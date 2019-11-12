«No, нет, nein»: глава Пентагона заговорил по-русски

Отвечая на вопросы американских журналистов, глава Пентагона Марк Эспер был вынужден проявить знание русского языка, передает РИА «Новости». Представители СМИ несколько раз спросили Эспера, будет ли руководство Минобороны США как-то мстить подполковнику Александру Виндману, который дал показания в рамках начала процедуры импичмента главе государства. Министр ответил отрицательно. Однако журналисты не унимались и спросили, «придет ли конец карьере Виндмана».

«No, nyet, nein, — отметил глава Пентагона по-английски, по-русски и по-немецки. — Какой язык вам подходит?» Своим ответом Эспер поставил точку в обсуждении этого вопроса.

Виндман работал в Совете национальной безопасности при Белом доме и был в числе чиновников, которые 25 июля слушали разговор Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

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В сентябре американские СМИ сообщили о том, что один сотрудников разведки написал жалобу на американского президента. Трамп, как указывается в заявлении, якобы давил на Зеленского. Он требовал возобновления уголовного дела на Украине против Хантера Байдена — сына его возможного оппонента на предстоящих выборах Джозефа Байдена. При этом не просто требовал, а взамен предлагал военную помощь, которая была приостановлена.

В конце сентября демократы объявили, что начали процедуру импичмента президента США. После этого Белый дом опубликовал полную расшифровку разговора двух лидеров. Действие администрации Трампа не устроило Зеленского. Он заявил тогда, что не ожидал, что Вашингтон обнародует и его слова тоже. По мнению президента Украины, это «немного подрывает дипломатические отношения» между странами.

Из опубликованной стенограммы видно, что Зеленский несколько заискивал перед Трампом, называя его «великим учителем». А при обсуждении помощи, которую оказывают Украине другие государства, например, Франция и Германия, собеседники сошлись во мнении, что их усилия несравнимы с американским содействием.

После этого разговор зашел о Байденах. Дональд Трамп деликатно попросил возобновить расследование о коррупции в украинской компании Burisma, в совете директоров которой ранее был Хантер Байден. Однако взамен он ничего не предлагал. В ответ на это Зеленский сказал, что все будет сделано.

Но несмотря на это обещание, дело до сих пор не было возобновлено. «Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может, таких производств есть несколько», — рассказал ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью LB.

В свое оправдание Трамп заявлял, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Он, как президент страны, которая оказывает серьезную помощь Украине, хочет быть уверен, что среди чиновников нет коррупционеров. Этим же фактором президент США объяснил недавнюю заморозку военной помощи Украине.

В частности, Трамп ранее предположил, что Джозеф Байден, будучи вице-президентом США, добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина и прекращения расследования деятельности Burisma. Демократическая партия, членом которой является главный оппонент Трампа, заявила, что факты не подтверждают эту теорию. Вместе с тем они обвиняют нынешнего президента Соединенных Штатов в попытке дискредитировать Байдена и вмешаться в выборы с помощью иностранного государства.

Трамп, в свою очередь, все обвинения отрицает. «Я не оказывал на них никакого давления. И знаете почему? Потому что они хотят делать правильные вещи. И они знают о коррупции. И они, наверное, знают, что Джо Байден и его сын коррумпированы. Они, видимо, это знают», — сказал глава Белого дома в конце сентября.

Однако ранее посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что американский лидер все-таки давил на своего украинского коллегу. Об этом дипломат рассказал в ходе допросов по расследованию импичмента. Сондленд отметил, что Трамп обещал возобновить военную помощь Украине в размере $391 млн и провести личную встречу с Зеленским только в обмен на возобновление уголовного дела.