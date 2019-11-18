«Без ожиданий»: Кремль подтвердил дату «нормандского саммита»

Саммит «нормандской четверки» запланирован на 9 декабря, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, подготовка к встрече вступила в завершающую стадию.

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«Вы знаете, что предшествовал достаточно длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована. Был, что мы с сожалением констатируем, очень большой перерыв в работе «нормандского формата», — сказал Песков.

В Кремле не склонны ни завышать, ни занижать ожидания от саммита, отметил Песков, в Москве его считают очень важным и долгожданным.

Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что глава государства Владимир Путин проведет международный телефонный разговор 18 ноября, однако кто именно станет собеседником президента, неизвестно. Песков лишь добавил, что переговоры будут во многом связаны с подготовкой к встрече «нормандской четверки».

На этом саммите лидеры четырех стран — Украины, России, Франции и Германии — обсудят различные варианты решения затяжного военного конфликта в Донбассе. Берлин, Киев и Париж обозначали дату саммита еще на прошлой неделе, до этого момента Москва не называла никаких конкретных сроков.

Первыми с данным заявлением выступили власти Франции, Елисейский дворец также указал место встречи — Париж.

«Перспектива проведения саммита в «нормандском формате» обсуждалась летом в ходе встречи президента [Французской] Республики [Эммануэля Макрона] с президентом Путиным 19 августа в Брегансоне, затем в ходе саммита G7 в Биаррице», — говорится в сообщении.

Значительные подвижки в урегулировании конфликта на Украине были достигнуты летом, отметили в Елисейском дворце, именно это позволило начать подготовку к саммиту «нормандской четверки».

Впоследствии свое участие в переговорах 9 декабря подтвердила и украинская сторона. В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев выполнил все необходимые для организации встречи условия, о чем украинскому руководству уже сообщил Макрон.

Затем к Киеву и Парижу присоединился Берлин, канцлер Германии Ангела Меркель также согласилась провести саммит в «нормандском формате» в начале декабря.

Одним из условий организации встречи стало согласие властей Украины на «формулу Штайнмайера», в которой прописан механизм предоставления Донбассу со стороны Киева особого статуса.

Главная идея соглашения — проведение выборов на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР под наблюдением ОБСЕ. Регион получает временный особый статус в день голосования, в случае признания их легитимности со стороны ОБСЕ — он становится постоянным.

Власти Украины согласовали «формулу» в рамках заседания контактной группы по Донбассу, для ее реализации стороны конфликта организовали разведение сил в населенных пунктах Золотое и Петровское — выполнив еще одно условие для встречи в «нормандском формате».

В настоящее время отвод сил выполнен в обоих селах, теперь военные под контролем ОБСЕ проводят разминировании территории у линии разграничения. Разведение войск, по мнению украинской стороны, сняло все препятствия для организации переговоров «нормандской четверки».

При этом Киев пока не принял сам закон о предоставлении особого статуса Донбассу, но это не помешает провести встречу лидеров России, Украины, Германии и Франции. В Кремле отмечали, что проведение переговоров не зависит от утверждения законопроекта.

«Прямой здесь взаимосвязи нет, но, безусловно, все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом. Потому что закон, конечно, такой краеугольный», — пояснял Песков.

Эти положения власти Украины должны обсуждать непосредственно с представителями ДНР и ЛНР, уверен Песков, хотя пока Киев исключает прямые контакты с властями республик Донбасса.

«Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.