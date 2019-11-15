«Подражатели нацистов»: Асад требует денег от США

Сирия будет ставить вопрос в ООН по поводу хищений сирийской нефти и требовать компенсацию от США, заявил сирийский лидер Башар Асад. Однако он не слишком уверен в успехе такого обращения.

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«Многие в мире знают, что ООН не существует, потому что не существует международного права. Все поданные в ООН жалобы лежат на полках, так как это полугосударство, которым управляют бандитские группировки, исходящие из принципа силы», — сказал Асад в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24».

США при этом является государством с политикой, построенной на бандитских группировках, считает президент Сирии, а американский лидер на самом деле не олицетворяет свою страну.

«Он лишь исполнительный директор компании, за этим директором стоит совет директоров, совет, в свою очередь, представляет крупные американские компании, которые являются реальными владельцами государства: это нефтяные компании, производители оружия, банки и другие лобби», — отметил Асад.

Американское руководство назначено компаниями, которые работают ради выгоды, уверен президент Сирии, интерес к нефти это естественный результат существования подобной системы в США.

Подобная политики Вашингтона напоминает нацистскую Германию, считает глава САР: немцы во время Второй мировой войны напали на Советский Союз из-за нефти — США же «подражают нацистам» и занимаются тем же самым.

«Мы можем уподобить сегодняшнюю американскую политику политике нацистов: экспансия, завоевания, подрыв интересов других народов, попирание международного права, гуманитарных основ и так далее, и все это только ради нефти», — добавил сирийский лидер.

Стоит отметить, что американские военные заняли ряд нефтяных объектов в северных районах Сирии. Дамаск не раз обвинял Вашингтон в краже сирийского народного достояния, однако в Пентагоне опровергают все обвинения. В США утверждают, что доход от нефти переходит к курдским формированиям в регионе, а американские солдаты присутствуют на объектах для их защиты от боевиков запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Говоря об охране военными США сирийских нефтяных месторождений от террористов, Асад убежден, что «Исламское государство» появилось по воле Вашингтона и действовало под его прикрытием.

«У нас есть данные, что США управляли ИГ напрямую как военным инструментом с целью нанесения ударов по сирийской армии для отвлечения сил, которые борются с терроризмом, и в первую очередь сирийских сил», — отметил президент Сирии.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский, Асад прав.

«Так называемая гражданская война в Сирии полностью финансировалась из-за рубежа. Тысячи боевиков было подготовлены в специальных лагерях, в частности, на деньги Катара и Саудовской Аравии. Собственно эти боевики и вели войну на сирийской территории, поддерживая оппозицию, отсюда понадобилось иностранная помощь Дамаску», — считает эксперт.

США так и не отказались от своей политики, уверен Надеин-Раевский, они по-прежнему поддерживают исламистскую оппозицию на юго-западе Сирии — там находятся крупные лагеря с беженцами и противниками Дамаска.

При этом Асад также заявил, что Вашингтон упоминает курдские формирования на севере Сирии в неправильном ключе, используя эту формулировку для создания впечатления что это курдский район.

«Эти районы на севере и северо-востоке Сирии, они в большей степени арабские. Свыше 70% населения там — арабы, а не наоборот. Но американцы поддержали курдские отряды и сделали курдов командирами, чтобы создавалось впечатление, что эти районы курдские. Чтобы вбить клин между курдами и другими группами в Сирии», — уверен Асад.

Несмотря на действия США, Дамаск не отказывает от диалога и взаимодействия с курдскими отрядами, которые получают финансирование и вооружения от Вашингтона, отметил президент Сирии.

«Большая часть курдов — патриоты, которые поддерживают свою страну и сирийский народ, как и другие этнические группы. После возвращения сирийской армии [на северо-восток Сирии] мы пытаемся их убедить в том, что стабильность будет тогда, когда мы все будем соблюдать сирийскую конституцию», — добавил Асад.

В данном контексте он напомнил о присоединении ряда курдских формирований на севере страны к правительственной армии из-за военной операции Турции в регионе. Действия Анкары были направлены против отрядов курдов, которых турецкая сторона считает террористами, что подтолкнуло их к взаимодействию с Дамаском.

«В рамках сирийско-российского сотрудничества мы сейчас работаем над убеждением курдских отрядов в том, что присоединение к сирийской армии и борьба против турецких захватчиков является верной и правильной позицией для возвращения территорий, потерянных на севере Сирии из-за действий этих элементов», — отметил президент Сирии.

Проблемы у Дамаска возникают с радикальными политическими группами сирийских курдов, утверждает Асад, они выдвигают идет о федерализации страны и автономном курдском управлении.

«Ни власть, ни народ не согласятся ни на какие сепаратистские предложения ни сегодня, ни завтра. Вот в чем проблема. Эти же группы, которые получают поддержку США, говорят о том, что ситуация после войны изменилась. Конечно, ситуация изменилась, это естественно. Но война — не повод для раздела страны и не дает права на сепаратизм», — указал сирийский лидер.

При этом на фоне турецкой военной операции в Сирии, сирийские курды начала призывать Дамаск к возобновлению диалога по статусу района. Курдские политики зачастую настаивают на статусе автономии для региона, но власти Сирии отказываются от любого разделения страны.

Стоит учитывать, что северные районы республики были неподконтрольны Дамаску вплоть до завершения операции Анкары. Ситуация изменилась за счет российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, который привел к прекращению военных действий и возвращению сирийских пограничников на границу с Турцией.

Асад положительно оценил меморандум сторон, отметив благотворное влияние России на действия Турции.

Между Анкарой и Дамаском существуют ощутимые разногласия, считает Надеин-Раевский, Турция во время своей операции фактически рассчитывала оккупировать часть сирийских территорий, прикрываясь борьбой против террористов.

«Россия содействует устранению предлога или оправдания в виде курдского фактора ради создания благоприятных условий для вывода турецких войск», — заявил Асад.

Соглашение России и Турции в настоящее время реализуются не полностью, добавил президент Сирии, курдские формирования выполняют договоренности, но покинули не все указанные районы.

«Такие процессы не происходят внезапно и не случаются быстро. Необязательно наличие центрального контроля над всеми группировками, ведущими бои в определенном регионе. Вам известно, что группировки иногда ведут бои хаотично, принимают решения так же хаотично», — подчеркнул Асад.