«Лавина зрады»: Украина готова к снятию санкций с России

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев уже пять лет готов к тому, что европейские санкции против России не будут продлены.

«Если это произойдет, то лавина «зрады» сойдет однозначно. Но главное для нас — мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти. Но задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого без достижения необходимых нам результатов по «Минску», — сказал Кулеба в интервью «РБК-Украина».

Украина должна получить компенсацию в случае отмены санкций против России, уверен вице-премьер, однако первоочередная задача Киева — не допустить снятия ограничительных мер.

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«Есть агрессия, есть нарушения одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили их снять безосновательно — тогда нужны какие-то компенсаторы», — добавил Кулеба.

По мнению вице-премьера, цель заключается в том, чтобы получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания.

«Мы вообще живем в эпоху «broken promises» — нарушенных обещаний. Сейчас обещания рушатся одни за другими, на всех уровнях. Мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено», — подчеркнул Кулеба.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, Киев совсем не готов к отмене санкций против России, хотя сам делает многое для их снятия.

«Европейцы смотрят на Украину, которая не выполняет свои обязательства по Донбассу. Сегодня им уже сложно закрыть на это глаза. Они видят, что Киев ничего не делает, а лишь имитирует какую-то деятельность. Европейцы уже задумываются над применением санкций к украинцам, учитывая потери Европы от антироссийских санкций», — отметил эксперт.

Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году после того, как Крым вошел в состав страны. Несмотря на то что полуостров присоединился к РФ путем референдума, который прошел с учетом всех международных норм, западные страны и Украина отказались признавать его итоги.

В течение последующих лет ЕС множество раз усиливал ограничительные меры в отношении России. В частности, из-за санкций ряду российских политиков и предпринимателей запрещен въезд на территорию ЕС, а переговоры Москвы и Брюсселя о безвизовом режиме заморожены.

Евросоюз также систематически продлевает срок действия антироссийских санкций. В июне текущего года ограничительные меры были пролонгированы до 31 января 2020 года, в Совете ЕС уверены, что санкции идут «на пользу демократии и равенства». При этом с мнением Брюсселя не согласны представители европейского бизнеса и оппозиционные политики.

Дело в том, что на ЕС приходится около 92% от всех убытков, связанных с ограничительными мерами в отношении России. По последним данным, основная часть этих потерь приходится на Германию, которая в месяц теряет примерно $667 млн потенциальной прибыли.

Подобный расклад не устраивает немецкий бизнес, а также политиков от «Альтернативы для Германии» и Левой партии. Они не раз призывали власти Германии отказаться от антироссийских санкций, однако Берлин продолжает придерживаться основной позиции Брюсселя.

«Политики в Европе задаются вопросом, зачем страдать от санкций, когда Украина вместо превращения в демократичную страну занимает первое место по коррупции, преследованию журналистов и так далее. Зачем это все? Аргументов нет», — уверен Олейник.

Между тем россияне также несут издержки из-за продовольственного эмбарго, которое Россия ввела против ЕС в качестве ответных мер. Из-за так называемых контрсанкций, по оценкам специалистов РАНХиГС, российские потребители теряют около 3 тыс. рублей с человека в год, или почти 5% минимальной потребительской корзины.

Как отмечал президент России Владимир Путин, российская сторона не поступится со своими национальными интересами, несмотря на убытки от ограничительных мер.

«Начиная с 2014 года, Россия недополучила около $50 млрд, Евросоюз — около $240 млрд. Они теряют наш рынок», — добавлял Путин.

России удалось реализовать программы импортозамещения на 667 млрд рублей, подчеркивал президент, стране необходимо «становиться сильнее», чтобы занять «достойное место под солнце».

«Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится», — резюмировал Путин.