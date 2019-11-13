«Возьмем $100 млрд»: Коломойский хочет помирить Киев и Москву

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью The New York Times призвал закончить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Украиной и Россией.

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«Они (Россия — ред.) сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения», — заявил Коломойский.

США используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента — Россию, уверен бизнесмен, восстановление экономических связей с последней может «помочь Киеву выжить».

«Финансирование из России может заменить кредиты МВФ, что подтолкнуло к антикоррупционным реформам. Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, что они готовы дать их нам», — отметил Коломойский.

Вашингтон заставляет Киев продолжать конфликт в Донбассе, считает бизнесмен, хотя люди на Украине давно хотят завершения войны. Он также добавил, что Украина не нужна не только США, но также Евросоюзу и НАТО.

«Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор», — поделился мнением Коломойский.

Самым быстрым способом решения проблем с Россией и восстановления отношений являются деньги, подчеркнул олигарх, со временем травма, «нанесенная сознанию украинцев конфликтом в Донбассе», будет преодолена.

«Пройдет пять-десять лет, и кровь будет забыта. Я описываю объективно, то, что я вижу и куда идет дело», — подытожил бизнесмен.

Коломойский уже не раз призывал Киев к смягчению своей политики в отношении России. В частности, в августе олигарх советовал властям Украины снять санкции с Москвы, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.

С точки зрения олигарха, подобные меры смогли бы разрешить спорные моменты, а также помогли Киеву «вернуть свои земли». «Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает», — говорил Коломойский.

При этом Москва неоднократно говорила, что не является участницей конфликта на юго-востоке Украины, который происходит между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Стоит отметить, что зарубежные СМИ предписывают олигарху влияние на президента Украины Владимира Зеленского, поэтому все его заявления, в том числе касательно России, расцениваются как руководство к действию для украинского лидера.

Спекуляции на эту темы связаны с тем, что ряд людей Коломойского вошли в команду украинского президента после его инаугурации. К примеру, бывший адвокат олигарха Андрей Богдан стал руководителем офиса Зеленского.

Сам Коломойский отрицает факт влияния на главу Украины, отмечая несоответствие подобных выводов. Бизнесмен не раз заявлял, что СМИ рисуют его в образе своеобразного монстра.

«Меня представляют неким «мастером Зеленского», кем-то, кто строит апокалиптические планы. Я могу начать делать это по-настоящему», — добавлял олигарх.

Однако взаимодействие бизнесмена с Зеленским все равно беспокоит США. Чрезвычайное влияние Коломойского на президента Украины не раз отмечала бывшая советница Белого дома Фиона Хилл, а сотрудник Госпеда Джордж Кент называл олигарха «человеком с плохой репутацией», который способен навредить Зеленскому.

В то же время аналитики The New York Times уверены, что президент Украины якобы готов подорвать интересы страны из-за стремления Коломойского к мирному соглашению с Кремлем. Издание связывает действия олигарха с его «личной враждой» с США — американские власти подозревают бизнесмена в финансовых махинациях.

Зеленский же отрицает факт влияния Коломойского на его политику и решения. Свои слова президент Украины подкрепляет действиями, в частности, отказываясь отдавать олигарху Приватбанк.

Финансово-кредитная организация ранее принадлежала Коломойскому и была национализирована при экс-президенте Украины Петре Порошенко. Формальным поводом было то, что банк находился в предбанкротном состоянии. Однако олигарх считает передачу Приватбанка государству незаконной и пытается доказать свою точку зрения через суд.

«Что касается Приватбанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют», — комментировал президент Украины.