«То, что хотел Саакашвили»: во что выльются протесты в Грузии

В Грузии пятый день продолжаются протесты, которые рискуют перерасти в столкновения. Однако власть на этот раз не намерена идти на уступки. Об этом уже заявили премьер-министр Георгий Гахария, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе, лидер парламентского большинства Гия Вольский и исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

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«Пропорциональная система выборов является шагом вперед с точки зрения демократизации нашей страны. Пропорциональная избирательная система качественно изменит политическую культуру нашей страны, и это принятое нами решение, которое мы хотели осуществить, — сказал Гахария 15 ноября. — Сейчас речь шла о выборах 2020 года, но у страны будут пропорциональные выборы в 2024 году».

К слову, отставки Гахарии с поста главы МВД и Кобахидзе с должности председателя парламента грузины требовали в июне вместе с переходом на пропорциональную систему выборов. Тогда, после волны протестов из-за инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, невыполненным осталось только одно условие — освобождение всех задержанных.

Гахария освободил пост главы МВД, получив при этом более высокую должность, Кобахидзе также занял другой пост, и, что более важно, «Грузинская мечта» пообещала провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе.

Причем заявил об этом председатель партии олигарх Бидзина Иванишвили, которого обвиняли в желании сосредоточить всю власть в своих руках с помощью как раз мажоритарной системы.

Однако 14 ноября после трехдневной дискуссии в парламенте для принятия поправок в конституцию не хватило 12 голосов. Против проведения предстоящих выборов по пропорциональной системе выступила часть мажоритариев «Грузинской мечты». «За» выступили 101 депутат, против — 3. 37 парламентариев от правящей партии не приняли участие в голосовании или воздержались.

Оппозиция твердо уверена, что ни о каком бунте внутри правительства речи не идет, и провал реформы — спланированная властями акция. Впрочем, руководство страны в своих заявлениях всячески выражает сожаление результатами голосования.

«Я разочарован, что в итоге не получилось воплотить в жизнь нашу инициативу о проведении парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера. К сожалению, парламент Грузии провалил эту инициативу из-за протеста одной части депутации «Грузинской мечты», в основном, мажоритариев», — говорится в заявлении Иванишвили, распространенном пресс-службой партии.

Политик также отметил, что провал голосования стал причиной внутренних разногласий в партии, которые являются показателем демократических процессов.

В тот же день в Грузии снова начались протесты. Причем против правительства единым фронтом выступили оппозиционные силы, продемонстрировав невиданную ранее солидарность. Более 20 лидеров парламентской и непарламентской оппозиции, в том числе и те, кто до недавнего времени считался непримиримыми противниками, выступили вместе.

Основные акции были назначены на воскресенье. 17 ноября, по оценкам МВД у здания парламента собрались 5,5 тыс. человек, а на площади Первой республики — 1,5 тыс. Однако организаторы акций заявили, что протесты собрали в два раза больше людей.

В тот же день лидеры оппозиции приняли решение пикетировать парламент, чтобы не пускать депутатов. У здания были установлены палатки, а на ворота протестующие повесили замки, которые могут стать символом этой волны протестов. В понедельник, 18 ноября, оппозиция продолжила блокировать парламент — депутатам так и не дали пройти.

В результате к зданию парламента был мобилизован спецназ. Сотрудники правоохранительных органов выталкивают протестующих с территории парламента, используя водометы, дубинки и газ. Спецназ находится также на проспекте Руставели. МВД Грузии сообщило, что в ходе акции оппозиции у парламента задержаны 18 человек.

При этом генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил, что правительство проявит максимальное терпение в отношении протестующих.

Оппозиция выдвигает три требования — отставка правительства, досрочные парламентские выборы и освобождение задержанных в ходе июньских протестов. Однако на этот раз уступок со стороны правительства, судя по всему, ожидать не стоит.

