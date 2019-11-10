Путин, Соловьев, Скабеева: кому верят в ДНР и ЛНР

Рейтинг доверия жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) возглавил «из соотечественников» президент России Владимир Путин. Как сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на исследование Украинского института будущего, имя российского лидера назвали 11,2% опрошенных.

Респонденты могли назвать любое имя – вопрос «кто из ваших соотечественников вызывает наибольшее доверие» был открытым.

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Второе место рейтинга досталось российскому телеведущему Владимиру Соловьеву – его имя назвали 9,1% опрошенных. Третью строчку заняла его коллега с «России 1» – Ольга Скабеева (6,7%). Лишь 1,3% опрошенных жителей Донбасса заявили, что доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Немногим больше рейтинг доверия у действующего главы ДНР Дениса Пушилина – 2,9%.

Его предшественник Александр Захарченко, погибший в результате покушения и взрыва бомбы, набрал 6,7% голосов.

Невысокий рейтинг – менее 2% – у лидера ЛДПР Владимира Жириновского и главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, известного как «кум Путина».

Опрос был проведен в октябре, респондентов опрашивали лично в их домах. Всего опросили 1606 человек, половину от этого числа – в ДНР, а другую половину – в ЛНР. Погрешность в результатах опроса составляет не более 3,2%. Выборка рассчитывалась исходя из статистики за 2014 год.

В результатах исследования также указано, что 42,9% донбассцев «никогда не задумывались» о получении паспорта Российской Федерации. Гражданство РФ уже получили 7,4% опрошенных.

57,8% жителей ДНР и ЛНР считают себя по-прежнему гражданами Украины, отмечают социологи. Почти 81% респондентов никогда не задумывались о том, чтобы покидать Донбасс.

Лишь 5,2% участников опроса уехали бы в другие регионы Украины, а 11,1% могли бы эмигрировать в Россию.

Наконец, 63,6% респондентов убеждены, что восстановление Донбасса после пяти лет войны должно происходить за счет украинской казны. Еще 17% готовы потребовать компенсации от Соединенных Штатов Америки, а 16% – от Российской Федерации.

Контроль за восстановлением региона должен возлечь на плечи ДНР и ЛНР – так считает 67% опрошенных, или же России (50%).

Популярность Путина в Донбассе, равно как и телеведущих Соловьева и Скабеевой, казалось бы, вполне объяснима – на территории самопровозглашенных республик с 2014 года глушили сигналы украинских теле- и радиостанций. Кроме того, в ходе боев под Славянском была разрушена телевышка на горе Карачун, обеспечивавшая вещание в регионе.

В 2017 году, впрочем, украинские власти смогли наладить частичное вещание на территорию ДНР и ЛНР. В селе Бахмутовка установили 134-метровую вышку.

«Новая радиотелевизионная передающая станция обеспечит трансляцию украинских 12 теле‑ и четырех радиоканалов на нашу временно «оккупированную» агрессором территорию», — заявил тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

Однако жители народных республик особо не интересуются украинским ТВ. Весной 2017 года Институт массовой информации сообщил со ссылкой на результаты исследования компании GFK, что именно российские телеканалы – наиболее популярные в Донецке и Луганске.

Самыми популярными каналами оказались «Россия 1» — 54% (там работают Соловьев и Скабеева, занявшие второе и третье места в рейтинге доверия донбассцев), «Россия-24» — 53%, НТВ — 47%. У киевского канала «1+1» — 28%, аналогичный процент у каналов «Новороссия-ТВ» и LIFE News.

Низкой популярности Зеленского в ДНР и ЛНР это, впрочем, не объясняет. Хотя Украина президента поддерживает — в соцопросе, проведенном в конце августа фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, сообщалось, что 70% украинцев доверяют Зеленскому – это самый высокий рейтинг президента страны за всю историю независимости страны.

Зеленский отказывается идти на прямые переговоры с ДНР и ЛНР, стремясь к «нормандскому формату» с участием России, Франции и Германии. Кроме того, он называет РФ «страной-агрессором» – однако юридических доказательств этого не приводится.

Москва отрицает участие во внутриукраинском конфликте и желает, чтобы Украина поскорее решила свои проблемы. В ОБСЕ также заявили, что российский войск в ДНР и ЛНР нет.