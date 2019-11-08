Маски-шоу: на Украине «захватили» «Прямой»

В студию украинского телеканала «Прямой» под звуки выстрелов ворвались вооруженные люди в масках и камуфляже. Произошло это во время телемарафона «Атака на свободу слова». Для правдоподобности один из ведущих — Мыкола Вересень — упал на пол, якобы его ранили. Остальные — соведущая Вересени и эксперты — продолжили спокойно находиться на своих местах и наблюдать за происходящим. Массовка попряталась под трибуны.

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Ворвавшиеся бегали по студии, размахивали автоматами и кричали на русском языке, требуя находившихся в студии «сесть по местам». «Стоять всем! Всем спокойно! Где [ведущий Мыкола] Вересень? Где Вересень, я спрашиваю? Мыкола? Живой?» — кричал один из мужчин, бегая с «оружием» в руках.

Ведущий в это время лежал на полу. В конце акции все «нападавшие» сделали селфи с ведущими и пожелали им хорошего эфира. Шуточное представление опубликовали на YouTube.

Один из гостей шоу отметил: «Люди попрятались, они не поняли, что это шутка».

Между тем российская телеведущая Ольга Скабеева иронично прокомментировала это «представление». «С ума посходили! Но с точки зрения постановки диагноза — прямо эпохальное видео», — написала она в Telegram-канале.

Не обошли стороной «захват» «Прямого» и интернет-пользователи. Большинство из комментаторов резко раскритиковали акцию. «В дурдоме выездной день», — отметил SG. Пользователь под ником Igor Cheb пристыдил организаторов «шутки»: «Ну вы и ущербные... Вы хоть подумали о тех пожилых людях, которые от страха начали прятаться?»

В то же время пользователь Александр отметил, что «в принципе, все нормально, там и в студии зрители не лучше, сидят аплодируют».

Тем временем украинские СМИ связывают эту инсценировку с обысками у собственника телеканала, которые ранее провели правоохранители. Об этом 7 ноября сообщил сам «Прямой».

«У владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко проводят обыски. Канал воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечает телеканал, следователь, проводивший обыски, «отказался сообщать, какой именно правоохранительный орган он представляет».

Впоследствии журналисты узнали у консьержки, что к владельцу телеканала якобы пришел следователь Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Давидевич.

Всего пять правоохранителей проводили обыски. «Обыск происходит по постановлению суда, однако правоохранитель отказался сообщать, какого именно и по какому делу», — говорится в сообщении «Прямого».

В пресс-службе ГБР отметили, что бюро «проводит следственные действия в рамках расследования производства по купле-продаже телеканала «Прямой», передает «Радио Свобода».

Партия «Европейская солидарность» заявила, что обыск у Макеенко связан с бывшим первым заместителем главы администрации президента Андреем Портновым, указывает «Прямой». Политики связывают обыски у Макеенко с тем, что телеканал «не поет осанну президенту [Украины Владимиру] Зеленскому».

В настоящее время Госбюро расследует дело о возможном уклонении экс-президента Украины Петра Порошенко от уплаты налогов при покупке телеканала. Порошенко якобы оформил СМИ «на офшорную компанию», которая формально принадлежала «бывшему члену партии регионов [Владимиру] Макеенко». Об этом ранее заявил заместитель главы администрации бывшего украинского лидера Виктора Януковича Андрей Портнов, который и написал заявления в ГБР, утверждая, что бывший глава Украины отмывал деньги при покупке СМИ.

Вместе с тем фамилия Порошенко фигурирует еще в 12 уголовных делах. При этом он не является на допросы в ГБР. Ранее пресс-секретарь Госбюро Анжела Иванова отметила, что он в очередной раз не пришел в ведомство.

«Он не явился уже в который раз, если не ошибаюсь, это была уже его 17 неявка на допрос», — сказала представитель ГБР, добавив, что речь идет о деле о незаконном пересечении границы, когда он отправился на Мальдивы.