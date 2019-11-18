Полтысячи нарушений: как прошли выборы в Белоруссии

В Белоруссии прошли выборы в нижнюю палату парламента — палату представителей национального собрания. Верхняя палата — сенат — не избирается народом, она формируется местными советами депутатов и президентом страны Александром Лукашенко.

Выборы прошли досрочно — так решил белорусский лидер. Он это сделал для того, чтобы разделить президентскую и парламентскую кампании, которые должны были пройти одновременно в 2020 году.

Явка граждан на избирательные участки, по последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, составила 77,22% в основной день (17 ноября). Как сообщили в ЦИКе, эти данные еще будут уточняться, однако кардинальных изменений не предвидится. В 2016 году явка в день голосования была чуть ниже — 74,7%.

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В минувшее воскресенье наибольшая активность избирателей зафиксирована в Могилевской области. Там явка дошла до 82,3%. Наименее политически активными оказались жители Минска — 63,26%.

Представители оппозиции в новый состав нижней палаты парламента не прошли, свидетельствуют данные на сайте ЦИК республики.

Между тем, наблюдатели миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявляют в своем промежуточном отчете, что в стране проходило «ограниченное число организованных мероприятий», которые обычно проходят в связи с проведением выборов. Более того, специалисты отметили их низкую посещаемость.

На этих выборах аккредитовано более 1 тыс. международных наблюдателей. Среди них есть и российские. В частности, избирательные участки посетил сенатор Франц Клинцевич. По телефону он сообщил РИА «Новости», что все прошло организованно, без нарушений.

«Я посетил семь участков в Гродненской области, встретил много знакомых, друзей, одноклассников. У меня была возможность получить любую достоверную информацию из первых рук», — отметил политик, добавив, что «выборы состоялись, они прошли организованно, спокойно, ни одного нарушения не было».

Однако данные ЦИК говорят об обратном. Так, в течение воскресенья в комиссию пришло 25 письменных обращений. Они касались, в основной своей массе, деятельности комиссий на участках, аккредитации и работы наблюдателей, а также порядка голосования и подсчета голосов. Помимо этого, в Центризбирком позвонили порядка 52 раз, примерно половина звонков «была связана с тем, что граждане пытались выяснить участок, где они могут проголосовать», передает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Белоруссии Лидию Ермошину.

Чиновница отметила, что некоторые местные наблюдатели препятствовали проведению предварительного голосования. «Эта кампания самая конфликтная, по крайней мере в последние дни», — сказала она ТАСС 15 ноября.

В то же время, представители организации «Право выбора» сообщают о многочисленных отступлениях от законов республики. Они, по информации агентства, сообщили о 490 нарушениях избирательного законодательства, которые произошли за пять дней, отведенных для досрочного голосования.

При этом наблюдатели от этой организации подали 281 жалобу. Среди нарушений они обнаружили «несоответствие числа проголосовавших тем цифрам, которые пишут в протоколах члены избирательных комиссий».

Всего избирались 110 депутатов от 110 округов. По белорусским стандартам, выборы в избирательном округе признаются успешными, если явка на них составила более 50%.

В голосовании (уже традиционно) принял участие и глава республики Александр Лукашенко. В разговоре с журналистами, окружившими его, он отметил, что члены избирательных комиссий — «бойцы видимого фронта». Свое определение он объяснил так: «Они сегодня на передовой. Надо выдержать. Я же не жалуюсь, когда на меня все шишки валятся».

Вместе с тем он отметил, что западные наблюдатели могут и не признать парламентские выборы демократическими.

«Это их право», — сказал Лукашенко, добавив, что будет «весьма разочарован в них ангажированности». Он обратил внимание на прогресс, который появился в отношении западных представителей к выборам в Белоруссии. Теперь они, по его словам, приезжают без заранее готового решения, что «выборы плохие, мы их не признаем», как это было раньше.

В то же время, глава республики «не будет париться», если увидит, что избирательную кампанию негативно оценили. По его мнению, выборы проводятся для страны, а не для международных наблюдателей.

