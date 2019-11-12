«Братский народ помог»: Моралес сбежал из Боливии

Бывший президент Боливии Эво Моралес, ушедший ранее в отставку, улетел в Мексику на мексиканском правительственном самолете. В своем твиттере он пообещал вернуться.

«Сестры и братья, вылетаю в Мексику. Спасибо правительству братского мексиканского народа, предоставившему мне убежище. <…> Я вернусь вскоре с новыми силами и еще большей энергией!» — заявил политик.

По словам Моралеса, ему «больно» покидать страну по политическим причинам.

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В свою очередь министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что боливийский экс-президент «теперь находится под защитой Мехико», а его жизнь и свобода — в безопасности. Он также опубликовал фотографию Моралеса на борту самолета.

В воскресенье, 10 ноября, президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке. Вместе с ним свои должности покинули второе и третье лица государства — вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикер сената Адриана Сальватьерра.

Полномочия сложили несколько влиятельных сенаторов и ряд министров. Временно исполняющей обязанности главы Боливии стала вторая вице-спикер сената Жанин Аньес. По ее словам, она незамедлительно приступает к организации внеочередных выборов президента Боливии.

Моралес ушел в отставку после трех недель массовых протестов и беспорядков по всей стране. Недовольство граждан вызвал подсчет голосов на президентских выборах, прошедших 20 октября.

Тогда Эво Моралес, занимающий пост президента с 2006 года, побеждал с 47,7% голосов. За год до этого на общенародном референдуме более 60% боливийцев высказались против того, чтобы Моралеса допускали к четвертым в его карьере президентским выборам, но главу государства все равно зарегистрировали в качестве кандидата.

Второе место в октябрьской президентской гонке занимал экс-президент Боливии Карлос Меса с 36,7% голосов. Он заявил, что Моралес нарушает закон и узурпирует власть.

Массовые беспорядки были частично поддержаны полицией и армией Боливии. В ходе столкновений противников и сторонников Моралеса пострадали 400 человек.

Именно под давлением военных Моралес был вынужден уйти в отставку. «Учитывая эскалацию конфликта в стране, обеспечивая жизнь и безопасность населения,

мы призываем президента государства отказаться от своего президентского мандата», — заявил командующий вооруженными силами страны генерал Уильямс Калиман.

После того как Моралес объявил об оставлении поста президента, в прессе начали появляться различные спекуляции о его местонахождении. Сообщалось, что президентский самолет видели отрывающимся от взлетной полосы в столичном аэропорту. По другим сведениям, бывший лидер страны прятался в одной из загородных резиденций.

«Ходят слухи о том, что Эво собирается сбежать. Мне незачем бежать. Хочу, чтобы народ Боливии знал — я ничего не украл», — заявил сам Моралес, обращаясь к нации. Он так же, как и врио главы государства Аньес, призвал провести внеочередные выборы президента страны, но протестующие боливийцы проигнорировали его слова.

Ранее Эво Моралес обвинил в инспирации протестов и госпереворота «гринго и их приспешников». США действительно поддержали призывы провести новые выборы боливийского президента, об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео.

«Мы полностью поддерживаем призывы в ОАГ [Организация американских государств] и в Боливии провести новые выборы и организовать новый трибунал по выборам, который сможет обеспечить свободные и честные выборы, отражающие волю народа Боливии», — подчеркнул глава Госдепартамента, призвав также всех, кто «замешан в неудачных выборах 20 октября» самоустраниться от нового электорального процесса.

Кроме того, госсекретарь призвал стороны внутриполитического боливийского кризиса воздержаться от кровопролития.

Глава США Дональд Трамп также прокомментировал отставку президента Боливии Эво Моралеса. Американский лидер назвал это событие важным сигналом для Никарагуа и Венесуэлы, а также демократий всего западного полушария.

МИД России заявил, что Москва «глубоко озабочена событиями в Боливии, где развязанная оппозицией волна насилия не позволила завершить президентский мандат Э. Моралеса».

Отдельно подчеркивается, что готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога в стране была сметена развитием событий «по лекалам срежиссированного госпереворота».