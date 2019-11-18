«Хорватия обеспокоена»: что говорят о болезни Вучича

Президент Сербии Александар Вучич в понедельник, 18 ноября, вернулся домой после лечения в Военно-медицинской академии (ВМА) Белграда, куда он был госпитализирован в пятницу из-за проблем с сердцем, сообщает РТС. Как подчеркнула советник главы государства по связям со СМИ Сузана Васильевич, после получения необходимой помощи Вучич чувствует себя немного лучше, но будет вынужден продолжить курс лечения и, кроме того, снизить рабочую активность. На ограничении нагрузок настаивает консилиум ВМА. При соблюдении всех рекомендаций врачей у президента есть шанс полностью восстановиться, заключили эксперты.

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Васильевич также дала понять, что состояние Вучича в пятницу «было очень плохим». У президента поднялась температура, и он сам попросил отвезти его к врачам, хотя «никогда не признается в болезни».

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар признал наличие у Вучича «незначительных хронических проблем с сердцем».

По его словам, в момент поступления в ВМА жизнь президента страны находилась в опасности. Однако лучшим врачам академии удалось оперативно справиться с потенциальной угрозой. Вучичу были проведены необходимые процедуры. Высокопоставленный пациент уже поблагодарил коллектив академии за работу. Фотография листка с соответствующей записью выложена в Instagram сербского лидера.

Ситуация с Вучичем стала центральной темой сербских газет в воскресенье и понедельник. В поддержку президента посчитали нужным выступить руководители политических сил, министры и влиятельные чиновники Сербии. Так, министр финансов Синиша Мали назвал Вучича «своим братом», призвав его больше заботиться о собственном здоровье. Шеф Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, в свою очередь, назвал президента «человеком, который целиком отдает себя борьбе за благополучие Сербии». Министр обороны Зорана Михайлович заключила, что Вучич «достаточно умен и осознает необходимость беречь себя». Соратник главы государства по правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович выложил свою фотографию с Вучичем, подписав ее:

«Капитуляция никогда не была нашим вариантом!»

Издание Alo! обращает внимание на реакцию пользователей из Хорватии. Разбору их комментариев в газете посвящен отдельный материал. Госпитализацию Вучича хорваты назвали «доброй вестью», а также интересовались, «куда нести черные розы». Один из пользователей добавил, что «плачет от смеха» из-за болезни президента Сербии.

«Весь хорватский народ обеспокоен здоровьем четника», — написал другой комментатор, почему-то причисливший Вучича к промонархическому партизанскому движению времен Второй мировой. В этой связи автор статьи приводит давнишнее высказывание сербского президента о том, что в период этой войны хорватские фашисты — усташи — убили нескольких членов его семьи.

Заместитель белградского градоначальника Горан Весич полагает, что ненависть части населения Хорватии к Вучичу связана с конструктивной деятельностью президента на своем посту. «Вучич построил Сербию, вернул нашим гражданам гордость и достоинство», — уверен он.

Также отмечается, что лидеры оппозиции Бошко Обрадович и Иван Иванович позитивно восприняли новость о госпитализации Вучича, призвав президента подать в отставку по состоянию здоровья.

Авторитетная газета «Политика» опубликовала обзор упоминаний о случившемся с Вучичем в мировых СМИ. К примеру, приводится фраза из заметки ТАСС, что «президент чувствует себя хорошо, и его жизнь находится вне опасности».

Первым официальным мероприятием с участием Вучича после пребывания в госпитале должно стать подписание контракта с азербайджанской компанией на строительство скоростной автомагистрали Шабац — Лозница. Церемония запланирована уже на вторник, 19 ноября.

49-летний Вучич занимает президентский пост с 1 июня 2017 года. Он победил в первом туре выборов, набрав более 55% голосов избирателей.

До этого Вучич на протяжении трех лет был премьер-министром Сербии, а еще раньше возглавлял военное ведомство. Приоритетом его внешнеполитического курса является выстраивание одинаково хороших и конструктивных отношений с Западом и Россией. Вучич демонстративно отказывается вводить санкции против Москвы из-за присоединения Крыма и кризиса в Донбассе. В то же время стратегической целью Сербии остается вступление в Евросоюз. Эту задачу осложняет категорический отказ сербских властей признать независимость Косова.

Ряд критиков Вучича в стране и за ее пределами подозревают президента в стремлении к авторитарному управлению государством. Одновременно его сторонники отмечают последовательное улучшение экономических показателей при Вучиче и укрепление позиций Сербии в мире.