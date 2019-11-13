Уже в Америке: Бурков предстал перед судом

Гражданин России Алексей Бурков уже доставлен в США в ходе экстрадиции из Израиля. Как сообщает «Интерфакс», он предстал перед федеральным судьей в штате Вирджиния.

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Уроженца Санкт-Петербурга обвиняют в киберпреступлениях. Ущерб от его деятельности, утверждает следствие, превысил $20 млн. Россиянину грозит до 80 лет тюремного заключения — в совокупности по предъявленным обвинениям.

«29-летний Алексей Бурков прибыл в Международный аэропорт Даллеса (Вашингтон, округ Колумбия — «Газета.Ru») сегодня утром. Он обвиняется в электронном мошенничестве <...>, а также сговоре, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег», — заявили в американском минюсте.

Обвинение утверждает, что Бурков был администратором сайта Cardplanet, занимался продажей номеров кредиток, многие из которых принадлежали американцам. Кроме того, россиянин якобы основал интернет-форум, где хакеры могли общаться и планировать киберпреступления, а также продавать украденные данные и свои услуги.

В материалах следствия говорится, что на его форуме для регистрации новички должны были заручиться поддержкой трех действующих членов «клуба» и заплатить страховой взнос в размере $5 тыс.

Россия считает задержание своего гражданина незаконным. Министерство иностранных дел РФ направило ноту протеста в Госдепартамент. Внешнеполитическое ведомство назвало экстрадицию Буркова примером «охоты» за гражданами России по всей планете.

Сотрудники консульской службы планируют посетить находящегося в следственном изоляторе в штате Вирджиния Буркова «как можно скорее». Посольство РФ в Вашингтоне подчеркнуло, что поддерживает контакт с родственниками россиянина, и добавило, что окажут ему всю необходимую помощь.

МИД России также выразил глубокое сожаление в связи с экстрадицией Буркова, раскритиковав Тель-Авив за это решение.

«Такие действия идут вразрез с конструктивными партнерскими отношениями, которые динамично развиваются в последние годы между Россией и Израилем», – подчеркнул спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку, замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

Минюст Израиля решил выдать Буркова еще 30 октября, но адвокаты подали апелляцию. Сам Бурков официально обратился в суд с просьбой отменить ордер. Однако 10 ноября Высший суд справедливости отклонил петицию.

В ходе заседания россиянин назвал решение израильских судей «агрессивным», призвал опубликовать засекреченные материалы своего дела и выразил надежду, что когда-нибудь вернется в Россию.

Посольство РФ в Израиле также усомнилось в способности израильской стороны обеспечивать безопасность россиян, которые посещают страну как частные лица.

Алексей Бурков был задержан зимой 2015 года по запросу американских правоохранителей. Россиянина увезли в неизвестном направлении из международного аэропорта Бен-Гурио. Он проходил паспортный контроль и собирался улететь из Израиля.

«Меня арестовали по стандартной для США схеме. За те восемь дней, что я находился в стране, американцы внесли меня в базу Интерпола, после чего меня фактически похитили из аэропорта», — подчеркнул петербуржец.

Буркова хотели обменять на израильскую девушку Нааму Иссахар, отбывающую срок в России за контрабанду гашиша. Ее осудил Химкинский городской суд на 7,5 года колонии. Обменять Иссахар, обладающую двойным гражданством — Израиля и Соединенных Штатов, предложил российский президент Владимир Путин, обсуждая дело Буркова с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху. Однако тот отказался идти на подобный обмен.

Семья Иссахар также поначалу требовала обменять их дочь на «русского хакера», обращалась в Высший суд справедливости и писала письма Путину. Однако спустя пару недель мать Наамы Иссахар решила забрать заявление. Женщина подчеркнула, что не хочет делать из своей дочери «разменную монету».

Москва ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова. Дело молодого человека рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме.

Алексей Бурков станет уже не первым россиянином, осужденным в США, чьего возвращения на родину будет требовать МИД РФ. Сейчас в тюрьмах Штатов отбывают сроки Виктор Бут и пилот Константин Яковенко, задержанный в Африке по обвинению в контрабанде кокаина.