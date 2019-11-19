Стало еще хуже: Зеленский не оправдал ожиданий украинцев

Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш жестко раскритиковала президента Владимира Зеленского. В интервью телеканалу NewsOne она заявила, что ситуация в стране не улучшилась после смены властей.

«При [экс-президенте] Петре Порошенко не забирали лицензию у 112-го [телеканала], а при Зеленском забрали. <...> При правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до 5 тыс. [гривен], а при Зеленском зафиксировали чуть выше 4 тыс. [гривен]», — заявила она.

На Украине по-прежнему «делят людей на правильных и неправильных», отметила Лукаш, и этот «дискурс войны остается и умножается». Она добавила, что новое правительство Зеленского «на 90% состоит из тех же лиц, что и при Порошенко», а кадровый состав оказался «сомнительным и неприятным».

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Елена Лукаш, занимавшая пост министра юстиции при экс-президенте Викторе Януковиче, уже не в первый раз критикует Владимира Зеленского.

В начале ноября юрист заявила, что президента Украины пытаются свергнуть «за капитуляцию» в Донбассе. «Повод прекрасный — капитулянт. <...> Вот сейчас будут качать [лодку], шатать», — подчеркнула экс-министр.

Она добавила, что разведение сил в Донбассе согласно «формуле Штайнмайера» вызвало недовольство у «ряда политсил». Кроме того, политическая ситуация на Украине превратилась в «плеяду скандалов», отметила Лукаш.

«Социальная ситуация, мягко скажем, не улучшилась, экономическая — ухудшилась, <...>, свобода слова — под большим вопросом», — заявила она.

При этом тогда Лукаш заявила, что в стране стало «относительно легче» жить. «Уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на «своих» и «чужих», «пятую колонну» и «патриотическую колонну», — подытожила бывшая министр.

С момента инаугурации Зеленского прошло полгода. Все это время новый украинский лидер находится под критикой со стороны политических противников.

Всего неделю назад лидер платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания: не начал сажать коррупционеров, не сделал закон единым для всех и не вернул украинцев из эмиграции.

«Это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан», — добавил Спивак.

Политик также предположил, что «очередные внеочередные» выборы пройдут на Украине либо осенью 2020-го, либо весной 2021 года.

Спивак уже не в первый раз критикует Зеленского. В июне он заявил, что рабочая поездка в Европу президента Украины оказалась «полностью провальной». На встрече с французским и немецким лидерами Зеленскому дали понять, добавил Спивак, что Европа «будет сотрудничать с Россией <...> несмотря на то, хорошая она или плохая».

В конце октября вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел заявила, что президент Украины Владимир Зеленский выстраивает власть в стране как «маленький диктатор».

Люди на украинских выборах голосовали против влияния олигархов, которое устанавливалось в стране после каждой смены власти. Однако, по мнению фон Крамон-Таубадел, этого в итоге не произошло.

Крамон-Таубадел отметила, что Украине нужен механизм сдержек и противовесов.

За пару дней до этого президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ заявил, что Зеленский не проявляет политическую волю. Именно из-за этого, по мнению российского лидера, так тяжело было достичь разведения сил в Донбассе.

Критикуют Зеленского и за позицию по Крыму. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал высказывания украинского лидера по крымскому вопросу политическим романтизмом.

«Это чистой воды популизм и несерьезно для политиков такого уровня. Это не имеет никакого отношения к реальности. <...> Команда Зеленского сейчас страдает политическим романтизмом. Немного пройдет времени, и они опустятся на землю», — подчеркнул он. Крым, напомним, вошел в состав России по итогам общенародного референдума, проведенного в соответствии со стандартами ООН.