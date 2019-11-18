Трибунал ООН: Украина не откажется от иска против России

Украинская сторона не собирается отказываться от продолжения дела, которое рассматривается международным трибуналом ООН по иску Украины из-за того, что Россия в ноябре прошлого года задержала ее моряков и корабли. Украинские дипломаты продолжат участвовать в слушаниях, несмотря на то что суда и военнослужащие были переданы украинской стороне. Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в социальной сети Facebook.

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«Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой, в Одессу, команда МИД [Украины] направляется в Гаагу, где уже в четверг [21 ноября] состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей», — написала она.

Представитель украинского ведомства напомнила, что речь идет о международном разбирательстве в отношении России по Конвенции ООН по морскому праву.

Дипломат добавила, что киевские власти намерены «доказать всему миру», что проход украинских кораблей в Керченском проливе был «мирным и законным». Поэтому Россия якобы нарушила нормы международного права.

Инцидент произошел в конце ноября прошлого года в Керченском проливе. Экипаж украинских кораблей сначала утверждал, что не будет пересекать российскую границу, однако пограничники России заметили нарушение со стороны прибывших моряков. В частности, они совершали опасные маневры и не реагировали на требование российских спецслужб остановиться.

В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Российской стороне пришлось применить оружие и задержать нарушителей. Киев, по данным Москвы, не уведомлял, что буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» пройдут через пролив.

Украинские власти уверены, что Россия, задержав ее корабли, нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В результате российские пограничники задержали 24 члена экипажей кораблей и сами судна в качестве вещдоков. Морякам было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, что соответствует части 3 статьи 322 УК РФ.

Тем не менее, спустя некоторое время и моряки, и судна были возвращены Украине. Так, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами украинских военных вернули на Украину. Они были освобождены, как отметила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, под ее «личное обязательство как человека, который заслуживает доверия, согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ».

Однако и это не устроило украинскую сторону. В октябре глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что власти государства не признают исполнения Россией решения международного трибунала относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей, поскольку это должно было состояться «давным-давно».

Передача трех украинских кораблей произошла в понедельник, 18 ноября. О том, что этот процесс проходит успешно, рассказал ранее командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко. «Заканчивается прием-передача, и мы начинаем их буксировку [в Одессу]», — приводит его слова агентство УНН.

Позже в пресс-службе украинских ВМС подтвердили, что корабли направляются в сторону порта Одессы.

Вместе с тем замглавы МИД Украины Елена Зеркаль также подчеркивала, что приговор международного суда ООН не является самоцелью государства. «Наша цель — установление нарушения права, его восстановление и получение надлежащей компенсации. Именно это и заложено в иске от 1 апреля 2019 года», — говорила она.

Россия, в свою очередь, игнорирует все слушания по этому делу, так как считает, что трибунал организации не обладает соответствующей юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

В конце мая этого года Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) вынес свое решение. Согласно постановлению, Россия должна была освободить и передать Украине три судна и 24 моряков. Отмечалось, что это решение является окончательным и обязательным для выполнения. Вместе с тем это не означало, что российские правоохранители должны будут прекратить уголовное дело в отношении задержанных украинских военных.