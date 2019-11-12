Фильм вдохновил: Порошенко сделал заявление о Крыме

Бывший украинский лидер Петр Порошенко считает, что Крымский полуостров рано или поздно обязательно вернется в состав Украины. Такое мнение он выразил после того, как посмотрел фильм Наримана Алиева «Домой», в котором говорится о жизни крымско-татарской семьи.

«Это лучший ответ тем, кто говорит, что от украинской позиции по Крыму устали. Ведь некоторые на Украине сами не верят, что мы Крым вернем. Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским», — прокомментировал кинокартину украинский политик.

В России придерживаются иной позиции. Депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик ранее заявил, что пропаганда, которую киевские власти распространяют против Крымской республики, не принесет никаких результатов. Она только еще сильнее отторгает жителей региона от Украины.

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Он отметил, что на Украине почему-то бытует мнение, что при помощи «истерических антироссийских сюжетов, документальных фильмов» можно каким-то образом ускорить «возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию». «Но на самом деле, как показывает опыт, ни один фильм, даже самый гениальный, не способен изменить демократическое волеизъявление населения», — сказал парламентарий в комментарии RT.

Вопрос крымской принадлежности к той или иной стране обсуждается до сих пор, даже спустя почти шесть лет после присоединения полуострова к России. В марте 2014 года жители Крымского полуострова выступили с инициативой его перехода под российскую юрисдикцию. Был проведен референдум, результаты которого показали, что подавляющее большинство крымчан поддерживают это решение.

Однако мировое сообщество не признало волеизъявление населения республики легитимным. Так, европейские страны и США буквально сразу ввели антироссийские санкции, которые действуют по сей день. Кроме того, Украина по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. Киев неоднократно заявлял, что намерен вернуть Крым. Москва на такие выпады каждый раз отвечает, что вопрос принадлежности региона закрыт.

Накануне вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выразил мнение, что страна находится в фактическом состоянии войны с Россией.

«Я за то, чтобы война с Россией закончилась. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу «взяли и забыли». Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это ни ушло», — приводит его слова РИА «Новости».

Однако размер «компенсации», по его словам, пока неизвестен. Политик так же, как и Порошенко, уверен, что Крым обязательно вновь станет украинским. он считает, что это произойдет, когда Россия максимально ослабнет и полуостров «выскользнет из ее рук». До этого «война» с соседним государством будет продолжаться, сказал вице-премьер.

«И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать — я имею в виду, прежде всего политико-экономическим путем», — пояснил он.

Но не только Украина намекает России на возвращение Крыма. В конце октября в НАТО заверили, что с российскими властями дела вестись «как обычно» не будут до тех пор, пока Москва не изменит свою позицию. По мнению альянса, Россия должна «соблюдать международное право и выполнять международные обязательства», передает «Интерфакс», ссылаясь на заявление международного военного блока.

«Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы осуждаем продолжающееся наращивание военного присутствия России в Крыму, которые являются частью еще более широкой системы агрессивных действий России в регионе», — цитирует издание текст заявления.

В российском внешнеполитическом ведомстве к этому заявлению отнеслись отрицательно, рассказал РИА «Новости» замглавы МИД Андрей Руденко.

«Я считаю, что МИД не обязан отвечать на каждое заявление НАТО, поскольку вопрос с Крымом для нас закрыт раз и навсегда. Мы этот вопрос ни с кем и нигде обсуждать не намерены, тем более с НАТО», — добавил он.