Лукашенко подчеркнул, что перед новыми депутатами страны стоит очень много проблем и задач, но самая главная — сохранение суверенитета и независимости Белоруссии. Власти страны и не скрывают, что поддерживали кандидатов, которые якобы будут продуктивно работать в новом составе законодательного органа. «Мы об этом говорим откровенно, не играясь в какую-то дутую демократию», — указал белорусский лидер.

Ранее президент республики допускал создание в стране многопартийной системы и передачи некоторой власти политическим партиям в парламенте. Сейчас в парламенте нет фракций, поэтому партия, от которой был избран кандидат, по сути, не имеет значения. Впоследствии Лукашенко отказался от этой идеи, заявив, что сейчас — перед выборами главы государства — не время вносить изменения в конституцию.

«Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим конституцию», — сказал он.

Всего на места в парламент претендовали 513 кандидатов из 560, которые изначально прошли регистрацию. Таким образом, конкурс на одно депутатское кресло составляет больше пяти человек.

При этом, как сообщает «Би-би-си»,

ЦИК отказала в регистрации 131 потенциальному кандидату. В избиркоме свои решения объясняли тем, что подписи, собранные кандидатами, были недействительными. Кроме того, кандидаты якобы предоставили декларации о доходах и имуществе с неточностями.

Уже во время избирательной кампании, регистрация 13 кандидатов была признана недействительной, так как, по мнению избиркомов, они нарушили избирательное законодательство. Шесть из них, по данным СМИ, принадлежат лагерю оппозиции и являются сторонниками движения «Европейская Беларусь»

Еще 33 кандидата отказались от участия в выборах сами.

Говоря об оппозиции, стоит упомянуть, что накануне главного дня голосования, в центре Минска прошли протесты белорусских оппозиционеров. Около 100 человек пришли к зданию Центризбиркома, перед которым некоторые из них сожгли свидетельства кандидатов в депутаты и их доверенных лиц. Однако имена этих людей организаторы акции называть не стали. Во время шествия оппозиция несла бело-красно-белые флаги, флаги Евросоюза, растяжки против действующей власти и самих выборов. Протестующие периодически выкрикивали лозунги, отмечает РИА «Новости».

Правоохранители, в свою очередь, не препятствовали проведению этого митинга.

Вместе с тем, как передает «Би-би-си», оппозиционные силы решили показать избирателям «новые, позитивные лица» и выдвинули в качестве кандидатов не лидеров оппозиционных партий и движений, а активистов, которые практически не попадали в поле зрения белорусских стражей порядка.

«Мы отлично понимаем, что выборы фальсифицируются, власть не допустит оппозицию к парламентской трибуне. Мы показываем, что у страны есть иные, демократические пути развития, что перемены возможны, и они близки. И есть люди, которые готовы брать ответственность за будущее страны», — приводит издание слова одного из координаторов действий оппозиционных структур Евгения Афнагеля.

Он отметил, что

оппозиционеры готовятся больше к президентским выборам, которые состоятся в 2020 году.

Однако даже сейчас, на парламентских выборах, белорусская оппозиция не может донести до избирателей свое мнение, говорится в статье. Так, вместо выступления кандидата в депутаты парламента Владимира Непомнящих по одному из телеканалов были показаны пейзажи Гомельщины, церкви и костелы. Сам же кандидат заявил, что в случае избрания в состав парламента он хотел бы инициировать импичмент Лукашенко.

Тем не менее, власти позволили участвовать в выборах 47 кандидатам от оппозиционной Объединенной гражданской партии. Наибольшее число своих кандидатов выставила Либерально-демократическая партия. По итогам прошлых выборов парламентариями стали всего два оппозиционера.

К слову, не все согласны с необходимостью проведения досрочного голосования. Так, представители миссии наблюдателей от ОБСЕ еще по итогам прошлой электоральной кампании в Белоруссии рекомендовали пересмотреть проведение этой процедуры.

Так или иначе итоги выборов в нижнюю палату парламента ЦИК Белоруссии утвердит к 22 ноября. Новый созыв начнет свою работу уже 6 декабря.