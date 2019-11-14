«Спираль насилия»: Гонконг входит в новый виток протестов

Власти Гонконга готовятся объявить комендантский час в городе, в котором уже семь месяцев проходят массовые антиправительственные демонстрации, сообщила в Twitter государственная китайская газета Global Times.

Данные меры должны вступить в силу с 16 ноября, утверждает издание, ссылаясь на информацию одного из своих корреспондентов. Учитывая, что накануне власти Гонконга приостановили занятия во всех школах города до 17 ноября, сведения о возможном введении комендантского часа выглядят вполне правдоподобным.

Однако всего через полчаса после публикации, Global Times удалила твит с сообщением о предстоящем комендантском часе. Как заявил главред издания Ху Сицзинь, информации корреспондента газеты было недостаточно для столь громкого заявления.

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Впоследствии данные Global Times о введении комендантского часа опроверг гонконгский портал HK01. Местные власти не хотят идти на подобные меры в настоящее время, утверждают источники издания.

«Никто не может гарантировать, что произойдет в долгосрочной перспективе. Если ситуация в Гонконге обострится до гражданской войны, тогда может произойти все что угодно», — отмечает портал.

Кроме того, администрация Гонконга также пока не рассматривает возможность отмены местных выборов, которые назначены на 24 ноября. Как отмечает HK01, отказ от голосования может вызвать крайне негативную реакцию у протестующих.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, власти Гонконга, вполне вероятно, пойдут на отмену выборов, несмотря на опасность дальнейшей эскалации ситуации.

«Проведение выборов в такой накаленной атмосфере никогда не покажет истинное настроение народа. Обычное здравомыслящее молчаливое большинство сейчас не может открыто выразить свое мнение, потому что выступления в пользу стабильности встречают в штыки из-за сильной радикализации общества», — считает эксперт.

Единственный вариант для проведения выборов сейчас, продолжает Ломанов, — закрытое тайное голосование. Однако оппозиция наверняка свяжет любые итоги выборов с фальсификацией, и «спираль насилия закрутится на еще один виток».

При этом ситуация в городе ухудшается с каждым днем, активисты спровоцировали настоящий транспортный хаос в Гонконге и не собираются прекращать свои выступления. Протестующие блокируют автодороги с помощью самодельных баррикад, мешают работе метро и устраивают поджоги на улицах.

В связи с постоянными народными волнениями большинство крупных университетов отменяют занятия, а компании советуют сотрудникам работать дома или вводят гибкие графики работы.

За семь месяцев демонстраций полиция задержала более 3,6 тыс. человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тыс. человек были госпитализированы после столкновений с сотрудниками правоохранительных органов.

Акции протеста захлестнули город из-за резонансного законопроекта об экстрадиции осужденных из Гонконга на материковый Китай. Жители района восприняли инициативу как покушение на независимость Гонконга и первый шаг к его переходу под полный контроль Пекина.

Главным требованием протестующих стала полная отмена спорного закона, но даже когда местные власти пошли на данный шаг протесты не прекратились. Если изначально экстрадиция была самым важным пунктом демонстраций, то теперь у активистов целых пять требований к администрации Гонконга. В частности, демонстранты хотят добиться освобождения всех задержанных и призывают к расследованию жестких действий полиции.

«Они выдвигают требования, которые заведомо не будут удовлетворены. Демонстранты требуют все разом в неисполнимой ультимативной форме, поэтому перспектива какого-либо соглашения маловероятна», — уверен Ломанов.

Стоит отметить, что, начиная с лета, протесты в Гонконге практически утратили мирный статус, зачастую демонстрации и выступления перерастают в ожесточенные столкновения с сотрудниками полиции. В последнее время количество подобных инцидентов лишь растет и связано это именно с действиями сотрудников правоохранительных органов.

Полиция изначально разгоняла акции протеста с помощью слезоточивого газа или водометов, но в начале ноября полицейские выстрелили в нескольких радикально настроенных активистов. Сотрудники правоохранительных органов применили оружие в рамках самообороны, и в итоге никто не погиб. Тем не менее, активисты крайне негативно отреагировали на действия полиции, устроив погромы и поджоги по всему городу.

В ответ местные власти усилили полицейский силы в городе направив 100 сотрудников Департамента исправительных учреждений на улицы Гонконга. Главный секретарь администрации Мэттью Чжан заявил, что эти меры помогут облегчить «бремя регулярных сил города».

Гонконгские власти получили разрешение от Пекина на усиление мер в отношении протестующих еще в начале октября, утверждает Ломанов, но это не приносит никаких результатов.

«Китайские власти позволили администрации Гонконга ужесточать политику по отношении к демонстрантам, в частности, ввели запрет на ношение масок. Проблема в том, что запрет они ввели, а привести в исполнения его не могут», — отмечает эксперт.

Местные власти находятся в тупике из-за усиления духа противоречия в городе,

подчеркнул Ломанов, силовыми методами они не смогут решить проблемы, поэтому намерены дать протестам перегореть.

«Гонконгу нельзя навязать стабильность силовыми методами, надо подталкивать общество к изменению. Запрос на стабильность должен вырасти внутри гонконгского сообщества», — подытожил эксперт.

При этом жесткие меры полиции Гонконга в отношении протестующих негативно воспринимают на Западе. Исполнительная комиссия конгресса США по Китаю не раз осуждала, что местные власти за чрезмерное применение силы. В Вашингтоне также уверены, что протесты якобы являются частью плана Пекина по установлению полного контроля над Гонконгом.

Однако власти Китая не предпринимают никаких мер в отношении Гонконга, выражая полную поддержку местной администрации и основополагающему принципу автономии «одна страна — две системы». Пекин систематически заявляет о радикализации протестов, связывая это с вмешательством других государств в ситуацию.

К слову, именно заинтересованность США в протестах больше всего беспокоит Китай. Китайские дипломаты не раз призывали своих американских коллег перестать вмешиваться во внутренние дела КНР, но Вашингтон продолжает проявлять особое внимание к Гонконгу. В частности, даже вице-президент США Майк Пенс высказывался в поддержку активистов, а американский лидер Дональд Трамп и вовсе увязывал протесты с экономическими отношениями двух стран.

Президент США призывал Пекин урегулировать ситуацию мирным путем, чтобы заключить торговое соглашение с Вашингтоном. Трамп отмечал, что власти КНР должны договориться с протестующими и не допустить кровопролития.

Пока возможность диалога между активистами и местной администрацией выглядит крайне призрачной. Демонстрации в Гонконге относятся к стихийным протестам, у которых нет четких лидеров. В подобных условиях предметный диалог фактически невозможен, так как договариваться не с кем.