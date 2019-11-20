Как «Титаник»: команде Зеленского предрекли уничтожение нации

Дальнейшая политика команды президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» грозит уничтожением украинской нации, уверен депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Такое мнение он выразил в эфире телеканала NewsOne.

«Думаю, что у президента действительно есть желание принести мир в нашу страну. Но с этой командой, которая называется «Титаник», вы не мир нам принесете, а разорение и уничтожение нашей нации принесете», — подчеркнул парламентарий.

Кива отметил, что «народ умирает» по вине президентской партии. Зеленскому может не хватать опыта, полагает нардеп, а окружают президента «люди, которые заведут его в блуд».

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Он также подчеркнул, что под разговоры о «российской агрессии» интересы Украины сдают партнерам с Запада и из США. Фактически, добавил Кива, из Украины «делают колонию».

Кроме того, парламентарий выразил надежду, что партнеры Украины на грядущем саммите «нормандской четверки», который намечен на 9 декабря, образумят Зеленского и помогут «занять правильную позицию в Донбассе».

Ранее Зеленский заявил, что на предстоящей встрече лидеров «нормандской четверки» украинская сторона планирует затронуть вопрос о сроках возвращения под контроль Киева всей территории Донбасса.

Он выразил желание «деоккупировать» Донбасс.

«Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос», — отметил украинский лидер на совместном брифинге с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Кроме того, Зеленский заявил, что как только на этой территории не окажется «незаконных военных формирований», можно будет приступить к решению гуманитарных и социальных вопросов, а также решать проблемы безопасности страны. Президент Украины также намерен поднять тему сроков обмена пленными.

Встреча глав государств «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится 9 декабря в Париже.

Россия настаивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Тем не менее Москва поддерживает диалог между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, доставляет в Донбасс гуманитарную помощь и призывает к миру. ОБСЕ официально признала, что российских Вооруженных сил на территории ДНР и ЛНР нет.

С момента инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского прошло полгода. Его уже начали обвинять в невыполнении предвыборных обещаний — в основном, правда, политические противники.

Ранее лидер платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания: не начал сажать коррупционеров, не сделал закон единым для всех и не вернул эмигрировавших украинцев из заграницы.

«Это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан», — убежден политик.

Политик также предположил, что «очередные внеочередные» выборы пройдут на Украине либо осенью 2020-го, либо весной 2021 года.

Спивак уже не впервые критикует Зеленского. В июне он заявил, что рабочая поездка в Европу президента Украины оказалась «полностью провальной». На встрече с французским и немецким лидерами Зеленскому дали понять, добавил Спивак, что Европа «будет сотрудничать с Россией <...>, несмотря на то, хорошая она или плохая».

Бывшая при президенте Викторе Януковиче министром юстиции Елена Лукаш заявила, что сравнение режимов экс-президента Петра Порошенко и действующего главы государства Владимира Зеленского получается не в пользу последнего.

«При Петре Порошенко не забирали лицензию у 112-го [телеканала], а при Зеленском забрали. <...> При правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до 5 тыс. [гривен], а при Зеленском зафиксировали чуть выше 4 тыс.», — заявила она.

На Украине по-прежнему «делят людей на правильных и неправильных», отметила Лукаш, и этот «дискурс войны остается и умножается». Она добавила, что новое правительство Зеленского «на 90% состоит из тех же лиц, что и при Порошенко», а кадровый состав оказался «сомнительным и неприятным».

За пару дней до этого президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ заявил, что Зеленский не проявляет политическую волю. Именно из-за этого, по мнению российского лидера, так тяжело было достичь разведения сил в Донбассе.

Сам Зеленский неоднократно заявлял, что его главная задача на посту лидера страны — прекратить кровопролитие в Донбассе. Кроме того, новые украинские власти лишили депутатов Рады неприкосновенности, чтобы более эффективно бороться с коррупцией.