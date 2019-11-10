«Демократия под угрозой»: Британия обвинила русских

Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном «угрозам для британской демократии». В документе говорится, что некоторые российские спонсоры партии лично близко знакомы с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

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Например, указано, что бывший вице-президент «ЮКОСа», обвиненный в России в хищении акций ОАО «Енисейнефтегаз», Александр Темерко, который тепло отзывался о своем «друге» Борисе Джонсоне, за последние семь лет перевел консерваторам более £1,2 млн.

Среди других российских доноров Консервативной партии — Любовь Чернухина, супруга экс-главы Внешэкономбанка, бывшего замминистра финансов РФ Владимира Чернухина.

Чернухина ранее заплатила 160 тыс. фунтов стерлингов за возможность провести теннисный матч с Джонсоном и бывшим премьер-министром Британии Дэвидом Кэмероном, и пожертвовала более £450 тыс. на деятельность партии в прошлом году.

В ходе расследования также прозвучали обвинения в отношении российского олигарха, бывшего сотрудника Службы внешней разведки Александра Лебедева, который владеет газетой Independent.

Сын Лебедева Евгений является близким другом премьер-министра и неоднократно встречал его как гостя на вечеринках в своем замке в итальянском городе Перудже, утверждается в отчете.

Неделю назад канцелярия премьер-министра Британии сообщила, что правительство заблокировало до окончания выборов – до 12 декабря — публикацию потенциально сенсационного парламентского доклада о якобы «угрозе безопасности», которую Россия представляет для Соединенного королевства.

В 50-страничном документе содержится информация о том, что спонсируемая Кремлем деятельность могла оказать влияние на результаты референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе в 2016 году.

Председатель комитета Доминик Грив назвал такое решение, принятое на Дауннинг-стрит, «потрясающим» и заявил, что не может понять, на чем оно основано, передает издание The Guardian.

«Протокол вполне понятен. Если у премьер-министра есть веская причина для отложения публикации, он должен объяснить комитету, в чем дело, причем, сделать это в течение 10 дней после получения отчета. Если нет, то документ должен быть опубликован», — сказал политик.

Окончательный вариант так называемого «российского досье», являющегося результатом 18-месячной работы, был отправлен на Даунинг-стрит 17 октября и первоначально предназначался для публикации в начале прошлой недели, передает ФАН.

Доклад уже был проверен британскими спецслужбами, которые ранее также прилагали усилия для проведения расследования.

Кристофер Стил, бывший сотрудник MI-6 — Секретной разведывательной службы МИД Великобритании — который написал досье о связях главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой, также дал письменные показания по поводу расследования по референдуму 2016 года.

По словам бывшего разведчика, его частная аналитическая компания Orbis Business Intelligence задокументировала попытки России повлиять на результаты выборов в нескольких европейских государствах и президентские выборы в США в 2016 году.

Говоря о вмешательстве во внутренние дела стран, стоит отметить, что в августе нынешнего года стало известно: государства Евросоюза используют «серые схемы» финансирования признанных нежелательными на территории России некоммерческих организаций или НКО, имеющих статус иностранного агента.

Об этом на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.

По ее словам, в рамках работы комиссии эксперты анализируют деятельность прозападных НКО, которые «определенным образом получали финансирование из-за рубежа».

«Очевидно, что сегодня существуют и другие, так называемые «серые схемы» финансирования опекаемых НКО, а именно ведется финансирование как бы стороннего российского учреждения либо физического лица.

Результат — попытка навязать не только правоохранительным органам, но и правозащитникам свою повестку», — сказала парламентарий.

В качестве примера она привела опубликованный в июне — за месяц до беспорядков в Москве — финансовый отчет о грантовой поддержке со стороны Еврокомиссии, из которого следует, что грантополучателем ЕК является российская организация, имеющая тот же адрес, что и НКО, ранее признанная иностранным агентом, передает НСН.

«Сумма гранта составляет 645 тысяч евро или 48 млн рублей. Представителей этой НКО мы наблюдали в активной фазе в рамках беспорядков в Москве», — добавила член верхней палаты российского парламента.