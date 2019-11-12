Раскол в Молдавии: Додон объединяется с врагом

Попытка вынесения вотума недоверия правительству действующего премьер-министра Молдавии Майи Санду — первый раскол в правящей коалиции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и либерального блока ACUM (образован партиями «Платформа «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе и «Действие и солидарность» Санду). Политические силы сформировали альянс против общего врага — олигарха Владимира Плахотнюка, который практически приватизировал молдавскую политику.

Противоречия между правящими партиями — социалистами и блоком ACUM — усилились после решения премьера взять на себя ответственность перед парламентом за отбор кандидатов на пост генпрокурора.

Ранее кабинет министров страны во главе с Санду изменил процедуру назначения генпрокурора. Согласно поправкам, его кандидатуру теперь предлагает премьер. Пока поправки не приняты, человек на пост назначается по представлению Высшего совета прокуроров.

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Социалисты восприняли инициативу в штыки, считая, что таким образом прокурор попадет в зависимость от премьера.

Лидер социалистов президент Молдавии Игорь Додон отмечал, что кабмин должен отказаться от своей идеи или отправить спорный закон на экспертизу Венецианской комиссии. Этот орган при совете Европы рассматривает законы на предмет их соответствия европейским нормам.

Санду согласилась отправить закон экспертам, но назвала главным условием для этого отзыв вотума недоверия. Премьер также указала, что партия Додона должна принять новый механизм, чтобы он был отправлен на экспертизу. Однако социалисты отказались от предложения премьера, настояв на обсуждении вотума недоверия кабмину.

Для того чтобы правительство Санду было отправлено в отставку, социалистам надо получить поддержку как минимум 51 парламентария. При этом у ПСРМ 36 мест в парламенте. Второй по количеству мандатов идет оппозиционная Демпартия с 29 местами, следом блок ACUM с 26 депутатами в парламенте, затем партия «ШОР» с семью, и еще три независимых парламентария.

Выходит, чтобы свергнуть кабмин Санду, социалистам придется заручится поддержкой враждебной им Демпартии, созданной ненавистным Додону олигархом Владимиром Плахотнюком.

Плахотнюк вместе со своей партией проиграл февральские парламентские выборы в Молдавии, но отказался отдавать власть, спровоцировав в стране политический кризис. Тогда на сторону Демпартии перешел Конституционный суд, который утвердил отстранение Додона от управления страной и назначил исполняющим обязанности президента демократа Павла Филипа.

Стабилизации ситуации помогло вмешательство ЕС, России и США, которые совместными усилиями поддержали социалистов как победителей выборов. В итоге суд отменил свой вердикт и позволил Додону сформировать коалицию с ACUM.

Как сообщили молдавские СМИ, Запад выражает беспокойство по поводу происходящего в Молдавии. Послы ЕС и США Петер Михалко и Дерек Хоган пытались повлиять на Санду, но она решения не изменила. Москва официально сохраняет дистанцию, однако побывавший на днях в стране депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Евгений Примаков заявил, что коалиция должна быть не «декоративно-ритуальной», а «содержательной».

Разошлись пути

Следовать совету российского политика будет тяжело. Главным камнем преткновения во взаимоотношениях партнеров по правящей коалиции остается вопрос внешней политики. Если социалисты Додона придерживаются пророссийской позиции, делая уклон развитие стратегических отношений с Москвой, то ACUM занимает проевропейскую позицию, держа курс на евроинтеграцию Молдавии.

«Пути партий, входящих в правящую коалицию, несколько расходятся. Додон отчасти боится этого, понимая, что коалицию желательно сохранить до президентских выборов, которые будут уже через год», — отмечал ранее в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

В случае, если вотум недоверия будет успешным, он приведет к распаду коалиции социалистов и либералов и вернет ситуацию к той, что была летом, в момент острого политического кризиса.

Премьер Молдавии Санду уже заявила, что в случае распада коалиции она не будет больше создавать альянс с левыми. «Если они хотят вернуть ситуацию к тому, что было до июня этого года, то мы в этом участвовать не будем», — сказала Санду в эфире общественного телеканала Moldova-1.

По ее словам, если правительство уйдет в отставку, то она и ее коллеги перейдут в оппозицию и будут бороться с социалистами так же, «как боролись с режимом Плахотнюка».

Падение правительства сильно ударит по позициям самого Додона. Он совсем недавно смог наконец ощутить себя полноценным президентом после многолетних пикировок с Демпартией Плахотнюка. Стоит отметить, что на прошедших недавно местных выборах партия Додона не показала крупных побед, в основном сохранив результат прошлых выборов.

Тем не менее, значимым можно назвать выигрыш социалиста Иона Чебана на выборах мэра Кишинева. Кандидат от левых впервые занял место градоначальника в столице, обыграв во втором туре лидера партии «Платформа «Достоинство и Правда» Андрея Нэстасе.

Политик известен своей критикой в адрес социалистов Додона, а также и самого президента. Как говорил «Газете. Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Илья Брутер, лидер партии «Платформа «Достоинство и Правда» достаточно своеобразный человек, который негативно влияет на коалицию.