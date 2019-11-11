Трампу вынесли «Предупреждение»: займет ли Пенс кресло президента США

19 ноября в США должна выйти в печать книга «Предупреждение», автор которой называет себя Анонимом. Выдержки из будущей книги, которая грозит обернуться очередным скандалом, уже опубликованы американскими СМИ.

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Президент США Дональд Трамп в книге сравнивается с пациентом сумасшедшего дома, который использует Twitter как оружие для сведения счетов.

«Это все равно, что приходить в дом престарелых на рассвете, когда твой пожилой дядя бегает без трусов по двору и громко ругает еду в столовой, а взволнованный персонал пытается его поймать, — пишет автор.

— Вы ошеломлены, удивлены и смущены одновременно. Только ваш дядя, вероятно, не будет делать это каждый день, его слова не будут транслироваться для публики, и ему не нужно будет руководить правительством США, как только он наденет штаны».

«Предупреждение» рассказывает о внутренней жизни Белого дома при Трампе и приводит шокирующие заявления президента США. Одно из них: «Давайте избавимся от чертовых судей», — так якобы говорил Трамп, говоря об американской судебной системе.

Автор книги заявил о себе в 2018 году как о части сопротивления политике президента США. Он уверяет, что руководство администрации пыталось избавиться от Трампа, применив 25 поправку американской конституции (она позволяет отстранить президента США от должности если будет доказана его недееспособность). В таком случае исполняющим обязанности главы государства становится вице-президент США.

Как пишет автор книги, вице-президент США Майкл Пенс поддержал бы такие усилия.

Стоит отметить, что в 2018 году, когда The New York Times опубликовала манифест Анонима, телеканал CNN называл Пенса среди возможных авторов статьи.

Сам Пенс, еще до того как цитаты из книги были опубликованы, заявил, что подобные слухи уже появлялись и были им «опровергнуты»: «Все свое время пребывания на посту вице-президента я не слышал никаких дискуссий о 25-й поправке, и почему я должен их слышать?» — сказал Пенс. Он также заявил, что автор книги должен иметь мужество подать в отставку.

Ты мой номер один

Известно, что Пенс — консервативный республиканец — сохраняет лояльность Трампу, но выход книги Анонима вновь заставляет СМИ обратить внимание на его фигуру.

В связи с усилением внутренней борьбы в Белом доме накануне президентских выборов и угрозы импичмента фигура Пенса приобретает важное значение.

Стойкий республиканец и бывший губернатор штата Индиана, Пенс не считается харизматичной фигурой. Его можно назвать умеренным республиканцем, хотя он резко выступает против однополых браков. У Пенса есть опыт работы в конгрессе, где он отметился достаточно резкими заявлениями по отношению к недружественным США режимам.

Будучи конгрессменом, он поддерживал военную операцию США в Ираке, а также выступал за введение бесполетной зоны в Ливии, что в конечном счете привело к свержению режима Муаммара Каддафи и гражданской войне, после которой стране так и не удалось восстановиться.

Пенс не был выбором Трампа — сам он рассматривал на эту роль более близких ему по духу людей. Среди кандидатур, которые назывались в качестве возможных вице-президентов, были экс-губернатор Нью Джерси Крис Кристи и чернокожий хирург Бен Карсон.

Сам Пенс вряд ли может быть избран — он держится в тени, выполняет задания Трампа и старается не делать громких заявлений.

Один из соратников Трампа, еще до того как Пенс стал его кандидатом в вице-президенты, невысоко оценивал его шансы на самостоятельное участие в гонке. Американский журналист Боб Вудворд приводит в книге характерный эпизод на этот счет: «Если вы решите сделать это сейчас, — продолжил Прибус (Райнс Прибус, советник Трампа. — «Газета.Ru»), — то Пенс готов вступить в гонку, а Конди Райс (советник по национальной безопасности США при Джордже Буше-младшем Кодндолиза Райс. — «Газета.Ru») пойдет как его вице-президент». «Этого никогда не будет, — громко произнес Бэннон (советник Трампа Стивен Бэннон. — «Газета.Ru»). Это смешно. Полный абсурд».

