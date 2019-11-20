Миллиарды гривен: Киев потребует от Москвы денег за порты

Потребовать от Москвы возмещения убытков на 1,24 млрд гривен (3,25 млрд рублей) намерена государственная Администрация морских портов Украины (АМПУ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

До конца 2019 года АМПУ направит российскому правительству письмо с требованием возместить потери, понесенные Киевом из-за перехода Крыма под юрисдикцию России.

В украинской портовой администрации также заявили, что под власть Крыма перешло имущество Украины, в частности гавани полуострова. Если РФ не ответит в течение шести месяцев, то Киев обратится в международный арбитраж, говорится в заявлении.

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В конце сентября министерство инфраструктуры Украины подсчитало, что после крымского референдума 2014-го года порты страны потеряли около 6 млрд гривен. (более 16 млрд рублей). Об этом сообщают украинским СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, с 2014 по 2019 год Крым унес с собой большие финансовые средства и теперь ряд украинских портов могут закрыть.

Летом прошлого года в министерстве инфраструктуры Украины сообщили о готовности ввести санкции против российских портов.

По словам тогдашнего главы ведомства Владимирв Омеляна, украинские власти уже начали вести переговоры по соответствующему вопросу с ЕС и США.

«Зеркальные меры должны быть применены к портам РФ в Черноморском бассейне: ограничение торговых операций с ними, ограничение судозаходов. Мы над этим работаем, и я надеюсь, что это будет сделано», — сказал чиновник.

Согласно данным украинского мининфраструктуры, с 29 апреля по 9 июля 2018 года Россия без объяснения причин задержала для досмотра 93 судна, направляющихся в порты через Керченский пролив. Стоит отметить, что данный вопрос усугубился после открытия Крымского моста.

При этом нарушений в досмотрах украинских судов российскими пограничниками не нашли даже в украинском МИДе. Бывшая тогда замглавы внешнеполитического ведомства страны Елена Зеркаль подчеркивала, что России не требуется особого мандата, чтобы осматривать проходящие через Керченский пролив суда.

Впрочем, в марте 2019 года в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, введенный в действие указом экс-президента Петра Порошенко, было включено российское федеральное госучреждение «Администрация морских портов Азовского моря».

В России ранее собирались потребовать от Украины компенсацию за «более чем двадцатилетнюю оккупацию Крыма». В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что Украина нанесла полуострову «ущерб» в размере более 1,5 трлн рублей.

Он отметил, что финансовый ущерб подсчитан, осталось только посчитать моральный, нанесенный жителям полуострова за «годы украинской оккупации».

Козенко заключил, что за все время нахождения Крыма в составе Украины 2014 год стал лучшим, потому что в это время в бюджете полуострова было 22 млрд рублей. По словам парламентария, в 2018 году доходы Крыма оставили 54,8 млрд рублей, то есть почти в два с половиной раза больше, чем в «украинский период».

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в свою очередь заявил о создании специальной рабочей группы по оценке «ущерба», который Украина нанесла экономике Крымского полуострова.

«Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ», — сказал Володин.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответ заявил, что Киев вправе потребовать у Москвы денег за «столетия оккупации».

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам проведенного референдума. Киев результаты плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва настаивает, что референдум был проведен в полном соответствии международному праву.