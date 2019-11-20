Провал переговоров: Израиль толкают на выборы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер блока партий «Кахоль-Лаван» Бени Ганц не смогли договориться об условиях формирования широкого правительства и завершить затяжной политический кризис. Ганц сообщил президенту Израиля Реувену Ривлину, что не смог сформировать кабмин, и вернул мандат на создание коалиции

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«К моему сожалению, вчера [19 ноября] во время нашего разговора Бени Ганц отказался принять условие, поставленное [лидером партии «Наш дом - Израиль»] Авигдором Либерманом — принять проект президента, согласно которому я как действующий премьер-министр первым бы вступил в должность главы [нового] правительства», — написал Нетаньяху в Twitter.

Сохранение его на посту премьера Израиля, по словам Нетаньяху, было принципиальным условием для Либермана.

Лидеры «Кахоль-Лаван» — Ганц и Яира Лапида — нарушают обещания, данные своим избирателями, подчеркнул премьер, потому что ведут переговоры с израильскими арабскими партиями о формировании нового кабмина.

При этом Либерман, выступая на пресс-конференции, обвинил Нетаньяху и Ганца в неспособности достигнуть соглашения о правительстве единства. По словам лидера партии «Наш дом Израиль», он не собирается присоединятся к партиям по отдельности.

«Мы уверенно движемся в сторону очередных выборов. Нетаньяху и Ганц пытались тянуть время. Все, что их разделяло, — это персональные трения. Именно они несут ответственность за возможные новые выборы», — подчеркнул Либерман.

Парламентский коллапс

Политический кризис в Израиле продолжается уже целый год, основной причиной его начала послужил выход партии «Наш дом Израиль» во главе с Либерманом из правящей коалиции в ноябре прошлого года. Тогда политик покинул пост министра обороны из-за разногласий с Нетаньяху по палестинскому вопросу, Либерман настаивал на полноценной военной операции в секторе Газа из-за обострения ситуации в регионе.

После распада коалиции Нетаньяху принял временное решение и взял под свой контроль сразу несколько постов — премьера, главы МИД, министра здравоохранения и обороны. Но под конец года глава кабмина все же решил назначить внеочередные парламентские выборы.

Выборы прошли в апреле 2019 года, лидирующие позиции на них заняла «Ликуд» во главе с Нетаньяху, партия получила 35 из 120 мест в парламенте. Однако новый состав кнессета продержался всего месяц из-за неспособности премьера собрать коалицию, и в итоге парламент объявил о самороспуске.

Вторые парламентские выборы за год прошли в сентябре, на них «Ликуд» ухудшил свой результат, получив всего 32 мандата, а лидером стал Ганц со своей партией «Кахоль-Лаван», которая получила 33 места в кнессете. После выборов Нетаньяху вновь попытался сформировать коалицию, но потерпел сокрушительное поражение в данном вопросе.

Следом за премьером мандат на формирование правительства получил Ганц. Срок, в который он должен успеть собрать новый кабмин, истекает сегодня, 20 ноября. Однако пока лидер «Кахоль-Лаван» не смог изменить ситуацию. Партии Ганца и Нетаньяху являются политическими противниками и никак не могут договорится об объединении. Обоим лидерам для создания коалиции необходима поддержка третьей по значимости партии в стране — «Наш дом Израиль».

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» израильский политический обозреватель Бенни Брискин, Либерман разочаровал обе стороны и отказался присоединяться к партиям по отдельности.

«Все ожидали, что он присоединится к правительству меньшинства с Ганцем или вернется к союзу с Нетаньяху. Но Либерман отказался идти на встречу обоим партиям, настаивая на создании правительства единства», — отметил эксперт.

Неспособность лидеров «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» сформировать коалицию может привести к уже третьим за год парламентским выборам, что сильно ударит по бюджету страны.

Коалиция меньшинства

Вариантов для выхода из кризиса остается не так много. Одним из них является формирование правительства меньшинства, которое полностью зависит от Либермана.

Если глава «Наш дом Израиль» заключает соглашение с Ганцем, в парламенте появляется коалиция из партии Либермана, «Кахоль-Лаван», «Авода-Гешер» и «Ха-махане ха-демократи». Она будет состоять из 52 депутатов, что на три человека меньше правого крыла Нетаньяху — «Ликуд», «ШАС», «Яхадут ха-Тора», «Союз правых партий» и «Ха-Ямин ха-Хадаш».

При этом Ганц может получить большинство в парламенте со своей новой коалицией, заключив соглашение с четырьмя членами одной из арабской партии «Общий список». В данных условиях лидер «Кахоль-Лаван» получит возможность организовать голосование за утверждение нового кабмина.

