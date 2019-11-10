«Там всегда арабская весна»: как Ливан погрузился в протесты

Битва за WhatsApp

Протестные акции в Ливане продолжаются уже больше трех недель. Демонстрации, которые проходят по всей стране, начались там еще 17 октября, и с тех пор на улицы вышло около половины населения государства. Первые несколько дней центр столицы — Бейрута — был охвачен массовыми беспорядками и столкновениями митингующих с полицией.

Недовольства в ливанском обществе зрели уже давно, но последней каплей стало решение властей ввести налог на использование мессенджеров типа WhatsApp. Предполагалось, что ливанцы должны будут платить за них $6 в месяц.

Кроме того, правительство собиралось распространить налоги на табачную продукцию: около $1,3 за импортную пачку и $0,5 за местную. В планах также было увеличение НДС до 15% к 2022 году.

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Таким образом правительство хотело сократить дефицит госбюджета после того, как в сентябре объявило режим чрезвычайного положения в национальной экономике. Это было связано с тем, что внешний долг республики превысил 150% от ВВП.

О планах правительства ввести налоги стало известно 17 октября, и в тот же день Ливан охватили акции протеста. Их участники начали блокировать основные трассы по всей стране. Массовые митинги привели к тому, что работу приостановили банки, госучреждения, университеты и школы.

Власти отреагировали мгновенно: в ночь на 18 октября министр связи Ливана Мухаммад Шукейр объявил об отмене «налога на WhatsApp». Отказаться пришлось и от других запланированных нововведений. Бывший на тот момент главой правительства Саад Харири дал кабмину 72 часа, чтобы подготовить ответы на его вопросы о разрешении кризиса. Уже 21 октября стало понятно, что власти решили идти на уступки участникам акции. Харири объявил о ряде реформ, в том числе о снижении на 50% зарплат министров и депутатов, и пообещал подготовить закон о создании Национального комитета по борьбе с коррупцией.

Более того, правительство обязалось дополнительно выделить 20 млрд ливанских лир (более $13 млн) на пособия самым бедным семьям.

Эксперт центра Карнеги в Москве Алексей Малашенко в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что уступки со стороны правительства могут лишь усугубить ситуацию, поскольку тогда активисты могут почувствовать себя более уверенно.

Причины гораздо глубже

О существенном ухудшении ситуации в Ливане пока говорить не приходится, впрочем, как и об улучшении. Очевидно одно — предпринятые меры не привели к ожидаемому эффекту, поскольку протесты продолжились. Они не прекращаются и по сей день. На площадях в центре Бейрута каждый день собираются организованные многотысячные антиправительственные демонстрации. Общественные движения даже создали координационный совет, в который входят около 100 гражданских течений. Параллельно ему акции проводят и сторонники левого течения, возглавляемого коммунистической партией и Союзом демократической молодежи. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу против мирных демонстрантов и обеспечить их безопасность.

Главные требования митингующих — улучшение условий жизни, социальные реформы, быстрое формирование «переходного правительства спасения» и привлечение к ответственности всех чиновников, которые были замешаны в коррупционных схемах и хищении государственных средств. Еще одна больная тема для ливанцев — безработица: почти 40% молодежи не могут найти работу в своей стране.

Решать такие глобальные проблемы экстренно не получается.

По прошествии двух недель протестов Саад Харири объявил о своей отставке. Он объяснил, что пытался найти способ остановить ухудшение ситуации, но оказался в тупике.

«Должности приходят и уходят, но что важно, так это достоинство и безопасность страны», — сказал он и призвал своих политических партнеров и соперников найти способ защитить Ливан и возродить его экономику.

Но даже его уход с поста не заставил демонстрантов прекратить акции: настолько глубоки истинные причины недовольств. «В Ливане очень непростое экономическое положение. Все уже очень давно, года два с половиной, ожидают каких-то реформ, которые что-то изменят, но со стороны правительства ничего сделано не было. Кроме того, эти экономические обстоятельства накладываются еще и на политическую и религиозную ситуацию, а она в стране крайне сложная», — объяснил Алексей Малашенко.

Сложность заключается в этнической неоднородности и многоконфессиональности Ливана. Исторически там сложились два основных политических блока: христианский и мусульманский. Это единственная арабская страна, где официально признаны 18 религиозных общин (12 христианских, пять мусульманских и одна иудейская). По межобщинным договоренностям, президентом страны должен быть христианин-маронит, премьер-министром — мусульманин-суннит, спикером парламента — мусульманин-шиит. Соответственно, и портфели в правительстве распределяются по конфессиональной принадлежности. Противоречия между христианами и мусульманами периодически провоцируют столкновения.

