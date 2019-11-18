«Российский заказ»: почему на Порошенко заводят дело

Бывшего президента Украины, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко могут лишить депутатской неприкосновенности, если парламент удовлетворит соответствующий запрос генеральной прокуратуры страны. Такой проект направило в генпрокуратуру государственное бюро расследований (ГБР), передает РИА «Новости».

Реклама

«Направили в генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины [Петру Порошенко]. Речь идет об уголовном производстве, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов высшего совета юстиции», — заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Кроме того, ГБР попросила генпрокуратуру запросить у Рады разрешения привлечь депутата Порошенко к уголовной ответственности. Экс-главу государства подозревают в попытке свержения конституционного строя и захвате государственной власти, а кроме того — в злоупотреблении служебными полномочиями.

Сам Порошенко назвал «российским заказом» действия (ГБР) по снятию с него неприкосновенности. «Так называемое подозрение, выставленное в телеграмме заместителем главы администрации Януковича [Андреем] Портновым, а затем скопированное пресс-службой ГБР, является ничем иным, как российским заказом на причинение вреда репутации пятого президента, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме в Галифаксе (Канада)», — говорится в сообщении пресс-службы лидера (цитата по ТАСС).

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене неприкосновенности для депутатов Рады. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

В настоящее время на Украине народных депутатов нельзя без согласия парламента привлечь к уголовной ответственности.

На Украине уже открыто 14 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Кроме подозрений в госизмене, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти, он также проходит как свидетель по делу об отмывании денег на сумму $300 млн, полученных при продаже завода «Кузница на Рыбальском».

6 августа было заведено дело относительно путешествия Порошенко и его семьи на Мальдивы в 2018 году. Юрист Андрей Портнов считает, что семейство экс-президента незаконно пересекло границу по поддельным паспортам. Он подчеркнул, что факты, которые будут установлены в этом уголовном деле, помогут определить новые офшоры, собственность, активы и счета бывшего украинского лидера.

Порошенко допрашивали, когда он еще был президентом — сотрудники управления спецрасследований генпрокуратуры Украины допросили его по делу о гибели людей в ходе так называемого «евромайдана» в Киеве в феврале 2014 года.

22 июня Порошенко заявил, что лично против него «не возбуждено ни одного уголовного дела». Кроме того, он подчеркнул, что не боится уголовных преследований. «Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — заявлял экс-президент Украины.

Он подчеркнул, что будет гордиться любым уголовным делом, которое откроют против него «по факту». Однако глава государственного бюро расследований Роман Труба спустя несколько недель заявил, что Порошенко прекрасно осведомлен об 11 уголовных делах.

При этом политик заявил, что даже если его оставят без депутатской неприкосновенности, он не станет «прятаться». По словам Порошенко, ему «не за что краснеть». Он также подчеркнул, что нет абсолютно никаких историй и фактов, за которые он переживает.

«Если это будет политическое правосудие, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. На самом деле мой оппонент не Зеленский. Мой оппонент — Путин», — отметил он.

Порошенко также обвинили в причастности к контрабанде марокканского гашиша. Соответствующее заявление сделала пару месяцев назад премьер-министр Молдавии Майя Санду.

По ее словам, при Порошенко его сподвижники и представители украинского государства активно сотрудничали с бывшим главой Демократической партии Молдавии, бизнесменом Владимиром Плахотнюком.

В конце июня Следственный департамент МВД России заочно обвинил Плахотнюка в 28 эпизодах контрабанды наркотических веществ и их сбыте в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Сам Порошенко эти слова комментировать как-либо отказался.