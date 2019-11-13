10 тысяч в год: украинцы переезжают в Крым

Украинцев, которые за пять лет переехали в Крым, значительно больше, чем крымчан, которые решили жить на Украине. Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА «Новости».

«За пять лет нахождения в составе Российской Федерации в Крым приехали порядка 170 тысяч человек на постоянное жительство. Из них 50 тысяч приехали с Украины. Уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, и 80 тысяч уехали в другие регионы Российской Федерации», — рассказал политик.

Глава республики Сергей Аксенов, в свою очередь, отметил, что у многих украинцев на территории полуострова проживают родственники, друзья. У некоторых в российском регионе есть недвижимость, «которой ничего не угрожает».

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Представители республики встретились в среду, 13 ноября, с группой иностранных журналистов, прибывших с визитом в Крым из Великобритании, Италии, Франции, Сербии, Узбекистана, Индии, Вьетнама, ЮАР, Конго и других государств.

Константинов также рассказал СМИ, что в Крыму отмечают рекордные показатели потока туристов. По его словам, ожидается, что к концу года количество отдыхающих составит 7 млн, среди них порядка миллиона туристов с Украины.

Вместе с тем глава региона пообещал, что сделает подарок любому из зарубежных журналистов, кто сможет запечатлеть на улицах крымских городов танки или автоматчиков, передает РИА «Новости».

«Если танк или автоматчиков найдут, сфотографируют на улице, [пусть] сразу приезжают сюда, выдаю ящик шампанского», — заявил Аксенов после встречи с зарубежными репортерами.

В Киеве при этом уверены, что российские власти якобы притесняют национальные меньшинства, проживающие на Крымском полуострове. Так, уже два года длится процесс по иску Украины против России. В 2017 году украинские представители обратились в Международный суд ООН с заявлением, что Москва нарушает два международных документа: конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.

Украина утверждает, что Россия якобы поставляет оружие самопровозглашенным республикам на юго-востоке Украины, ополчение которых Киев считает террористами, а также притесняет крымских татар и украинцев, проживающих в Крыму, из-за чего те якобы находятся в «уязвимом положении».

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, а также отвергала обвинения в ущемлении прав нацменьшинств. Кроме того, российские дипломаты уверены, что Международный суд ООН не обладает соответствующей юрисдикцией, чтобы рассматривать эти иски. Однако в начале ноября судья Ахмед Юсуф признал, что институт может проводить слушания по этому делу.

После этого Украина заявила, что теперь оппонент должен «оправдываться и доказывать», что финансирование терроризма не было допущено российскими должностными лицами.

В России уверены, что украинские власти «пытаются создать себе средства, чтобы опротестовать в суде изменение статуса Крыма под прикрытием искусственных обвинений в расовой дискриминации».

Украина до сих пор считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, несмотря на то, что прошло уже почти шесть лет со дня проведения референдума, результаты которого показали, что большинство жителей региона выступают за его вхождение в состав России.

Тем не менее мировое сообщество не признало волеизъявление населения республики легитимным. Так, европейские страны и США буквально сразу ввели антироссийские санкции, которые действуют по сей день. Украина в то же время надеется на скорое возвращение республики под свою юрисдикцию. Москва на такие выпады каждый раз отвечает, что вопрос территориальной принадлежности региона закрыт.

Однако это не останавливает Киев. Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко, посмотрев фильм Наримана Алиева «Домой» (о жизни крымско-татарской семьи), заявил, что Крымский полуостров рано или поздно обязательно вернется в состав Украины.

Политик считает, что кинокартина является «лучшим ответом тем, кто говорит, что от украинской позиции по Крыму устали». Он добавил, что фильм — «это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским».

В России к подобным заявлениям уже не относятся всерьез. «Это уже как заклинание, которое они постоянно повторяют по любому поводу. Особенно умиляет, когда они говорят, что «Крым вернется домой». На самом деле Крым домой уже вернулся в 2014 году, и все это понимают», — сказал сенатор Сергей Цеков в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что крымское сообщество полностью поддерживает результаты голосования, проведенного в марте 2014 года. «На Украине мы имели «счастье» жить 20 с лишним лет и испытали все «прелести» этой жизни, когда они издевались над нашей культурой, историей, над языком. Так что Украина — ни нынешняя, ни будущая — не дождется возвращения Крыма в ее состав», — заключил политик.