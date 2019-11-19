«Осталась без сладкого»: как Тимошенко ушла в оппозицию

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко решила перейти в оппозицию не из-за принципов, а из соображений собственной выгоды, уверен глава Украины Владимир Зеленский.

«Есть очень давняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», — написал политик в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление Тимошенко, в котором она рассказала, как предлагала главе государства кандидатуры для назначения на определенные должности. В своем выступлении на телеканале ICTV она отметила, что, в частности, рекомендовала своего протеже на пост главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации. По мнению Тимошенко, ее кандидаты, способны привести «не фейковые инвестиции, а реальные». Кроме того, она уверена, что ее люди могут «вынуть» предприятия из коррупционных схем. Так она объяснила интерес к предприятию. Однако президент Украины не согласился.

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Зеленский отметил, что своими словами она дала понять, что фракция ее партии согласилась бы поддерживать предлагаемые Зеленским и его партией «Слуга народа» законопроекты, если бы люди, которых предложила Тимошенко, заняли ряд постов.

«Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» в Верховной раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда», — обратил внимание Зеленский.

«Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького», — пошутил он.

О том, что «Батькивщина» переходит в оппозицию, Юлия Тимошенко заявила 13 ноября, когда депутаты Верховной рады приняли в первом чтении земельную реформу.

«Президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии, по его поручению сегодня проголосован в первом чтении закон о распродаже сельскохозяйственной земли… Мы не можем, как команда, наблюдать за этим, находясь в неопределенном состоянии. Наша команда заявляет про переход партии «Батькивщина» в оппозицию», — анонсировала политик, отметив, что ее команда считает, что «голосование за распродажу сельскохозяйственных земель Украины — это та красная линия, которую переступили».

До принятия этого законопроекта мораторий на продажу украинских земель действовал 18 лет. Парламент прошлого созыва не мог решить этот вопрос, потому что депутатам не удавалось прийти к консенсусу: ряд фракции выступали против реформы, так как опасались, что иностранные компании скупят территории у местного населения по низким ценам. Между тем МВФ давно ждет, когда Украина все же решится на это преобразование.

Итак, парламентарии на заседании 13 ноября решили, что с 1 октября 2020 года мораторий должен быть отменен.

Теперь украинские физические и юридические лица, территориальный общины смогут покупать сельскохозяйственные земли Украины. Собственниками территорий могут стать также иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Однако они будут обязаны продать участок в течение года.

Вместе с тем чиновники предусмотрели временный запрет: до 2024 года земли не могут покупать компании с иностранным собственником.

В итоге противостоящая законопроекту Тимошенко подала в Конституционный суд Украины представление о правомочности президента и парламента страны принимать законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения без референдума и просила рассмотреть этот вопрос «безотлагательно». По ее словам, в Конституции страны есть статья, в которой говорится, что земля, находящаяся в пределах территории Украины, является объектом права собственности украинского народа.

«Как может так быть, чтобы в то время, когда конституция четко говорит, что земля — это собственность украинского народа, чтобы ее без референдума, по сути, распродавали», — негодует глава партии «Батькивщина».