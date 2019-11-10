Страна выборов: что происходит в Испании

В Испании 10 ноября проходят внеочередные парламентские выборы. В теории их результаты должны будут указать стране путь к выходу из политического кризиса, однако почти все прогнозы говорили, что новые выборы — уже четвертые с 2015 года — могут лишь еще сильнее запутать ситуацию.

Реклама

Как отмечает газета El Pais, за последнее время страна «пресытилась» вереницей голосований, и население постепенно теряет к ним интерес — так, количество запросов на голосование по почте упало почти на треть по сравнению с предыдущими выборами. По мнению авторов издания, такая политическая апатия увеличивает роль избирателей-центристов — шанс на успех будут иметь те силы, которые смогут переманить на свою сторону как можно больше умеренной аудитории.

Судя по данным соцопросов, сегодня ни одно из испанских политических движений не имеет безусловного авторитета среди избирателей.

Рейтинги партий, публикуемые в преддверии голосования Politico, не выходят даже за 30%. Ближе всего к этому показателю подобралась условно правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) с ее 27% и трендом на понижение. Второе место занимают правые центристы из Народной партии (21%), тройку лидеров замыкает еще более правое и сравнительно молодое движение VOX, с весны увеличившее свою поддержку более чем втрое, до 14%. Остальные — и того меньше.

«Одна из тенденций в обществе — рост поляризации взглядов, причем не столько на правых и левых, сколько на радикальных и умеренных, — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Татьяна Коваль. —

При этом, правое движение в популярности явно прибавляет. Судя по соцопросам, на этих выборах населения ожидает более успешного выступления правых организаций (за исключением явно кризисной партии «Граждане») — таких как Народная партия и VOX».

В этих условиях даже победившая на выборах партия, скорее всего, не сможет после этого спокойно праздновать успех — в очередной раз видятся неизбежными предстоящие переговоры о парламентской коалиции, которая, в числе прочего, будет необходима для назначения нового премьера. Текущий глава правительства Педро Санчес занимает эту должность на правах и.о., поскольку достаточной поддержки среди парламентариев он ранее не снискал.

Достаточным авторитетом Педро Санчес не является и сегодня — об этом говорят как опросы, так и регулярные споры относительно премьерских инициатив. Причем инициатив как бытовых, так и символических — например, общество крайне неровно отнеслось к обещанному и исполненному Санчесом перезахоронению останков Франциско Франко.

Для создания партийной коалиции неизбежно понадобятся переговоры и компромиссы, тогда как возможное поле для уступок сегодня как никогда мало, равно как и уровень согласия между политиками. Причины тому — все тот же затянувшийся политический кризис.

«Судя по исследованию, опубликованному El Pais, наиболее вероятен союз ИСРП с «Подемос», левой экологической партией «Мас Паис», а также с басками и более мелкими объединениями. Иными словами, это левый спектр и умеренные националисты. Но даже здесь вероятность коалиции — всего 16%. При этом, например, вероятность правой коалиции между Народной партией, «Гражданами» и VOX оценивается в 10%», — приводит статистические данные Татьяна Коваль.

В этом году испанцы уже выбирали себе парламент — предыдущее голосование прошло в апреле, тогда победу одержала ИСРП во главе с Педро Санчесом, и.о. премьер-министра страны. Победа, впрочем, оказалась неубедительной — ведомые Санчесом социалисты получили около 28% голосов и 123 места в нижней палате парламента.

Чтобы утвердить Педро Санчеса на посту главы правительства и начать полноценное руководство страной, требовалось парламентское большинство, достичь которого ИСРП так и не удалось. В итоге официального назначения Санчеса так и не произошло — и сейчас, спустя полгода, ситуация имеет все шансы повториться вновь. Соцопросы и прогнозы экспертов не сулят абсолютной победы ни одной из партий, а их последние попытки объединиться и прийти к согласию неизменно терпели неудачу.

Еще после апрельских выборов социалисты не смогли полноценно договориться как с крупной левой партией «Подемос», руководство которой претендовало на ряд ключевых позиции в будущем правительстве, так и с «Левыми республиканцами Каталонии» — влиятельным региональным движением.

Причиной тому стали позиции партий по каталонскому кризису, в последние годы ставшему главным камнем преткновения как среди испанских политиков, так и в обществе в целом.

В середине октября по направлению к каталонской столице Барселоне прошел «Марш за свободу», в нем приняли участие демонстранты из нескольких местных городов. Сама Барселона также стала площадкой для массовых беспорядков и открытых столкновений протестующих и полиции.

Ситуация в очередной раз обострилась после того, как девять человек из числа каталонских лидеров были приговорены к длительным тюремным срокам за организацию референдума по независимости региона 2017 года, признанного незаконным. Испанская конституция не предусматривает возможности выхода регионов из Испании. При этом нынешние каталонские власти также выражают открытую поддержку протестующим.

Однако «каталонскую мечту» разделяют далеко не все. Организаторов акций протеста называют сепаратистами, а против отделения региона собираются огромные публичные акции, на которые приходят десятки, почти сотня, тысяч человек. Текущее (пусть и нестабильное) руководство Испании также выступает за национальное единство – протесты и акции каталонцев трактуются как массовые беспорядки, а их организаторы – считаются экстремистами. Многие из них были задержаны. В конце октября Педро Санчес решительно отверг потенциальную возможность каталонской независимости.

«Проблема в Каталонии заключается не в независимости, которой никогда не случится, — цитирует Санчеса ТАСС. — В Каталонии есть проблема сосуществования. Мы являемся свидетелями провала движения за независимость с политической точки зрения».

Каталонский вопрос действительно окажет заметное влияние на итог проходящих 10 ноября выборов — главы почти всех ведущих партий уже открыто заявили свое решительное (а иногда и радикально жесткое) «нет» вопросу о возможной независимости. «Би-би-си» приводит цитату лидера VOX Сантьяго Абаскаля, который потребовал предать суду главу Каталонии Жоакима Торру.

Премьер Педро Санчес, в свою очередь, пообещал ужесточить законодательство в сфере референдумов. Все это, однако, никак не проясняет будущего Каталонии, ведь протестов выборы не прекратят, и даже наоборот — они станут тяжким и неизбежным бременем новой власти, какое был лицо она не обрела.