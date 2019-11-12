Сделка с Москвой сорвалась: Израиль передаст Буркова США

Процесс экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США происходит «прямо сейчас», cообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Ирони.

О передаче Буркова американским правоохранителям сообщает также израильское телевидение, утверждая, что россиянина передали Минюсту США еще накануне, 11 ноября.

Ордер на выдачу Буркова 30 октября подписал министр юстиции Израиля Амир Охана. Однако спустя пару дней защита россиянина подала апелляцию, а сам он официально попросил отменить министерский ордер. Тем не менее, 10 ноября Высший суд справедливости Израиля отклонил прошение Буркова.

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Бурков прокомментировал в зале Высшего суда справедливости Израиля решение министра юстиции о своей экстрадиции. Он назвал его «агрессивным», призвал опубликовать материалы своего дела и выразил надежду на возвращение в Россию.

В посольстве Российской Федерации в Израиле отметили, что отклонение апелляции российской стороны может нанести ущерб российско-израильским отношениям. Дипломаты подчеркнули, что решением об экстрадиции Тель-Авив нарушает права Буркова, а также отступает от своих международных обязательств.

В российском представительстве также усомнились в способности израильской стороны обеспечивать безопасность россиян, которые посещают страну.

Алексей Бурков был задержан в декабре 2015 года по запросу США. Его обвиняют в киберпреступлениях — якобы Бурков вывел несколько миллионов долларов с кредитных карточек американских граждан. Сообщалось, что россиянина «просто похитили» из аэропорта Бен-Гурион во время прохождения паспортного контроля, когда он собирался покинуть Израиль.

«Меня арестовали по стандартной для США схеме. За те восемь дней, что я находился в стране, американцы внесли меня в базу Интерпола, после чего меня фактически похитили из аэропорта. При аресте мне не предоставили доступ к российскому консулу <...> Всего мне предъявлено пять обвинений, о которых детально рассказывать я не могу», — заявил Бурков в разговоре с RT.

«Обвинения связаны со взломом компьютерных баз данных», — сообщил тогда глава консульского отдела российского посольства в Израиле Руслан Кандауров. Судебное заседание по делу Бурковапроходило в закрытом для прессы режиме. МИД России впоследствии потребовал от США прекратить «охоту» на российских граждан в третьих странах.

Буркова хотели обменять на израильтянку Нааму Иссахар, отбывающую срок в России за контрабанду гашиша. Идею обмена высказал в октябре президент России Владимир Путин, разговаривая с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Глава правительства еврейского государства «просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы». Помимо этого, обращается внимание на то, что «израильские судебные власти дали понять, что экстрадиция Буркова не может быть остановлена после принятия Высшим судом справедливости Израиля постановления о выдаче».

25-летняя Наама Иссахар, обладательница паспортов Израиля и США, была задержана в середине весны 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Индии в Тель-Авив, совершая пересадку в Москве. В багаже девушки пограничники с помощью служебной собаки нашли около 10 грамм гашиша. Сама Иссахар отрицает причастность к контрабанде наркотиков, но призналась в хранении. Ее приговорили к 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Стоит отметить, что израильская сторона утверждала, что обмен Буркова на Иссахар невозможен.

Семья Наамы Иссахар в свою очередь обратилась в Высший суд справедливости Израиля, попросив приостановить процесс экстрадиции Алексея Буркова. Так родственники осужденной в РФ девушки надеялись поспособствовать обмену. Семья девушки уверена, что Наама оказалась в роли «дипломатического заложника».

Передачу подозреваемого в хакерстве Буркова действительно приостановили. По словам адвокатов Иссахар, в деле их подзащитной есть «исключительные обстоятельства». Они также обосновали свое ходатайство «необходимостью защитить гражданку Израиля».

Однако несколько дней спустя Яффа Иссахар, мать осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар, отозвала петицию против экстрадиции в США россиянина. По ее словам, это решение далось ей нелегко.

«Я решила отозвать ходатайство. Наама не будет козырем в игре русского хакера и его людей», — заявила мать.