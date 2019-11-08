Заморозить войну: партия Вакарчука против Минских соглашений

Украинская партия «Голос», лидером которой является солист музыкальной группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук, заявила, что Украина должна выйти из Минских соглашений и копить экономический, а также военный потенциал, чтобы затем вернуть Донбасс под свою власть, причем – на условиях Киева.

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Как указывается в заявлении партии в Facebook, отбить Донбасс силой в данный момент Украина не сможет, поскольку ВСУ пока к этому не готовы физически. Вместе с тем выход из Минских соглашений позволит Киеву не быть обязанным отводить армию с линии разграничения в Донбассе.

«Время признать реальность и выйти из Минских соглашений. При этом не отходить ни на шаг назад: ни на военном, ни на дипломатическом фронтах. Мы должны усиливать военные возможности Украины и быть готовыми перевесить в свою пользу силовое противостояние. Создавать стационарные военные базы, навести порядок в ротации, инфраструктуре и обеспечении армии», — говорится в посте.

Также политики указали, что Минские соглашения даже в случае соблюдения будут невыгодны Киеву, поскольку тогда в Донбассе будут проведены выборы, но контроля за российско-украинской границей на этих территориях у украинских властей не будет. По той же причине в «Голосе» высказали скепсис в отношении встречи «нормандской четверки», указав, что Запад просто принудит Украину к миру на неприемлемых для нее условиях.

Кроме того, партия пояснила, что в случае реализации Минских соглашений международные санкции в отношении России могут быть ослаблены, и политики «Голоса» призвали не допустить этого.

При этом в тексте приводится выражение «война с Россией», тогда как Москва не раз заявляла, что военный конфликт в Донбассе имеет внутриукраинский характер.

Кроме того, ранее глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российские войска не являются стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными народными республиками, передает НСН.

Тремя днями ранее в Кремле выразили глубокую обеспокоенность заявлениями Киева и представителей самоправозглашенных Донецкой и Луганской народных республик о срыве разведения сил в Донбассе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва огорчена происходящим и внимательно следит за ситуацией в Донбассе.

Решение о разведении войск в Донбассе представители Украины, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), России и ОБСЕ подписали еще в сентябре 2016 года.

В соответствии с этими договоренностями в регионе должны были создать три пилотных зоны безопасности: у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. В первых двух пунктах войска развели почти сразу, но в районе Станицы Луганской процесс затянулся, и выведенные ранее воинские части из Золотого и Петровского снова вернулись туда.

Затем 1 октября нынешнего года контактная группа подписала «формулу Штайнмайера», которая помогает реализовывать Минские договоренности.

Кроме того, участники переговоров договорились о разведении сил на оставшихся территориях. Планировалось, что полный отвод войск завершится к середине октября. Однако, по словам представителей ДНР, украинские силовики срывали этот процесс.

1 ноября руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко заявил, что Киев и Луганск завершили процесс разведения сил у Золотого.

Более 3,3 тыс. мирных жителей погибли в результате вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов, сообщает в Twitter Организация объединенных наций.

Ранения в ходе войны получили 9 тыс. человек. Внутренними переселенцами в пределах Украины были вынуждены стать порядка 1,3 млн человек. Еще 3,5 млн жителей региона нуждаются в помощи. Линия соприкосновения длиной 427 километров перекрыла доступ к необходимым социальным услугам, говорится в отчете ООН.

Украина при этом не готова к прямым переговорам с руководством самопровозглашенных республик. Об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский, хотя это требование является одним из обязательных пунктов Минских соглашений, которые подписал Киев.