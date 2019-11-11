Скупают оптом: семья Асада приобрела 20 квартир в «Москва-сити»

В Кремле ничего не знают о приобретенной недвижимости семьей президента Сирии Башара Асада. «Нет, нам не известно, и нам не должно быть это известно. В России свободный абсолютно рынок», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать недавний материал The Financial Times.

Реклама

«Очень много как граждан России, так и граждан других стран, иностранцев покупают здесь объекты недвижимости. Это нормально, широко распространенная практика», — добавил он, отметив, что не знает, соответствует ли информация, изложенная в статье действительности.

Ранее FT опубликовало материал, в котором говорилось, что за шесть лет родственники сирийского главы купили в Москве порядка 20 квартир на сумму $40 млн. При этом большинство недвижимости находится в элитном комплексе «Город Столиц» в Москва-Сити. Информацию издание якобы получило от антикоррупционной группы Global Witness.

По информации СМИ, покупали недвижимость с 2013 года по июнь 2019-го члены семьи дяди Асада Мохаммада Маклуфа. При этом официальными владельцами являются несколько ливанских офшорных компаний.

Издание уточняет, что 13 из 20 квартир купили напрямую или компании, которые контролируются двоюродным братом Асада и главой дамасского отделения Главного управления безопасности Сирии Хафизом Маклуфом.

Речь идет о таких компаниях, как Artemis, Bellona и Khestia. Именно через них, как утверждает СМИ, в сентябре 2016 года родственники главы Сирии приобрели квартиры площадью 2112 кв. м.

Вместе с тем кредиты этим компаниям предоставила ливанская офшорная организация Nylam Sal Offshore. При этом FT отмечает, что ни один из братьев Маклуф или представители офшорной компании не ответили на запросы издания.

В материале также отмечается, что еще две квартиры были куплены на 58-м и 53-м этажах небоскреба в Москва-Сити. Их приобрели жена Рами Маклуфа и ее сестра Ниада. Три другие объекта стали собственностью братьев Маклуфа.

Рами Маклуф является двоюродным братом Башара Асада по материнской линии. Он долгое время считался самым богатым бизнесменом Сирии, так как владеет мобильным оператором Syriatel. В мае 2011 года ЕС ввели против него санкции, обвинив в «финансировании режима, допускающего насилие в отношении демонстрантов». В сентябре этого года стало известно, что президент Сирии решил поместить своего брата под домашний арест, так как тот отказывался давать деньги на выплату долга России.

FT удалось поговорить с бывшим послом России в Саудовской Аравии Андреем Баклановым. Он считает, что эти сделки являются результатом ранее введенных санкций. «Вполне естественно, что сирийская элита инвестирует свои деньги в страны, где с этими деньгами ничего не случится», — уверен дипломат.

В то же время представитель Global Witness Изабель Кошив считает, что покупка недвижимости помогает братьям Асада «укрыться в Москве и наслаждаться роскошным образом жизни, пока Сирия в огне», пишут «Ведомости».

В начале октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на Севере Сирии, которая, по его мнению, была необходима для создания так называемой зоны безопасности. На очищенную от курдов территорию, Эрдоган планировал переселить всех сирийских беженцев, которые находятся в Турции.

22 октября Россия и Турция заключили соглашение, согласно которому они договорились проводить совместную операцию по выводу курдских формирований с территории, граничащей с Турцией.

Сегодня, 11 ноября, российская военная полиция совместно с турецкой пограничной службой начали четвертый совместной патруль в новом районе. Как рассказали в Минобороны России, маршрут патрулирования составил 80 км. Этот приграничный район находится на 70 км западнее населенного пункта Камишлия.

Военные патрулируют этот район на бронированных автомобилях «Тигр» и бронетранспортерах БТР-80, которые принадлежат военной полиции РФ, и на бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы. С каждой из сторон в мероприятии участвуют порядка 50 военнослужащих.

В своем недавнем интервью RT президент Сирии Башар Асад отметил, что при восстановлении страны правительство сталкивается с проблемами. По его мнению, основным препятствием является эмбарго, которое действует в отношении государства и касается разных юридических и физических лиц, которые хотят помочь процессу восстановления.

Вместе с тем он рассказал, что в восстановлении Сирии примут участие союзники, которые не боятся возможных рестрикций США — Китай, Иран и РФ.