«Либерман не пойдет на коалицию с арабским списком, который фактически поддерживает террористов. Он не раз называл партию «Общий список» пятой колонной, объединившись с ними, он просто потеряет свою репутацию», — уверен Брискин.

Глава «Наш дом Израиль» не высказывал четкого мнения по коалиции меньшинства для давления на Нетаньяху, считает эксперт, так он пытался заставить премьера согласиться на правительство единства.

Непримиримое единство

Второй вариант — так называемое правительство единства — «Ликуд», «Кахоль-Лаван» и «Наш дом Израиль». Объединению партий мешают споры между Нетаньяху и Ганцем, первый желает остаться на месте премьера, а второй не хочет уступать своему оппоненту. В настоящее время этот вариант наименее вероятный. Как отмечал Либерман, в невозможности создания правительства единства виноваты обе стороны.

Противоречия также связаны с тем, что Нетаньяху не хочет отказываться от своего правого блока, который не устраивает Либермана, утверждает Брискин.

Правительство правых

Третьей веткой развития событий может стать появление правого правительства — правый блок Нетаньяху вместе с партией Либермана. Такая коалиция будет насчитывать 63 депутата, занимая абсолютное большинство в парламенте. Ее появлению препятствуют разногласия между Нетаньяху и Либерманом, которые носят религиозных характер.

Дело в том, что глава «Наш дом Израиль» выступает за призыв в армию студентов религиозных учебных заведений, а премьер отказывается поддерживать эту инициативу.

Либермана не устраивают религиозные партии в блоке Нетаньяху, которые часто поддерживают арабский «Общий список» на голосованиях в парламенте.

«По мнению главы «Наш дом Израиль», называть блок Нетаньяху правым не слишком правильно именно из-за ортодоксальных партий. Их представители кооперируются с арабами по многим вопросам, создавая коалицию вне коалиции в парламенте, и это не устраивает Либермана», — добавил Брискин.

Неучтенный кандидат

Четвертый вариант — появление нового лица в политической игре. В случае провала Ганца любой из 120 депутатов парламента может обратиться к президенту Израиля Реувену Ривлину с предложением сформировать правительство.

Для этого ему потребуется в течение 21 дня собрать подписи 61 парламентария. При выполнении этих условий Ривлин даст депутату 28 дней для формирования коалиции, а, следовательно, весь процесс начнется заново.

«Таких прецедентов в истории Израиля еще не было, закон о 21 дне будет использован впервые. Скорее всего, это время опять же будут использовать Нетаньяху или Ганц, чтобы попытаться составить какое-то правительство. Никто не верит, что какой-то другой депутат парламента сможет организовать себе 61 голос поддержки», — отмечает Брискин.

Бессмысленные выборы?

Последним вариантом же станут внеочередные парламентские выборы, которые автоматически будут назначены после истечения всех сроков. Если Ганц не сможет собрать коалицию, то до 11 декабря у любого депутата будет время попытаться сделать это.

Если же таких энтузиастов не найдется, власти Израиля назначат новые выборы через 90 дней — 10 марта 2020 года.

Однако выборы не смогут сильно изменить ситуацию в парламенте. По последним опросам Panel Project HaMidgam от 10 ноября, в случае новой избирательной кампании «Кахоль-Лаван» получит два дополнительных кресла в парламенте — 35 мест, «Ликуд» также улучшит свой результат на два места — 34, арабский «Общий список» сохранит свои 13 мандатов, «ШАС» же потеряет три места — 6, «Наш дом Израиль» может получить дополнительное кресло — 9 мандатов, «Яхадут ха-Тора», наоборот, лишится одно место — 6, «Ха-Ямин ха-Хадаш» упрочит свой результат с 3 до 4 мандатов, «Союз правых партий» сохранит свои 4 места, «Авода-Гешер» же потеряет один мандат — 5 мест, партия «Ха-махане ха-демократи» также лишиться одного места и сможет провести в парламент лишь 4 депутата.

Таким образом, правый блок Нетаньяху потеряет одно место в парламенте, приведя в кнессет лишь 54 депутата. Израильско-арабский «Общий список» сохранит свои позиции, а «Кахоль-Лаван» и «Наш дом Израиль» лишь незначительно усилят свои позиции.

«Сегодня многие склоняются к сценарию новых выборов, хотя принципиально они ничего не могут изменить. Могут быть разные неожиданные изменения, которые дадут перевес одному из блоков», — считает Брискин.

Небольшой перевес в конечном итоге позволит сложить какую-либо коалицию, подчеркивает эксперт, что по факту станет выходом из затянувшегося кризиса. Однако пока рано говорить о выборах, так как у партий есть как минимум 21 день для формирования коалиции.