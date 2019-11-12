«Хороший момент»: Зеленский согласился на встречу с Путиным

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, речь идет о переговорах в формате один на один.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — цитирует слова Назарбаева Tengrinews.

Личная встреча Путина и Зеленского необходима для урегулирования ситуации на Украине, добавил экс-президент Казахстана.

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«Мне кажется, сейчас момент хороший. Зеленский получил поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос», — подчеркнул Назарбаев.

Накануне экс-президент Казахстана переговорил с Путиным по телефону. Он рассказал российскому лидеру о согласии Зеленского на личную встречу. В Кремле отметили, что одной из главных тем разговора Путина и Назарбаева стала ситуация на Украине.

«Затронуты некоторые вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая урегулирование на Украине», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент России поговорил с экс-лидером Казахстана о подготовке предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в городе Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что в Киеве еще в конце октября заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным. По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, украинский лидер «четко осознает, что можно и как можно достичь». Министр не уточнил, к какой именно встрече готов Зеленский — тет-а-тет или в рамках «нормандской четверки».

При этом еще в начале октября президент Украины отмечал, что не планирует никаких личных встреч с Путиным, потому что «все против». Зеленский настаивал на необходимости переговоров в «нормандском формате» — с участием президента Франции и канцлера Германии.

«Нам надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какие реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну», — говорил Зеленский.

С момента майской инаугурации президента Украины у него состоялось три телефонных разговора с Путиным. Основными темами этих переговоров стали ситуация в Донбассе и обмен заключенными между Россией и Украиной.

Сам Зеленский подчеркивал, что самым непростым моментом на посту президента для него стал разговор с российским лидером после гибели четырех украинских военных на юго-востоке Украины. Однако оба президента не раз заявляли о большом значении прямых переговоров для освобождения заключенных и улучшения отношений между Россией и Украиной.

В свою очередь, Путин указывал на важность продолжения подготовки саммита «нормандской четверки».

К слову, для встречи лидеров «нормандской четверки» Киеву необходимо действовать в соответствии с «формулой Штайнмайера», которая была согласована представителями контактной группы по урегулированию в Донбассе.

В «формуле» прописан механизм предоставления Донбассу со стороны Киева особого статуса. Основная идея соглашения — демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Закон об особом порядке местного самоуправления в указанных районах должен временно вступать в силу в день голосования, а когда ОБСЕ признает их легитимность — стать постоянным.

Для реализации «формулы» Киев вместе с ДНР и ЛНР согласовали разведение войск в населенных пунктах Золотое и Петровское — еще одно условие встречи «нормандской четверки». В настоящее время отвод сил был выполнен в обоих селах, теперь военные под контролем ОБСЕ должны приступить к разминированию территорий у линии разграничения.

Учитывая, что украинская сторона начала выполнять свои обязательства, препятствия для встречи в «нормандском формате» были устранены. В Кремле 11 ноября заявили, что саммит лидеров может состояться до конца 2019 года, однако пока нет никаких конкретных дат.