Проблемы начались еще весной

Протестные настроения начали зреть в Ливане уже давно, а этой весной даже вылились в реальные действия.

Забастовки начались в конце апреля после того, как при утверждении госбюджета на 2019 финансовый год правительство решило сократить зарплаты и социальные выплаты госслужащим и отставным военным.

Еще до официального принятия таких мер в стране начались массовые протестные акции профсоюзов, в том числе военнослужащих, достигших пенсионного возраста. Они заверили, что не допустят сокращения их зарплат, даже если придется применить силу. В этом военных поддержали преподаватели, судьи и сотрудники социального обеспечения. На несколько дней о забастовке также объявили в центральном банке, из-за чего прекратилась работа местной биржи и были заблокированы банковские переводы. Демонстрации продолжались до конца мая.

Рука Ирана

Помимо сложной обстановки внутри государства стоит обратить внимание и на внешний фактор. Серьезное влияние в этом регионе имеет Тегеран, а протесты, как утверждают эксперты, носят явный антииранский характер. В этой связи можно упомянуть и Ирак, который также охвачен протестами с начала октября. Тот факт, что Иран вмешивается во внутренние дела ливанцев и иракцев, вызывает раздражение у тех, кто не относит себя к мусульманам-шиитам, пояснил «Газете.Ru» эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов.

«Демонстранты в Ливане вряд ли будут довольствоваться лишь уходом премьера Харири со своего поста. Вполне вероятно, что страну и дальше будут охватывать массовые протесты, которые бы поспособствовали переформатированию государства и уходу от Ирана. Аналогичная ситуация может произойти и в Ираке. Разумеется, Тегеран на подобные события глаза закрывать не будет и может действовать даже агрессивно, поскольку в подобных случаях у него не останется иного выхода», — сказал специалист.

Он выразил мнение, что иранцы не решатся действовать открыто, чтобы не вызвать на себя очередной шквал недовольства населения двух арабских государств. Если в Ливане Тегеран оказывает поддержку «Хезболла», то в Ираке действует милиция «Аль-Хашд аш-Шааби». Вполне вероятно, что именно эти структуры возьмут (или уже взяли) на себя урегулирование ситуации внутри своих стран, предположил политолог.

В сложившихся обстоятельствах, по его мнению, Ливан можно рассматривать и как территорию противостояния Ирана и США, хотя в настоящее время это проявляется не отчетливо.

Эксперт связал это с тем, что Вашингтон пока не бросил все свои силы на то, чтобы оторвать это арабское государство от сферы иранского влияния. При этом он обратил внимание, что подобные планы не осуществляются за один день — это вопрос постепенной и полноценной работы, так как Иран укреплялся там не один год и даже не одно десятилетие.

«В Бейруте опасаются как раз того, что открытое противостояние может наступить на его территории, что может привести к ситуации, схожей с тем же Йеменом, к примеру. Поэтому, говоря о противостоянии, если протесты не будут прекращаться, а напротив, будут усиливаться изо дня в день, то подобная перспектива реализуется достаточно стремительно, что, несомненно, отразится на всем регионе, который и без того неспокоен», — считает собеседник издания.

Никто не поможет

Помимо возможного американо-иранского противостояния, угрозу представляет и невыгодное соседство Ливана. «Тут еще нужно помнить, что это все происходит возле границы с Сирией, поэтому там подобные протесты чреваты появлением радикализма и экстремизма. Если такая тенденция будет нарастать, это может привести к самым печальным последствиям», — сказал «Газете.Ru» Алексей Малашенко.

Одной из проблем в сложившейся ситуации он назвал и то, что в события в Ливане не хочет вмешиваться никто из иностранных государств, хотя именно этой арабской стране нужна многосторонняя поддержка, в частности, от Ирана, от Саудовской Аравии и других.

Говоря о возможности повторения в стране «арабской весны», эксперт оценил это явление как вполне естественное.

Он обратил внимание, что Ливан получил широкую известность за свой радикализм в решении политических вопросов.

«Там всегда арабская весна. Она появляется с периодичностью в два-три года. Нужно понимать, что арабская весна, в первую очередь, предполагает смену власти. И вот тут как раз нужно учитывать особенности политической и религиозной ситуации в Ливане. В конце концов там же демократия. К тому же, Ливан получил дурную славу: там произошло очень много политических убийств», — подчеркнул собеседник издания.