«Я призываю политические партии, чтобы они готовились к парламентским выборам 2020 года. Будут они внеочередными или нет, в любом случае, с точки зрения результата, для нас ничего не изменится: мы уверенно их выиграем», — сказал Ираклий Кобахидзе.

Стоит отметить, что при проведении выборов по мажоритарной системе у «Грузинской мечты», действительно, высокие шансы продлить свое пребывание у власти. В столице и других крупных городах партия теряет свои позиции на фоне протестов и маневров правительства. Однако жителям регионов по большому счету, нет дела до системы проведения выборов или же присутствия депутата Госдумы в парламенте страны. А вот оппозиции будет гораздо сложнее увеличить свое присутствие в правительстве при проведении выборов по мажоритарной системе.

Судя по действиям властей, Иванишвили попросту выбирает из двух зол меньшее. Он готов к потере столичного электората, и сейчас происходящее в Грузии выглядит как дуэль между правительством и оппозицией, в ходе которой председатель «Грузинской мечты» попросту насмехается над своими противниками.

Показательными стали «уступки» власти в ходе июньских протестов, когда, например, Георгий Гахария покидает пост главы МВД, как того требовала оппозиция, но тут же становится премьер-министром. Иванишвили, тем временем, торжественно объявляет о переходе на пропорциональную систему, да еще и с нулевым проходным барьером, а после высказывает сожаление провалом поправок в парламенте.

Впрочем, грузинская оппозиция, напротив, считает, что своими действиями Иванишвили пошатнул свои же позиции. Об этом рассказала «Газете.Ru» председатель оппозиционной партии «Демократическое движение — единая Грузия», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе.

«Я просто в шоке, кто вообще Иванишвили дает такие советы, я не представляю. Потому что буквально через 20 минут была назначена встреча всех оппозиционных лидеров с дипломатическим корпусом. Дипломатический корпус стоит буквально в двухсот метрах от того места, где сейчас громят митинг. Была теоретическая возможность, что, допустим, нам бы дипломаты сказали: «Разойдитесь», и мы бы разошлись. Вернее, те, кто там стоят. Но даже этого не подождали.

То есть, они хотят силу показать, кулак показать народу — то, что хотел Саакашвили в 2011 году, когда он разгромил нас. Не сразу, мы тогда проиграли, но через годы он власть потерял. В лучшем случае, Иванишвили продержится еще год», — считает Бурджанадзе.

Как правительство планирует стабилизировать ситуацию, пока непонятно. В «Грузинской мечте», однако, считают, что за протестами стоит оппозиционное «Единое национальное движение» (ЕНД), основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили.

«Поводом этой акции было требование перейти на пропорциональную систему, а реальной целью — перевести процессы в деструктивное русло, — заявил генсек правящей партии Каха Каладзе в ходе пресс-конференции. — Главный девиз «Национального движения» — власть любой ценой — остается неизменным. Поскольку у них нет шансов на победу в условиях ни одной избирательной системы, они пытаются деструктивными действиями вернуться к власти вместе с Саакашвили, осужденным во всех трех судебных инстанциях».

Имя Саакашвили всплывает в политических кругах Грузии каждый раз, когда ситуация в стране расшатывается. О политике вспоминали в ходе президентской предвыборной кампании — в «Грузинской мечте» предостерегали граждан от голосования в пользу главного соперника Саломе Зурабишвили, Григола Вашадзе, кандидата от ЕНД. Его обвиняли в организации июньских протестов. Причем возвращения Саакашвили опасаются и в оппозиционных кругах.

«Сейчас меня больше всего беспокоит то, что, несмотря на то, что мы сейчас вместе все стоим, коллективно, Саакашвили может это использовать лучше всех. Потому что они благодаря Иванишвили сильнее всех, так что это сейчас такая серьезная опасность. Но то, что Иванишвили уже ничего не спасет, это для меня абсолютно ясно», — считает Нино Бурджанадзе.