Деньги и оружие: почему Германия рассорилась с США

Канцлер Германии Ангела Меркель и госсекретарь США Майк Помпео провели встречу в Берлине в преддверии празднования 30-й годовщины падения Берлинской стены. Партнеры по НАТО продолжают настаивать на наличии тесных связей и взаимной поддержки, несмотря на довольно существенные разногласия в политическом поле.

Во время совместной пресс-конференции Меркель заявила, что Германия «никогда не забудет» ту роль, которую США сыграли в воссоединении ФРГ с ГДР, и тот факт, что две страны «стали такими близкими друзьями».

В свою очередь Помпео поддержал мнение канцлера и добавил, что Вашингтон ценит свои тесные связи с Берлином, несмотря на некоторые проблемы.

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«Мы будем продолжать работать над этими [проблемами] вместе», — добавил госсекретарь США.

Меркель же отметила, что США будут и дальше получать поддержку Германии в международном кризисном управлении. Она также заверила Помпео, что «Берлин хочет играть активную роль в решении проблем», таких как конфликты в Афганистане, Сирии и на Украине.

«Германия остается важным партнером США», — подчеркнул Помпео, назвав Меркель «великим другом Вашингтона».

В то же время, выступая ранее в Берлине, глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что Североатлантический альянс должен сохранять эффективность, чтобы не устареть.

«НАТО должно расти и меняться, должно смотреть в лицо вызовам современности... НАТО рискует устареть, если не будет делать вещи, необходимые для поиска ответов на вызовы», — отметил Помпео.

Сложно не заметить ухудшение взаимодействия Германии и США в последнее время, в том числе в рамках НАТО. Причем не последнюю роль в этом сыграл американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома не раз критиковал страны блока за отказ от повышения расходов на оборону до 2% ВВП, уделяя особое внимание Германии. В частности, президент США угрожал Берлину сокращением американского контингента на немецкой территории.

Трамп дал понять, что готов перебазировать американских солдат в Польшу, несмотря на явное нарушение Основополагающего акта Россия — НАТО, который запрещает размещение «субстантивного» количества военнослужащих альянса вблизи российских границ. Официальный Берлин отреагировал на угрозы США сдержанно, пообещав увеличить расходы на оборону в течении 10 лет.

При этом, как заявил сегодня Помпео, «если страны будут думать, что они могут получать защиту, не предоставляя необходимые ресурсы, если они не будут выполнять обязательства, то есть риск, что НАТО станет неэффективным или устаревшим».

Однако помимо НАТО между Вашингтоном и Берлином существуют противоречия по целому ряду ключевых тем международной повестки. В частности, США и Германия не сходятся во мнении по иранской ядерной сделке, которая остановила разработки Тегерана.

Сделка была заключена Ираном в 2015 году с Россией, Германией, Великобританией, Францией, США и Китаем. Суть соглашения состояла в том, что Исламская республика будет производить низкообогащенный уран под контролем МАГАТЭ, а международное сообщество снимет санкции. В 2018 году США покинули соглашение — Трамп заявил, что оно наносит вред интересам Вашингтона. Америка также ввела санкции в отношении нефтяного сектора Ирана.

Германия вместе с остальными участниками сделки негативно оценила решение Вашингтона, поскольку в ответ Иран начал постепенно приостанавливать свои обязательства по соглашению и увеличивать процент обогащения урана, что закономерно усиливает напряженность на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что иранская сделка не единственное международное соглашение, которое США разорвали за последнее время. Так, Россия и Америка вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще в августе. Первым этот шаг сделал Вашингтон. Соглашение между США и Россией уничтожило целый класс вооружений на территории Европы, и его развал крайне беспокоит Германию. Берлин не раз призывал Москву и Вашингтон вернуться к соблюдению договоренностей, чтобы не допустить новой гонки вооружений.

В условиях развала ДРСМД власти ФРГ также обеспокоены тем, что США покинут и другие международные договоренности. К примеру, Берлин волнует судьба договора по открытому небу (ДОН). Вашингтон еще в октябре допустил возможность приостановки своих обязательств. Германия уверена, что такие действия со стороны США еще больше ухудшат положение в мире относительно контроля за вооружениями.

Кроме того, Берлин и Вашингтон придерживаются разных позиций касательно российского газопровода «Северный поток — 2». США называют проект политически мотивированным, настаивая на рисках усиления влияния России в Европе. Германия же поддерживает строительство газопровода, отмечая его экономическую выгоду для европейского региона.

Экономические отношения сторон тоже далеки от идеала: Трамп ранее ввел ограничения для Канады и ЕС на импорт стали в США, в том числе из Германии. «Антидемпинговые решения» американского лидера поставили под угрозу тысячи рабочих мест в ФРГ.

Германия, как и остальные европейские страны, не раз выражала свое возмущение решением Трампа. В Еврокомиссии действия США назвали «вопиющим вмешательством с целью защиты американской промышленности».

Ограничения Трампа негативно повлияли на экономику Германии, что показывает обвал немецкого индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI). В сентябре он упал с 49,1 до 46,3 и достиг минимального уровня почти за 10 лет — с мая 2009 года (спад в экономике, как считают аналитики, начинается при показателе ниже 50 пунктов).

При этом в настоящее время нет никаких предпосылок для улучшения отношений двух стран — аналитики Bild не раз констатировали, что между Трампом и Меркель нет никакой «химии» для налаживания диалога. Пока достаточно сложно прогнозировать, изменится ли ситуация в случае смены лидеров Германии и США. Американские президентские выборы состоятся всего через год, а Меркель уже объявила, что уйдет в отставку в 2021 году.