Однако, став вице-президентом США, Пенс в Белом доме стал выполнять важную роль для связи Трампа с республиканским истеблишментом. Кроме того, Пенс связан с консервативными христианскими кругами страны. По разным оценкам, в США живут от 50 до 60 млн христиан-евангелистов и сред них — немало избирателей Трампа.

Все это дает Пенсу карт-бланш в отношениях с Трампом и усиливает его роль как де-факто второго человека в стране в момент, когда президентство Трампа находится под угрозой импичмента.

Как отмечал в беседе с «Газетой.Ru» профессор Университета Вашингтона, Джеймс Тарбер в случае импичмента Трампа его место занимает Пенс. Однако эксперт также обратил внимание, что Пенс так же, как и сам Трамп, попал в скандал вокруг Зеленского, и это не меньше бьет по его репутации.

Но даже если импичмент Трампа все же произойдет и пост президента займет Пенс, у него не так много шансов противостоять сильному кандидату от демократов. Пенс — не слишком сильная фигура в публичных дебатах, и это может стать его минусом в полемике с оппонентами.

Впрочем, обозреватель издания Politico Билл Шер считает иначе. В своей недавней статье он отмечает, что спокойствие и выдержка Пенса может сослужить ему неплохую службу, окажись он во главе Белого дома: «Войдя в Овальный кабинет, сдержанный представитель Среднего Запада может оказаться готовым и способным перевернуть страницу, восстановить спокойствие и успокоить измученный электорат», — пишет автор.

Среди аргументов: демократам, которые были настроены на радикальную борьбу с непредсказуемым Трампом, будет нужно на ходу перестраивать свою стратегию на борьбу с более умеренным Пенсом. При этом уставший от Трампа избиратель может предпочесть более спокойную неконфликтную фигуру — Пенса — в отличие от более радикальных левых демократов, таких как Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.

Эксперт отмечает, что наиболее серьезной проблемой для кандидата Пенса может быть Джо Байден, у которого есть большой опыт работы в Белом доме при Бараке Обаме. Однако, по мнению автора, Пенс может предложить американцам не меньший прагматизм, чем Байден.

Правда, есть и те, кто придерживаются другого мнения: в 2018 году The New York Times опубликовала статью под заголовком «Святой террор», автор которой — обозреватель Фрэнк Бруни — фактически обрисовал Пенса в роли радикального проповедника, который может оказаться гораздо хуже Трампа: «Соединит всю нацию в форме своей собственной веры, регрессивной, репрессивной версии христианства».

Учитывая, что любой шаг Пенса будет рассматриваться под лупой, он должен проявлять осторожность при сохранении лояльности: «Все вице-президенты вели себя предельно лояльно к президентам, что давало им возможность избраться», — говорит «Газете.Ru» член Республиканской партии, сторонник Трампа Грег Вайнер.

В этой связи Вайнер вспоминает о вице-президенте США Джеральде Форде, который стал главой Белого дома после ухода под угрозой импичмента президента Ричарда Никсона. Форд помиловал Никсона, напоминает Вайнер, и это сделало его президентство «коротким». По мнению эксперта, в подобном же случае Трампа помилуют так же, как и Никсона.

Возможное президентство Пенса может сделать внешнюю политику США более умеренной. В последнее время Пенс, который долгое время находился в тени госсекретаря Майка Помпео и экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, стал более активно делать зарубежные визиты.

Что же касается России, то, говоря о «вмешательстве» в выборы, Пенс идет в русле общей линии Белого дома. Правда, в период предвыборной кампании 2016 года он заявил, что надо улучшать отношения с Россией, учитывая «общего врага» — радикальных исламистов на Ближнем Востоке. Однако после того, как он занял свой пост, высказывания Пенса о России стали гораздо жестче.