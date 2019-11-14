«Не надо, Эммануэль»: Туск поспорил с Макроном из-за России

Председатель Евросовета и бывший глава правительства Польши Дональд Туск высказался по поводу «русского вопроса» и противопоставил свою позицию словам президента Франции Эммануэля Макрона. Как сообщает газета The Financial Times, Туск не считает нужным «менять отношение» к России.

«Французский президент недавно сказал, что рассчитывает на президента Венгрии Виктора Орбана <...>, что тот изменит отношение поляков к России. Меня только убеждать не надо, Эммануэль», — подчеркнул Туск.

По его мнению, Россия — не стратегический партнер, а «стратегическая проблема» Евросоюза.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее также заявил, что Макрон призывает к диалогу с Россией, потому что «не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее».

По мнению главы польского правительства, Российская Федерация является «агрессором», а НАТО — главный гарант безопасности Европы. Моравецкий также призвал не игнорировать «то, что произошло на Украине, в Белоруссии или Грузии» и обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела соседей.

Напомним, неделей ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist заявил, что «мозг НАТО умер», и Европе нужно перестать рассчитывать на заокеанского союзника — США.

Он также призвал к восстановлению диалога между Евросоюзом и Россией «невзирая на недоверие со стороны Польши и государств Прибалтики».

Кроме того, Макрон подчеркнул важность наращивания собственной европейской системы обороны и военной мощи.

Американский лидер Дональд Трамп в свою очередь заявил, что разочарован заявлением президента Франции о «смерти мозга» НАТО. Он отметил, что это серьезное заявление, в котором необходимо разобраться.

«Мы очень разочарованы заявлением... которое имеет отношение к НАТО», — добавил Трамп.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает точку зрения канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая не согласилась с Макроном и нашла его слова слишком резкими, «однако и необходимыми». Также он выразил мнение, что НАТО по-прежнему силен, а США и Европа продолжают совместно усиливать коллективную оборону альянса.

Заявления о «русской угрозе» регулярно слышны в Европе, хотя Москва отвергает обвинения в агрессии и подчеркивает исключительно оборонительный характер своей военной доктрины и мирный характер внешней политики. В начале лета президент России Владимир Путин рассказал в ходе «прямой линии», что Москва не собирается распространять свое влияние на территории других государств. На вопрос, является ли Россия сверхдержавой, Путин ответил, что страна не стремится к этому статусу.

«Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее», — сказал он.

Президент России добавил, что такие методы ведения политических взаимоотношений являются непродуктивными, излишне дорогими и не имеющими каких-либо перспектив в дальнейшем.

В конце августа президент Франции Эммануэль Макрон отметил прогресс во взаимодействии с Россией по политическим и экономическим вопросам.

«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», — подчеркнул французский лидер. Кроме того, на встрече с Путиным Макрон цитировал Федора Достоевского и напомнил о других русских писателях и культурных связях двух держав.

При этом в европейских СМИ нередко говорят, что Россия — «исторический враг» Европы. Статья с таким мнением была опубликована в конце октября шведским изданием Dagens Nyheter.

«Победа Владимира Путина в Сирии укрепила страну. Хребет НАТО — Соединенные Штаты — дезертировали из Сирии, пожертвовав курдов Турции. Россия стала главным победителем в этой драме — исторический враг», — пишет автор статьи.

Тем не менее, негодование у шведского журналиста вызывает желание «все большего числа стран Европы наладить экономическое сотрудничество с Россией». В их числе он назвал Венгрию, Грецию, Францию и Германию.