по Burisma. Джулиани напрямую передал эти запросы украинской стороне, он также передал их напрямую нам», — добавил дипломат.

Эти предварительные условия исходили именно от президента США, уверен посол, они отражали его желания и требования.

Сам Трамп категорически отверг заключение Сондленда, отметив, что не добивался каких бы то ни было политических разменов от Киева.

В подтверждение своих слов президент США воспроизвел свой сентябрьский диалог с послом, во время которого дипломат поинтересовался о его намерениях касательно Украины.

«Я ответил ему, что ничего не хочу. Вот чего я хочу от Украины. Вот что я сказал. Я это сказал дважды», — подчеркнул Трамп. Он также добавил, что Сондленд хороший парень, но они общались не слишком часто.

К слову, если Белый дом увидел в показаниях посла полное оправдание для президента США, то в Демократической партии их расценили как очередную победу. По мнению председателя комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа, выступление Сондленда перед конгрессом стало одним из самых значимых за все время расследования.

«Это доказывает наличие официальных действий или чего-то очень ценного для президента. Эти политические расследования идут прямо в центр взяточничества, а также других потенциально тяжких преступлений или проступков», — уверен Шифф.

Показания Сондленда — важный момент в расследовании демократов, подчеркнул глава комитета по разведке, дело об импичменте Трамп будет продолжено.