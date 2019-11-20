«От Бейрута до Багдада»: США выбивают Иран с Ближнего Востока

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил США в организации беспорядков и манифестаций. Причем возможное американское вмешательство ослабляет позиции иранских властей не только в своей стране, но и во всем ближневосточном регионе, где после исламской революции 1979 года Тегеран смог значительно распространить свое влияние.

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«Участники беспорядков были организованы, вооружены, действовали по определенного плану, составленному реакционными силами региона, сионистами и американцами, — приводятся слова Роухани на его официальном сайте. — Те, кто в течение последних двух лет, вводя по максимуму санкции, планировали подорвать безопасность в стране и предпринимали действия, направленные против строя, стремились к тому, чтобы это давление привело к выступлениям народа против властей, однако они не преуспели».

Более того — сегодня в МИД Ирана был вызван посол Швейцарии, который представляет интересы США. Внешнеполитическое ведомство выразило Вашингтону протест в связи с «вмешательством во внутренние дела» Исламской республики.

Что именно подразумевает иранское руководство, говоря о «внешнем давлении», неизвестно. Однако, несомненно, США сыграли свою роль в новой волне протестов, введя эмбарго на экспорт нефти в отношении Ирана. Причиной для массовых акций протеста стало последовавшее решение властей Ирана поднять цены на бензин. Если раньше автомобилистам в месяц разрешалось покупать 250 литров топлива по цене в 10 тыс. риалов (19,14 руб.), то теперь в рамках квоты цена поднялась до 15 тыс. риалов (28,71 руб.), а объем был сокращен до 60 литров. Каждый дополнительный литр сверх квоты иранцам предложено приобретать по цене в 30 тыс. риалов.

Иран — ведущая нефтедобывающая страна, однако из-за введенного США эмбарго на экспорт нефти власти ищут возможности изыскать дополнительные средства для бюджета. Так иранцы на себе прочувствовали влияние американских санкций. При этом стоит отметить, что, несмотря на повышение, цены на бензин в Иране остаются одними из самых низких в мире, и правительство ежегодно предоставляет многомиллиардные субсидии на их поддержку.

Протесты практически сразу переросли в жесткие столкновения. Опору правительству оказывает Корпус стражей исламской революции, наиболее влиятельное военное формирование.

Причем действия Тегерана по отношению к протестующим можно назвать радикальными. Как сообщает иранское издание Kayhan, в судебной системе страны согласны с тем, что наиболее подходящим наказанием для лидеров протеста станет смертная казнь. По данным Amnesty International, в ходе протестов в Иране погибли не менее 106 человек, но число жертв может быть гораздо больше. Тегеран же не предоставил никаких официальных данных.

Между тем против властей Ирана выступают и в соседних Ираке и Ливии.

Вот уже больше месяца жители Ирака выходят на акции против властей, обвиняя правительство в коррупции и требуя отставки премьер-министра Адиля Абдул-Махди. На митингах при этом звучат антииранские лозунги, так как протестующие считают, что правительство получает значительную поддержку из Тегерана. Под крики «Вон из Ирака», «Иран, уходи» протестующие подожгли иранское консульство в городе Кербела.

Иракские правоохранительные органы открыли огонь по протестующим, в результате были убиты более 300 человек. В столь жестких мерах иракцы винят проиранское ополчение и лично генерала спецподразделения «Аль-Кудс» из иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Тем самым правительство лишь в очередной раз продемонстрировало тесную связь с Тегераном.

Ситуация распространяется и на Ливан. Там также гремят протесты против коррупции и низкого уровня жизни. Однако, в отличие от Ирака, акции проходят относительно мирно. Демонстранты уже заставили премьер-министра Саада Харири покинуть свой пост, однако протесты на этом не закончились.

