«Расхождения в подходах»: что ждет Союзное государство

В подмосковной резиденции российского премьер-министра Дмитрия Медведева завершились его переговоры с Сергеем Румасом — премьер-министром Белоруссии. Именно в пятницу политики должны были разрешить главные противоречия между сторонами, возникшие в процессе работы над интеграцией двух государств.

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Встреча оказалась плодотворной. По словам Медведева, переговоры были открытыми и продуктивными. Российский премьер также сообщил, что стороны подготовят новые версии «дорожных карт» — с учетом итогов сегодняшней встречи. При этом оба политика отметили, что значительная часть документов по интеграции уже согласована.

«Не менее 20 дорожных карт сегодня готовы к подписанию», — сообщил глава правительства Белоруссии.

Дмитрий Медведев заявил, что позиции обеих сторон с каждым днем сближаются все больше. Премьер-министр Белоруссии также отметил продвижение по вопросу интеграции. По его словам, на предстоящем 8 декабря заседании Высшего государственного совета будет дан старт новому этапу построения Союзного государства Белоруссии и России.

«Мы действительно продвинулись на этом пути (интеграции) и по нерешенным вопросам дали дополнительное поручение нашим государственным органам. Эти все решения крайне важны для подготовки Высшего государственного совета Союзного государства, где будет, как видится белорусской стороне, дан старт новому этапу построения Союзного государства», — заявил Румас журналистам.

В то же время российский премьер отметил, что некоторые серьезные разногласия все же сохраняются и требуют вмешательства глав государств.

«Подчеркиваю: где-то сохраняющиеся разногласия носят чисто технический характер и могут быть устранены за счет аккуратной внимательной работы наших правительств, а где-то это достаточно серьезные вопросы и расхождения в подходах, которые можно будет урегулировать в формате обсуждения между двумя главами государств, ну и конечно, с участием правительств двух стран», — сказал он.

Ожидаемо самыми сложными темами для обсуждения стали вопросы в области энергетики. И именно здесь, судя по всему, у сторон сохраняются противоречия, которые будут решаться уже на уровне глав государств.

«Мы не обо всем договорились. Есть очень сложные темы. Тема энергетики, например, она очевидно, что непростая. И у каждой страны есть свои представления о том, каким образом сотрудничать на будущее, какие принципы должны применяться, как осуществлять регулирование в той или иной сфере, касается ли это газа, нефти, электроэнергетики», — сказал Медведев.

Однако и на этом направлении сторонам удалось нащупать некоторые компромиссы, судя по заявлению белорусского премьера.

«Например, если по чувствительным для Белоруссии картам по рынку газа или по нефтяному рынку было четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два», — заявил он.

Работа над созданием Союзного государства активизировалась в преддверие 20-летия со дня подписания договора. 8 декабря 1999 года стороны подписали соглашение, предполагающее создание единого политического, экономического, военного и гуманитарного пространство. Документ предусматривает и унификацию законодательства, валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

Летом белорусский лидер предложил Владимиру Путину разрешить все спорные вопросы к юбилейной дате и принять программу углубления интеграции. Россия приняла предложение. Однако, чем дальше продвигался работа над созданием дорожных карт, тем больше противоречий выявлялось между сторонами.

6 сентября премьер-министры обеих стран подписали программу действий по интеграции и утвердили перечень из 31 «дорожной карты». Белорусский премьер ранее заявлял, что уже к 1 декабря проекты отраслевых «дорожных карт» будут готовы. Румас также отметил ранее, что около половины дорожных карт уже согласованы, однако остаются и нерешенные вопросы.

Вчера в Москве встретились глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей. И, по словам, белорусского министра, Минск ожидает, что в ближайшее время отношения между странами выйдут на новый, более качественный уровень.

Подобные заявления белорусская сторона чередует с другими, менее обнадеживающими. Румас еще недавно заявлял, что вопросы, вызвавшие противоречия, будут обсуждаться премьерами двух стран. По словам политика, неразрешимых проблем в процессе углубления интеграции нет. Однако, Румас также подчеркнул, что дорожные карты будут подписаны только при условии, что интересы Белоруссии не пострадают. Разрешить самые острые вопросы как раз и предстояло премьерам 19 ноября.

Как сообщает само руководство Белоруссии, самой трудной темой стало сотрудничество в нефтегазовой сфере. Главным препятствием к согласию стало изменение налоговой политики в России. Компенсация за российский налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Минска и снижению поступлений в бюджет республики.

За 9 месяцев этого года, как подсчитали в «Белнефтехиме», потери бюджета составили около $250 млн. По прогнозу, за весь 2019 год убытки белорусов составят порядка $400 млн. Такие же потери ожидаются и в 2020 году. Как заявлял глава МИД Белоруссии ранее, реализации договора о создании Союзного государства мешают налоговый маневр, цены на нефть и газ, а также проблемы в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции.

От Москвы, впрочем, реакции не поступало. В результате Лукашенко допустил даже полный отказ от российской нефти для переработки и последующей поставки соседним странам. По его словам, Белоруссия может покупать нефть у Ирана, США, Саудовской Аравии. Причем в октябре политик перешел от слов к делу — в ходе его визита в Казахстан были согласованы основные параметры сделки по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию. Речь идет об объеме порядка 3,5 млн тонн в год. При этом план по переработке российской нефти составляет 18 млн тонн.

Перспективы сотрудничества с Россией в последнее время — любимая тема Александра Лукашенко. Он неоднократно принимался публично рассуждать о том, что конкретно не устраивает Минск в процессе работы над углублением интеграции, и чего он ждет от Москвы. Последнее заявление такого рода белорусский лидер сделал за два дня до встречи Медведева и Румаса.

В воскресенье Лукашенко заявил, что Белоруссия, вступая в союз, ожидает улучшения своего экономического положения.

«Что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз?» — заявил Лукашенко, отметив, что Минск ничего не просит и ни на что не претендует, однако требует равных условий для всех.

Лукашенко и ранее намекал на «проблемы с Россией», отмечая при этом, что Минск не намерен «разворачиваться куда-то, предавать» Москву, правда, ожидая взамен поддержки.

«Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали», — заявлял Лукашенко в сентябре.

Еще одной любимой темой белорусского лидера в последнее время стала неприкосновенность суверенитета республики. Об этом политик, к слову, часто говорит в связке с процессом работы над созданием Союзного государства.

«Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества», — сказал Лукашенко в воскресенье, отметив, что главными принципами являются суверенитет и независимость Белоруссии.

Основания поднимать эту тему у президента есть. О том, что Россия и Белоруссия движутся к фактическому объединению высказывают предположения не только журналисты, но и западные политики. Лукашенко же, из раза в раз подчеркивая свою приверженность к независимости и суверенитету республики, играет на теме патриотизма — лишний повод для президента заработать политические очки среди граждан Белоруссии.

По тем же имиджевым причинам осторожность в высказываниях проявляет и российская сторона. На каждое резкое заявление Лукашенко о несправедливых действиях Москвы Россия либо молчит, либо проявляет терпеливость.

Так, например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Лукашенко говорил о целесообразности Союзного государства в гипотетическом смысле. Представитель Кремля также добавил, что Россия исходит из того, что взаимовыгодность от Союзного государства с Белоруссией «является абсолютно незыблемой».

Впрочем, для России важно проявить дипломатичность и терпение, чтобы избежать обвинений в давлении на Минск. Кроме того, маневры и заявления белорусского руководства вряд ли вызывают серьезную тревогу в Москве. Действия Минска воспринимаются российской стороной как методы торга на фоне работы над созданием Союзного государства.