Надо только подождать: когда откроют Египет

Авиасообщение России с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады решено пока не возобновлять. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Вопрос снова поднимут в 2020 году, но сейчас египетские аэропорты не соответствуют стандартам безопасности, установленным в России. К такому выводу пришли российские инспекторы, посетившие воздушные гавани Египта после реконструкции.

Кроме того, российскую сторону беспокоит безопасность трансферов из аэропортов в отели.

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Ранее возможность возобновления авиасообщения между Россией и Египтом обсуждали президенты двух стран Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси.

Полеты из России в Египет «заморозили» в ноябре 2015 года после террористического акта, произошедшего на борту самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа».

Лайнер с 224 людьми на борту летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате взрыва и разрушения самолета все пассажиры и члены экипажа погибли, в основном среди них были граждане России.

В конце октября 2019 года замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что идет активная работа по восстановлению авиасообщения России с Египтом. Он подчеркнул, что, вероятно, вопрос разрешится в ближайшее время. «Скоро все будет», — сказал Богданов.

Египет теряет до 3 миллионов туристов в год от приостановки авиасообщения с Россией, указал тогда же министр финансов Египта Мухаммед Мааит.

«Мы обычно принимали около 3 миллионов российских туристов в год, большей частью в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Это составляло 20-25% от общего числа туристов, посещающих Египет. Это значительный показатель для нашей туристической отрасли и экономики в целом», — подчеркнул Мааит.

Он отметил, что Каир надеется восстановить число принимаемых российских туристов до 3-4 млн человек в год.

Еще осенью 2018 года президент РФ Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились в полном объеме восстановить регулярное авиасообщение между Россией и Египтом.

«Рассмотрели и вопрос о полноформатном восстановлении туристических обменов и полного авиасообщения. В апреле возобновлены прямые регулярные рейсы по маршруту Москва — Каир», — сказал Путин по итогам переговоров.

Турпоток из России в Египет будет неизбежно восстановлен в полном объеме, считает замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Египет — «оптимальная страна» для российских отдыхающих с точки зрения географии.

Для российских туристов Египет — один из немногих вариантов бюджетно отдохнуть на море в холодное время, рассказывал «Газете.Ru» директор по развитию сервиса путешествий OneTwoTrip Аркадий Гинес. По данным опроса, 74% клиентов хотели бы поехать в Египет этой осенью или зимой, если откроется чартерное авиасообщение и начнется продажа туров.

Но 64% респондентов готовы потратить на поездку не больше 40 тысяч рублей на человека, подытожил Гинес.

Раньше египетские курорты предлагали самый бюджетный пляжный отдых в сравнении с конкурентными направлениями. После запуска чартерного авиасообщения Египет будет постепенно восстанавливать свои позиции на российском рынке и стремиться стать направлением №1 в зимний сезон, уверен эксперт.

Российские туристические операторы отмечают, что в первую очередь должны быть обеспечены меры безопасности российских туристов и это должно быть подтверждено официальными решениями госорганов.

По неофициальным данным, российская сторона настаивает на том, чтобы в египетских аэропортах на Синайском полуострове российские самолеты обслуживал только российский персонал. По данным следствия, в 2015 году самолет Airbus A321 взорвался потому, что в отсек для негабаритного багажа была заложена бомба. На борт ее пронес один из сотрудников аэропорта Шарм-эль-Шейха.

При этом территория самого полуострова перестала быть безопасной для туристов из других стран и местных жителей.

В ноябре 2017 года в населенном пункте Эр-Рауда террористы на автомобилях окружили мечеть и привели в действие взрывное устройство. После этого боевики открыли беспорядочный огонь. Погибли 305 человек, из них 27 детей. Ранения различной степени тяжести получили 109 человек.

Судя по всему, российские власти до сих пор до конца не уверены, что египетские власти полностью контролируют ситуацию.