Причем, по сообщениям СМИ, лидер Ирака хотел последовать примеру Харири, однако, его отговорил Тегеран, чтобы не терять свое влияние в стране. Возмущение ливанцев направлено, в основном, на свое собственное правительство. «Хезболла» — самая влиятельная политическая сила в стране, а также старейший и наиболее важный представитель шиитов в регионе, постепенно упускает контроль. Однако и в этих протестах прослеживается четкий антииранский след. Крепкой поддержкой шиитов пользуется Тегеран, потеря их влияния также грозит Ирану ослаблением позиций в регионе.

Как сообщает AFP, на площади Тахрир в Багдаде активисты разворачивали транспарант с надписью: «От Бейрута до Багдада, единая революция против коррупции».

«Иран в той или иной степени влиял на внутриполитическую ситуацию в этих двух арабских государствах. И Ирак, и Ливан являлись таким неким проводником, неким плацдармом Исламской республики в арабском мире. Часть населения устала от такого прямого вмешательства иранцев в их внутренние дела, и поэтому они вышли на улицы с целью, чтобы их правительство дали некий отпор иранским властям», — рассказывает «Газете.Ru» политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.

Журналисты по всему миру уже окрестили происходящее в трех странах как «арабская весна 2.0». За восемь лет в регионе подросло новое поколение, которое разочаровалось в правительстве и готово к новым протестам.

О том, куда приведут эти восстания, судить пока рано, однако их отличительной чертой являются антииранские настроения. За последние несколько десятилетий Тегеран стал самой влиятельной державой на Ближнем Востоке именно благодаря поддержке своих сторонников в регионе.

Пока иранцы протестуют против экономических мер своего правительства, в Ираке и Ливане оспаривается геополитическая роль Тегерана. Причем в обеих странах в числе протестующих — шиитские общины, которые Иран всегда считал своей опорой.

«В целом, и иракцы, и ливанцы протестуют против иранского влияния, потому что оно действительно там велико. А в Иране протестуют за то, чтобы иранские власти уже задумались о своих проблемах, которых неисчислимое количество. Повышение цен на бензин — как раз следствие того, что очень много денег выделялось на поддержку режимов и в Ливане, и в Ираке, хотя это не разглашается на широкую аудиторию, но эту связь люди поймали», — отмечает эксперт.

В свою очередь, ведущий аналитик аналитического центра GSA в Вашингтоне Теодор Карасик указывает, что протесты в Иране демонстрируют действенность стратегии «максимального давления» со стороны Белого дома.

«США явно стремятся дать протестующим власть или большее влияние, помогая им налаживать коммуникацию между собой», — говорит эксперт «Газете.Ru».

В ходе протестов иранские власти распорядились ограничить доступ к интернету по всей стране. Тегеран пошел на этот шаг, опасаясь, что ситуацией могут воспользоваться внешние противники. США же оказали полную поддержку протестующим.

«Мы осуждаем попытку отключить интернет. Пусть они говорят!» — заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус. Она также выразила слова поддержки «многострадальному иранскому народу», который протестует против последних несправедливых действий «коррумпированного режима».

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявил, что США поддерживают мирные протесты жителей Ирана. В Вашингтоне не скрывают, что надеются, что беспорядки приобретут более политический характер и приведут если не к смене политического режима, то к его ослаблению.

То, что и санкции США, и публичная поддержка Вашингтона принесла свои плоды — очевидно. Однако давление Белого дома распространилось и за пределы Ирана, ограничив его влияние на всем Ближнем Востоке.

После исламской революции 1979 года Ирану удалось заполнить создавшийся вакуум власти на Ближнем Востоке. Произошло это в результате палестино-израильского конфликта, вторжения США в Ирак и других потрясений в регионе. Результатом стало распространение военного и политического влияния Ирана на Ближний Восток и смещение регионального баланса сил от поддерживаемых США арабских стран-суннитов к Ирану и его шиитским сторонникам.

Проблема, однако, в том, что Иран, распространяя свое влияние, ограничился лишь военными и политическими успехами, так и не перейдя к социально-экономическим аспектам.