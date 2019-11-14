«Крайне огорчен»: Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернул своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором тот призывал его «не быть дураком» и «не подводить мир». Турецкий лидер лично передал это послание президенту США во время переговоров в Вашингтоне.

«Я был особенно огорчен письмом, в котором говорилось, что этот террорист Абди Шахин (командующий Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлюм Абди) был собеседником такой страны, как США», — заявил Эрдоган по пресс-конференции по итогам встречи.

Абди Шахин, по словам турецкого лидера, является террористом, который виновен в гибели сотен граждан Турции. Трамп направил свое послание Эрдогану 9 октября — в день начала турецкой операции против курдских формирований, которых Анкара считает террористами, и боевиков запрещенной в РФ и ряде других стран группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) на севере Сирии.

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В письме президент США в жесткой форме призывал своего турецкого коллегу прекратить военные действия, а также заключить договоренности с курдскими формированиями. При этом Трамп угрожал уничтожить экономику Турции, если Анкара продолжит свою операцию в Сирии. Как сообщал «Би-би-си», Эрдоган якобы выкинул письмо американского лидера вскоре после получения, однако турецкий лидер опроверг эту информацию, лично вернув послание президенту.

Сам Трамп никак не прокомментировал возвращение своего «скандального письма», на пресс-конференции с Эрдоганом он лишь отметил хорошие отношения Турции с курдами.

«У нас прекрасные отношения с курдами, мы успешно боролись с ними против ИГ. И я думаю, что у президента [Эрдогана] хорошие отношения с курдами. Много курдов живет сейчас в Турции, и они счастливы там», — заявил президент США.

В свою очередь Эрдоган указал на то, что турецкая операция «Источник мира» была направлена против боевиков Рабочей партии Курдистана, а не курдского народа в целом. По его словам, сторонники террористов «пытаются вбить клин между Анкарой и Вашингтоном», распространяя дезинформацию относительно действий Турции в Сирии.

«Турция полна решимости открыть новую страницу в отношениях с США. Мы можем приложить усилия для полного искоренения угрозы ИГ. Наши страны должны способствовать миру и стабильности в Сирии», — подчеркнул Эрдоган.

Трамп же добавил, что у США и Турции прекрасные отношения, а альянс двух стран является мощной силой даже за пределами Ближнего Востока.

«Альянс США и Турции может быть мощной силой для [обеспечения] безопасности и стабильности не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами», — подытожил президент США.

При этом формально операция Турции в Сирии началась после того, как Трамп согласился на вывод войск США из зоны боевых действий. Изначально американский лидер объяснил свое решение тем, что проблемы курдов и турок не касаются Вашингтона. Однако под давлением общественности и своих политических соперников, которые крайне негативно отреагировали на турецкую операцию, резко сменил риторику в адрес Анкары.

Трамп начал всячески призывать Турцию к остановке боевых действий, согласился ввести санкции против Анкары и начал угрожать турецкой стороне ответными мерами, в частности, военного характера. Именно во время своеобразной кампании президента против Турции в СМИ попало его скандальное письмо к Эрдогану.

Стоит отметить, что послание Трампа вызвало весьма неоднозначную реакцию во всем мире. Политические противники президента — демократы — отмечали неподобающий тон письма, полностью лишенного привычного дипломатам языка. Многие СМИ же высмеяли послание президента США.

В то же время в Анкаре заявляли, что ответом на письмо Трампа стала турецкая операция в Сирии. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара «никогда не видела, чтобы уровень отношений настолько снижался, чтобы получать такие письма».

В Москве отмечали, что послание президента США к Эрдогану войдет в историю. Как говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова, письмо является новым образцом эпистолярного жанра.

«Конечно, оно войдет в учебники, я уж только не знаю по чему — по дипломатии или международным отношениям, но вот такой стиль США, стиль политической системы, стиль отношения к партнерам», — резюмировала Захарова.