«Самый важный»: рассекречен первый разговор Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Переговоры двух лидеров состоялись после победы последнего на выборах.

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Согласно документу, Трамп поздравил Зеленского с фантастических результатом президентских выборов и отметил хорошо проделанную работу со стороны новоизбранного лидера Украины.

«У меня есть много друзей на Украине, которые знают и любят вас. Откровенно говоря, они думали, что вы победите. И это действительно поразительно, что так и произошло», — сказал Трамп.

В свою очередь Зеленский поблагодарил президента США и назвал его «отличным примером» для многих людей, а также пригласил Трампа на свою инаугурацию.

«Я знаю, насколько вы заняты, но возможно у вас получится посетить мероприятие <…> было бы отлично, если вы смогли нас посетить в этот день», — добавил президент Украины.

Трамп же пообещал своему коллеге рассмотреть возможность визита и попросил сообщить ему дату инаугурации, также отметив, что пришлет чиновника «очень высокого уровня» вместо себя, если сам не сможет посетить мероприятие.

Затем Зеленский вновь повторил свое приглашение, но добавил, что готов принять американскую делегацию. Трамп заверил президента Украины, что даст свой ответ в ближайшее время и попросил передать «привет» украинскому народу и семье Зеленского.

Под конец беседы президент США похвалил Зеленского за хорошую речь и уровень английского. Украинский лидер в ответ посетовал на сложность разговора на иностранном языке, но пообещал больше практиковаться.

Стоит отметить, что Трамп анонсировал публикацию стенограммы своего первого разговора с Зеленским 12 ноября. По словам американского лидера, он решил сделать это, чтобы остаться «самым прозрачным президентом в истории».

«Это первый и самый важный телефонный разговор с президентом Украины. Я уверен, что вы найдете его волнующим», — заявил Трамп.

При этом публикация еще одной стенограммы переговоров Зеленского и Трампа стала новым витком скандала вокруг американского лидера в США. В конце сентября демократы в палате представителей конгресса запустили процедуру импичмента в отношении Трампа из-за жалобы сотрудника разведки на «неподобающие действия» президента США в его июльском разговоре с Зеленским.

Аноним пожаловался своему руководству на то, что президент США во время беседы оказывал давление на своего украинского коллегу. Разведчик уверял, что Трамп якобы требовал от Зеленского возобновить расследование уголовного дела против украинской компании Burisma, а также угрожал лишить Украину финансовой помощи, если Зеленский не организует разбирательство.

Требование Трампа к Зеленскому по делу Burisma демократы восприняли крайне негативно, потому что в совет директоров компании входил сын бывшего вице-президент США Джо Байдена — Хантер. Байден-старший является одним из кандидатов в президенты от Демократической партии, поэтому демократы обвинили Трампа в попытке получить помощь другого государства для своего переизбрания и сочли его обращение к Зеленскому политически мотивированным.

Администрация Трампа, чтобы развеять подозрения демократов, опубликовала стенограмму переговоров двух лидеров, которая продемонстрировало отсутствие какого-либо давления со стороны президента США.

Однако сам факт публикации расшифровки создал определенный прецедент, на основе которого демократы потребовали раскрытия других разговоров Трамп с мировыми лидерами. В частности, представители Демократической партии хотели получить стенограммы переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что стенограмма июльского разговора Зеленского с Трампом негативно повлияла на лидера Украины. В ходе переговоров с американским лидером он называл Трампа «большим учителем», и многие СМИ расценили его слова как попытку угодить президенту США. При этом факт того, что Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора, без учета интересов Зеленского, многие аналитики расценили как отсутствие уважения президента США к своему коллеге.

Для Зеленского крайне важна репутация на международной арене, учитывая его неопытность. Публикация стенограммы переговоров с Трампом однозначно не прибавила украинскому политику популярности.

Скандал в США поставил Зеленского перед выбором между демократами и Трампом, который зависит от его решения по делу Burisma. Если президент Украины поддержит начало расследования, он сыграет на руку Трампу. Его отказ же негативно отразится на отношениях Киева и Вашингтона, тем более до президентских выборов в США еще целый год.

Формально Трамп сам лишил Зеленского выбора и опубликовал их разговор. Президент Украины теперь не может выполнить просьбу своего коллеги, так как это явно негативно отразится на его репутации. К слову, сам Зеленский, говоря о скандале в США, отмечал, что Украина будет расследовать любые дела связанные с коррупцией. Однако украинская генпрокуратура так и не начала разбирательство в отношении Burisma. Возможно, Зеленский уже расставил приоритеты и сделал ставку на демократов.