«Пограничники не знали»: Польша решает судьбу украинского националиста

Судьба украинского националиста Игоря Мазура будет определена властями Польши в согласии с международным правом. Об этом заявил министр иностранных дел страны Яцек Чапутович, передает РИА «Новости».

«Польские власти выясняют поводы объявления в розыск этого лица. Случается, что стороны злоупотребляют этой возможностью», — подчеркнул глава польского МИДа.

Чапутович добавил, что задержавшие Мазура польские пограничники ничего не знали о претензиях к нему другой стороны. Напомним, ордер на задержание украинского националиста выписала Россия, где на Мазура было заведено в 2014 году уголовное дело по статье 209 УК РФ — «Создание устойчивой вооруженной группы». 9 ноября Мазура задержали на пограничном пункте Дорогуск в Люблинском воеводстве. В понедельник, 11 ноября, местный суд решит вопрос о взятии националиста под стражу и дальнейшей экстрадиции его в РФ.

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Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев будет бороться за освобождение Мазура и потребуют от польского суда отпустить своего гражданина на условиях поручительства. Задержанный смог встретиться с украинским консулом, заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины: «Прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина».

Следственный комитет России начал уголовное преследование в отношении целого ряда членов организаций УНА-УНСО (организация запрещена в России)и «Правый сектор» (обе организации запрещены в России) еще в начале весны 2014 года. В их числе, кроме Игоря Мазура, упоминались Валерий Бобрович, Дмитрий Корчинский, Андрей и Олег Тягнибоки, Дмитрий Ярош, Владимир Мамалыга и прочие.

УНА-УНСО была создана в 1990 году украинским диссидентом-националистом Юрием Шухевичем и изначально назвалась Украинской межпартийной ассамблеей. В 1990-е годы это была одна из самых активных националистических организаций на Украине. Она же занималась отправкой так называемых «поездов дружбы» в русскоязычные районы Украины для запугивания населения. Члены УНА-УНСО активно участвовали в конфликтах на территории бывшего СССР, в том числе в Карабахе, Грузии и в Первой чеченской войне (на стороне боевиков), а также в Боснии и Косово.

Мазур — отнюдь не первый украинский националист, задержанный по требованию правоохранительных органов РФ. В апреле 2019 года в Московской области сотрудниками ФСБ и МВД был задержан активист экстремистской группировки «Правый сектор» Игорь Пирожок.

На видеозаписи задержания спецназ врывается в квартиру экстремиста и проводит обыск. На месте правоохранители обнаружили агитационные материалы, символику, обмундирование и снаряжение «Правого сектора», а также средства связи и другие доказательства причастности Пирожка к украинской праворадикальной организации.

Осенью прошлого года по ходатайству следствия в России заочно арестовали двух членов «Правого сектора» — Руслана и Марлена Мисиратовых. По данным СК, в 2015-2017 годах оба россиянина участвовали в публичной антироссийской акции, направленной на блокаду поставок продовольствия и сырья на территорию Крыма.

Братья Мисиратовы также были участниками боевых действиях против мирного населения Донбасса, занимая должности командиров боевых структурных подразделений «Добровольческого украинского корпуса» (сформирован на базе «Правого сектора» — «Газета.Ru»). После заочного ареста братьев объявили в международный розыск.

В декабре 2018 года Московский окружной военный суд приговорил калининградца к восьми годам колонии строгого режима за намерение выступить в «Правый сектор» на территории Украины.

По версии следствия, россиянин в 2015 году через интернет связался с членами организации. Как сообщали в УФСБ по Калининградской области, мужчина планировал выехать на территорию Украины, чтобы пройти обучение в карательных подразделениях — в том числе в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Полученные навыки он хотел использовать для совершения терактов в Калининградской области, отмечали в ведомстве. В ходе обыска у мужчины в доме была обнаружена осколочная мина образца 1939 года.