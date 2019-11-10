«Пограничники не знали»: Польша решает судьбу украинского националиста

Глава МИД Польши рассказал о задержании националиста Мазура

Решение о дальнейшей судьбе задержанного украинского националиста Игоря Мазура будет принято «в соответствии с международным правом», заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович. Ранее посол Украины в Варшаве Андрей Дещица заявил, что Киев будет добиваться освобождения Мазура. Националист был задержан польскими властями по запросу РФ, где на него заведено уголовное дело.

Судьба украинского националиста Игоря Мазура будет определена властями Польши в согласии с международным правом. Об этом заявил министр иностранных дел страны Яцек Чапутович, передает РИА «Новости».

«Польские власти выясняют поводы объявления в розыск этого лица. Случается, что стороны злоупотребляют этой возможностью», — подчеркнул глава польского МИДа.

Чапутович добавил, что задержавшие Мазура польские пограничники ничего не знали о претензиях к нему другой стороны. Напомним, ордер на задержание украинского националиста выписала Россия, где на Мазура было заведено в 2014 году уголовное дело по статье 209 УК РФ — «Создание устойчивой вооруженной группы». 9 ноября Мазура задержали на пограничном пункте Дорогуск в Люблинском воеводстве. В понедельник, 11 ноября, местный суд решит вопрос о взятии националиста под стражу и дальнейшей экстрадиции его в РФ.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев будет бороться за освобождение Мазура и потребуют от польского суда отпустить своего гражданина на условиях поручительства. Задержанный смог встретиться с украинским консулом, заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины: «Прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина».

Следственный комитет России начал уголовное преследование в отношении целого ряда членов организаций УНА-УНСО (организация запрещена в России)и «Правый сектор» (обе организации запрещены в России) еще в начале весны 2014 года. В их числе, кроме Игоря Мазура, упоминались Валерий Бобрович, Дмитрий Корчинский, Андрей и Олег Тягнибоки, Дмитрий Ярош, Владимир Мамалыга и прочие.

УНА-УНСО была создана в 1990 году украинским диссидентом-националистом Юрием Шухевичем и изначально назвалась Украинской межпартийной ассамблеей. В 1990-е годы это была одна из самых активных националистических организаций на Украине. Она же занималась отправкой так называемых «поездов дружбы» в русскоязычные районы Украины для запугивания населения. Члены УНА-УНСО активно участвовали в конфликтах на территории бывшего СССР, в том числе в Карабахе, Грузии и в Первой чеченской войне (на стороне боевиков), а также в Боснии и Косово.

Мазур — отнюдь не первый украинский националист, задержанный по требованию правоохранительных органов РФ. В апреле 2019 года в Московской области сотрудниками ФСБ и МВД был задержан активист экстремистской группировки «Правый сектор» Игорь Пирожок.

На видеозаписи задержания спецназ врывается в квартиру экстремиста и проводит обыск. На месте правоохранители обнаружили агитационные материалы, символику, обмундирование и снаряжение «Правого сектора», а также средства связи и другие доказательства причастности Пирожка к украинской праворадикальной организации.

Осенью прошлого года по ходатайству следствия в России заочно арестовали двух членов «Правого сектора» — Руслана и Марлена Мисиратовых. По данным СК, в 2015-2017 годах оба россиянина участвовали в публичной антироссийской акции, направленной на блокаду поставок продовольствия и сырья на территорию Крыма.

Братья Мисиратовы также были участниками боевых действиях против мирного населения Донбасса, занимая должности командиров боевых структурных подразделений «Добровольческого украинского корпуса» (сформирован на базе «Правого сектора» — «Газета.Ru»). После заочного ареста братьев объявили в международный розыск.

В декабре 2018 года Московский окружной военный суд приговорил калининградца к восьми годам колонии строгого режима за намерение выступить в «Правый сектор» на территории Украины.

По версии следствия, россиянин в 2015 году через интернет связался с членами организации. Как сообщали в УФСБ по Калининградской области, мужчина планировал выехать на территорию Украины, чтобы пройти обучение в карательных подразделениях — в том числе в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Полученные навыки он хотел использовать для совершения терактов в Калининградской области, отмечали в ведомстве. В ходе обыска у мужчины в доме была обнаружена осколочная мина образца 1939 года.