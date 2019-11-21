«Россия — трудный партнер»: глава Эстонии призвала к диалогу

Россия — трудный партнер, но диалог важен даже с ней, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом сообщает издание EurActiv.

«Даже с самыми трудными партнерами важно поддерживать диалог. <...> России наплевать на собственные подписи на международных актах и обязательства», — сказала Кальюлайд.

По словам эстонского лидера, НАТО считает риски из-за российского поведения «значительными». На границах с Прибалтикой у России накоплено огромное количество вооруженных сил и боевых технологий, поэтому «у альянса будет мало времени на адекватную реакцию, если что-то вдруг пойдет не так».

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Однако НАТО «с вероятностью 100% защитит своих союзников», хотя эта защита зависит от «готовности и возможностей сдерживания», добавила президент Эстонии.

При этом Москва не представляет «непосредственной угрозы» для прибалтийских республик, признала Кальюлайд. Она также отметила, что ее не позвали на Парад Победы в Москву в 2020 году, на 75-ю годовщину завершения Второй мировой войны в Европе.

Кальюлайд регулярно заявляет о важности диалога с большим восточным соседом, но до теплых отношений Таллину и Москве еще далеко. В середине мая президент Эстонии заявила, что политика отказа от переговоров с Россией является ошибочной.

По ее словам, она готова обсуждать вопросы безопасности с Москвой. «Я не хочу быть в меню, я хочу быть за столом переговоров», — сказала Кальюлайд.

Она также добавила, что провела «нормальную дискуссию» с президентом России Владимиром Путиным в ходе встречи в Москве. Наконец, Кальюлайд подчеркнула, что отвергает критику Латвии и Литвы касательно ее визита в Россию. В апреле она приехала в Москву, чтобы принять участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию отреставрированного здания посольства республики.

После встречи с Владимиром Путиным Кальюлайд выразила надежду, что в отношениях между странами откроется «новое дыхание». «Я надеюсь, что открытие обновленного посольства придаст новое дыхание эстонско-российским отношениям», — написала она в фейсбуке, добавив, что этот визит означает, что Эстония готова к диалогу со своим соседом.

В середине сентября Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония должна быть одной из тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с РФ. «Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше», — отметила она.

Стоит отметить, что позиция эстонского президента по ключевым вопросам внешнеполитического взаимодействия остается неизменной. Она так же, как и раньше, выступила против примирения европейских стран с российской стороной на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине.

В 2014 году министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве, в которой заявили о необходимости объединить усилия в предъявлении требований возмещения ущерба за пребывание бывших балтийских республик в составе СССР. Главы министерств юстиции трех стран договорились разработать единую методику оценки ущерба, после чего предъявить России требования о его возмещении.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление Эстонии и Латвии о получении с России компенсации за «советскую оккупацию». По его словам, российская сторона не согласна с использованным балтийскими странами термином.

В августе министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин хочет укреплять и развивать военное сотрудничество с США. Именно Вашингтон оказал прибалтийской республике наибольшую помощь в сфере безопасности, добавил глава эстонского МИДа. Кроме того, он сообщил об угрозе для региона со стороны России.

Глава МИД Эстонии уже не в первый раз выступает с антироссийским заявлениями. В середине июня этого года Рейнсалу призвал Европейский союз продлить антироссийские санкции.

«Санкции по-прежнему являются одним из наиболее эффективных средств реагирования на грубое нарушение международного права, и мы должны сейчас придерживаться единой линии», — подчеркнул эстонский министр.

По мнению Рейнсалу, ЕС должен продолжать санкционное давление на Москву, пока она не сделает «конкретных шагов» по выполнению минских соглашений и «деэскалации конфликта в Донбассе».

Москва все обвинения в агрессии отвергает и призывает к сотрудничеству.