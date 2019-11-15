Обойдусь без Украины: Трампу не нужна помощь на выборах

Помощь Украины не нужна, чтобы победить на президентских выборах в 2020 году, обогнав кандидата от Демократической партии, экс-вице-президента Джо Байдена, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Луизиана, передает телеканал Fox News.

«Обратимся за помощью к Украине, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю!», – громко заявил американский лидер.

По словам Трампа, на прошлых выборах президента США он «победил династию Бушей, потом — династию Клинтонов, а после этого — разгромил жуликоватую группу Обамы». Президент США также подчеркнул, что в Республиканской партии его просят «сохранить инициированный демократами импичмент», поскольку эта процедура привела к росту популярности «слонов» — республиканцев — по всей стране.

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Накануне спикер нижней палаты конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что ее коллеги не приняли решение об объявлении импичмента президенту Трампу.

При этом, подчеркнула она, показания врио посла США на Украине Билла Тейлора и заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента стали доказательствами причастности Трампа к «взяточничеству».

Под «взяткой» спикер нижней палаты конгресса имеет в виду требование Трампа от Украины расследовать дело Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента — якобы в обмен на военную помощь. Демократы примут решение о выдвижении импичмента только после завершения расследования, добавила Пелоси.

Импичмент связан с возможным давлением, которое Трамп якобы оказывал на президента Украины Владимира Зеленского. «Укргейт» в очередной раз расколол Америку напополам. Немногим более половины американцев поддерживают процедуру импичмента Дональда Трампа (53%), сообщила ранее газета The Wall Street Journal.

В то же время 44% участников опроса выступили против отставки президента. Среди сторонников Демократической партии 88% уверены в необходимости импичмента, а среди республиканцев 90% назвали процедуру ошибкой.

Если будет доказано, что Трамп требовал от Киева расследовать дело Burisma и Хантера Байдена в обмен на военную помощь, — то таким образом президент мог пытаться дискредитировать своего политического соперника — потенциального кандидата в президенты США Джо Байдена, отца Хантера.

Скандал разгорелся в августе после сообщения ряда СМИ о том, что некий сотрудник разведслужбы США подал жалобу на Трампа, который якобы дал своему собеседнику — одному из мировых лидеров — некое «обещание».

Впоследствии выяснилось, что этим лидером был Зеленский, а возможным «обещанием» — предоставление многомиллионной военной помощи якобы в обмен на преследование Байдена-младшего.

24 сентября демократическое большинство Палаты представителей конгресса во главе с Нэнси Пелоси инициировало процедуру импичмента президента США. На следующий день Белый дом, стремясь дезавуировать обвинения, опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Трамп попросил возобновить расследование о коррупции в украинской компании Burisma. Однако взамен он ничего не предлагал. В ответ на это Зеленский сказал, что все будет сделано.

Впрочем, дело до сих пор не было возобновлено. «Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может, таких производств есть несколько», — рассказал ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Минюст США прокомментировал опубликованный разговор между украинским и американским президентами. В ведомстве не увидели нарушений американского законодательства в репликах Трампа и отказались от дальнейшего расследования. МИД Украины, в свою очередь, отрицает заявления о давлении Трампа на Зеленского.

При этом американские власти не могут гарантировать, что будут всегда оказывать помощь Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS.